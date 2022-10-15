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Ілон Маск (158) Starlink (101)

Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

starlink

Відомий американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що його компанія продовжить надавати безкоштовні послуги для підтримання систем Starlink в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Маск зазначив: "До біса… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається "вбити" супутниковий зв’язок Starlink в Україні, - Маск

Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink 01

Нагадаємо, що раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink  Україні.

Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Купатися чи чи не купатися? Він шо, Гамлєта перечитав?
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15.10.2022 21:30
+42
хмм... американський уряд все ж таки це сила. Він для всіх має свої аргументи
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15.10.2022 21:31
+34
Мабуть після розмови з Байденом...
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15.10.2022 21:35
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Даже не сомневаюсь. Пусть лепит чушь и получает разные ответы, самое главное, пусть связь даёт.
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16.10.2022 02:27 Відповісти
товарищ Маск на кукуане у *****.
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16.10.2022 10:31 Відповісти
Маск дал дикарям 80 млн. Дикари его обосрали. Маск несмотря на неблагодарность решил продолжить давать дикарям деньги. Дикари продолжили обсирать Маска в два раза больше.
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16.10.2022 00:44 Відповісти
Мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство...

Это что уже получается неспособны даже оплатить себе туалетную бумагу чтобы не ходить с грязной попой?
Мало того что гордятся грязной попой так еще и капризные и неблагодарные.

Спасибо Маск за помощь этим миньёнам )))
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16.10.2022 00:55 Відповісти
'Безкоштовно'? Воно продало більштість тих Старлінків з націнкою, непогано попіарилось і далі збирає абонплату, яким місцем це безкоштовно? Клоун. Сподіваюсь уряд США достатньо надійно тримає його за яйця, щоб завтра не виявилось що воно ще на щось образилось.
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16.10.2022 00:57 Відповісти
Згідно заяви того ж таки SpaceX, 85% фінансування на закупку терміналів "Старлінк" було за рахунок урядів США, Польщі, інших організацій. Як і 30% фінансування трафіку. При цьому Маск "пихнув" своі термінали, якщо не помиляюся, за 1500 баксів при іхній ціні в 500. Та "викатив" був намедні ціну за обслуговування в 4500 баксів на місяць замість звичайних 60-100 доларів.
Ну, то що там? Зараз він зможе сказати, що ціна абонплати одного терміналу для Украіни 50000 баксів на місяць, і що, відповідно, він фінансуэ уряд Украіни щомісяця на мільярд доларів. Це звичайно іронія. Бо за звичайного тарифа в 60 доларів це близько 12 мільонів доларів на місяць насправді. Або 144 мільйонів на рік, за умови, що компанія Маска візьме на себе повністю фінансування абонплати 20000 "старлінків".
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16.10.2022 01:57 Відповісти
Старлинк есть в разных модификациях. Слабая антенна стоит 600$ и не очень быстрый интернет с задержкой стоит 110$ в месяц, тариф "старлинк интернет", а мощная антенна с быстрым интерентом стоит 2500$ и абонентская 500$ в месяц, тариф "старлинк бизнес".
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16.10.2022 02:39 Відповісти
Наверное, космонавтка Кикина навалила кучу внутри корабля.
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16.10.2022 01:24 Відповісти
А шо трапилось? федеральне розслідування?
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16.10.2022 01:31 Відповісти
Угу))
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16.10.2022 18:02 Відповісти
Дякую,я сплачую податки в Америці
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16.10.2022 02:22 Відповісти
скабеєва шо з **"(лом)?
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16.10.2022 02:24 Відповісти
В буквальном переводе Робот Фёдор сказал: - Ад (черт) с вами... продолжим подарочное финансирование.
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16.10.2022 04:33 Відповісти
А шо сталось?.. напевно хтось комусь подзвонив...
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16.10.2022 04:53 Відповісти
а можливо мама Ілона провела профбесіду із сином
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16.10.2022 10:10 Відповісти
Ото не тра було ганьбитися.
Бізнес так не робиться.
Дійшло нарешті.
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16.10.2022 07:00 Відповісти
В черговий раз показав світові, що він ла@но.
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16.10.2022 07:48 Відповісти
Напевно, знов не обійшлося без Притули. Та без надісланої ним книги про історію України. Саме вона і розкрила очі Маску . Притула фореве!
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16.10.2022 07:50 Відповісти
ну да кури гашыш садись на шыш?получил сладкую цукерку?
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16.10.2022 07:58 Відповісти
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
·
9 год
Твої емоції, коли Старлінк знову запрацював 😎
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16.10.2022 08:15 Відповісти
Яка капризна дама.
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16.10.2022 08:21 Відповісти
Який знайомий стиль тексту - The hell with it … even though Starlink) Ця війна з 2014, багато має повязаного із цим стилем, як із The hell... прикол оцінив))

