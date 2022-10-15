Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink
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Відомий американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія продовжить надавати безкоштовні послуги для підтримання систем Starlink в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Маск зазначив: "До біса… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".
Нагадаємо, що раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink Україні.
Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.
"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.
Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.
Будь ласка, зачекайте...
Это что уже получается неспособны даже оплатить себе туалетную бумагу чтобы не ходить с грязной попой?
Мало того что гордятся грязной попой так еще и капризные и неблагодарные.
Спасибо Маск за помощь этим миньёнам )))
Ну, то що там? Зараз він зможе сказати, що ціна абонплати одного терміналу для Украіни 50000 баксів на місяць, і що, відповідно, він фінансуэ уряд Украіни щомісяця на мільярд доларів. Це звичайно іронія. Бо за звичайного тарифа в 60 доларів це близько 12 мільонів доларів на місяць насправді. Або 144 мільйонів на рік, за умови, що компанія Маска візьме на себе повністю фінансування абонплати 20000 "старлінків".
Бізнес так не робиться.
Дійшло нарешті.
@V_Omelyan
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9 год
Твої емоції, коли Старлінк знову запрацював 😎
Маск бачив текст про парникові гази із оон та освоєння Марсу?)
И я б на месте украинских чиновников нашел возможность платить за Старлинки, хотя бы частично ....
Коли йде війна а той хто реально допомагав, змінює свою позицію, стає на бік ворога, а потім знову заявляє про підтримку України.
Но к счастью, Маск разобрался в ситуации, и принял правильное решение.
Це його гроші, він не є громадянином України, так що тільки йому вирішувати на що витрачати свої кошти.
Слава ВСУ!!!
Слава Маску!!!