Маск бачив текст про парникові гази із оон та освоєння Марсу?)
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16.10.2022 08:45 Відповісти
что то куча недовольных в комментах. Вы должны радоваться. Снова какие то оскорбления и наезды на Маска.
И я б на месте украинских чиновников нашел возможность платить за Старлинки, хотя бы частично ....
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16.10.2022 08:54 Відповісти
Должни. Але щось не дуже радісно.
Коли йде війна а той хто реально допомагав, змінює свою позицію, стає на бік ворога, а потім знову заявляє про підтримку України.
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16.10.2022 09:02 Відповісти
Видатні люди теж інколи помиляються, але на те вони й видатні, щоб вчасно виправити помилку
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16.10.2022 09:00 Відповісти
гарні в Пентагоні дохтура, навіть непритомного до тями привели.
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16.10.2022 09:11 Відповісти
тебя почитать, то можно подумать, что Маск нам что то должен.
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16.10.2022 09:18 Відповісти
не читай і думати не треба буде.
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16.10.2022 09:21 Відповісти
та побачили вже тебе всі.
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16.10.2022 09:25 Відповісти
тобі скучно, ніхто?
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16.10.2022 09:27 Відповісти
Ботоферма сегодня в этой ветке особенно резвится. Рашисты очень старались лишить Украину старлинков ((пытаясь настроить Маска против Украины) и у них это почти получилось.
Но к счастью, Маск разобрался в ситуации, и принял правильное решение.
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16.10.2022 09:34 Відповісти
Не дали в пентагоні грошей((
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16.10.2022 10:11 Відповісти
Дякую, пан Маск. Зміна оператора у розпалі бойових дій була б недоречною.
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16.10.2022 10:14 Відповісти
Певен що гроші знайшли б, а міняти на іншого оператора - певен, що це Пентагон Маска на понт брав.
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16.10.2022 13:06 Відповісти
Cьогодні бачив перед світанком ці старлінки- штук зі сто, один за одним ланцюжком плили по небі...Думав спочатку що НЛО.
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16.10.2022 10:18 Відповісти
Похмелявся?
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16.10.2022 11:36 Відповісти
Да нагнули просто или поляной квасовой выпил литра два, попустило 🤣
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16.10.2022 12:40 Відповісти
А ти чипушило?
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16.10.2022 20:14 Відповісти
уважаю людей способных менять свое мнение
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16.10.2022 12:52 Відповісти
Думаю, что творческий человек лучше понимает цену свободы. Все современные блага созданы свободными людьми на свободной от авторитаризма территории.
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16.10.2022 13:12 Відповісти
может стоит написать почему? Что поменяется в конгрессе? США - это не Россия, В США ничего не делается по желанию одного человека. А поддежка Украины в США - максимальная, из этого следует что каков бы ни был состав конгресса, конгресмены оглядываются на мнение избирателей. В США выборы настоящие в отличии от Рашшии.
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16.10.2022 13:41 Відповісти
Что про с темы конгресса уже съехали, Ладно, правда в том что Маск оплачивает только 15 процентов от всей стоимости терминалов и услуг. И если Маска как вы говорите "нагнули" что Украину уже восемь месяцев пытаются нагнуть и ничего не выходит. Решено же что на 2023 год есть финансирование на Старлинк. Чего столько агрессии в вашем слоге? Вы что из России через ВПН пишете? Скоро Путин в России запретит интернет только сайт Путина позволят жителям РФ смотреть как в Северной Корее. И это не мои злобные слова, это обсуждаетсяя в госдуре. Когда это сбудется думаю в интернете не станет агрессии совсем.
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16.10.2022 15:23 Відповісти
Понимаешь, ведь Путин устроил войну доказать миру именно то, что ты пишешь, что сила главнее права, а западный мир пытается доказать что право главнее силы. Чем закончится - ясно. Рашка в мире занимает пару процентов экономики и как ты говоришь, что Маск просто бабки зарабатывает, то результат уже известен - у кого больше бабок - тот и победит. А Маск понимает , что просто зарабатывать бабки без оглядки на политику - просто невозможно. Поэтому Маск будет принимать решения исходя из ценностей западного мира, ну и Украина уже вошла в этот западный мир. У тебя позиция как у путина и тебе надо одуматься потому что более сильный сосед у тебя квартиру отожмет а ты согласишься, потому что не веришь в право и воля защищать право - у тебя сломлена.
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16.10.2022 15:40 Відповісти
"Твой клоун почему верещит из бункера о превентивных ядерных ударах" это ты про Путина? За что ты его так? Какой ты наивный. Почему вы все русачки не умеете мыслить с учетом пережитого опыта? Уже 8 месяцев Рашка ничего не может сделать, вы все живете каким-то надеждами безосновательными. Хватит тут писать свои влажные мысли.
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16.10.2022 15:51 Відповісти
ну и про конгресс ты сам написал
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16.10.2022 15:46 Відповісти
боже мой сколько агрессии. ха-ха. Крейсер масква буль-буль!
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16.10.2022 15:53 Відповісти
ну хочешь жить в мире террора - ну и живи, весь мир готовится жить без РФ. Отрезаются все что связвает трубы кабели, связи. Все как ты с Путиным хотел. Когда все закончится, все процессы начнутся внутри РФ начнутся и Путин тебы ограбит и убъет твоих родых, детей. Тебе надо это пережить чтобы поумнеть. Путин своих людей как расходный материал кидает в топку войны без еды и оружия как мясо. И ты будешь одним из них.
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16.10.2022 15:58 Відповісти
какой ты глупенький. США никогда не вкладывает туда чтобы потом бросить......
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16.10.2022 15:54 Відповісти
афганистан - фильм еще не закончился.
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16.10.2022 16:00 Відповісти
СССР вывел войска из афгана? вывел. Ты не понмаешь целей. Усаму уничтожили? уничтожили. и прочее типа наркотрафика и.т.д. Много сделали. Большего врага для Украины чем РФ не существует. Восточные страны вообще не собираются что-то делать хотя бы потому что внутри евросоюза нет границ для человека! еще раз Там так устроено, что лучше купить чем завоевывать. Понимаешь? Крым надо было купить и все было хорошо и в сотни раз дешевле. Но кремлевский гопник не вылечился от клептомании. И терперь РФ на грани роскола. Все бывшие СНГ говорят прямо Путину - или Накуй.
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16.10.2022 16:10 Відповісти
Ілон Маск допомогає Україні більше ніж всі "наші" олігархи разом взяті. Так що ідіть до біса всі диванні патріоти яки роззявили свої пельки на Маска.
Це його гроші, він не є громадянином України, так що тільки йому вирішувати на що витрачати свої кошти.
Слава ВСУ!!!
Слава Маску!!!
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16.10.2022 13:04 Відповісти
120000000/500= ЭТО 240000 КОМПЛЕКТОВ !?)
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16.10.2022 13:12 Відповісти
Я готовий платити 100$ за один термінал старлінк для ЗСУ, щомісячно. Нема питань
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16.10.2022 14:16 Відповісти
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