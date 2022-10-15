Мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, - Маск о Starlink
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Известный американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания продолжит предоставлять бесплатные услуги для поддержки систем Starlink в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Маск отметил: "К черту… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".
Напомним, что ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink Украины.
Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.
"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.
Сам Илон Маск в Twitter подтвердил прекращение финансирования.
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Это что уже получается неспособны даже оплатить себе туалетную бумагу чтобы не ходить с грязной попой?
Мало того что гордятся грязной попой так еще и капризные и неблагодарные.
Спасибо Маск за помощь этим миньёнам )))
Ну, то що там? Зараз він зможе сказати, що ціна абонплати одного терміналу для Украіни 50000 баксів на місяць, і що, відповідно, він фінансуэ уряд Украіни щомісяця на мільярд доларів. Це звичайно іронія. Бо за звичайного тарифа в 60 доларів це близько 12 мільонів доларів на місяць насправді. Або 144 мільйонів на рік, за умови, що компанія Маска візьме на себе повністю фінансування абонплати 20000 "старлінків".
Бізнес так не робиться.
Дійшло нарешті.
@V_Omelyan
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9 год
Твої емоції, коли Старлінк знову запрацював 😎
Маск бачив текст про парникові гази із оон та освоєння Марсу?)
И я б на месте украинских чиновников нашел возможность платить за Старлинки, хотя бы частично ....
Коли йде війна а той хто реально допомагав, змінює свою позицію, стає на бік ворога, а потім знову заявляє про підтримку України.
Но к счастью, Маск разобрался в ситуации, и принял правильное решение.
Це його гроші, він не є громадянином України, так що тільки йому вирішувати на що витрачати свої кошти.
Слава ВСУ!!!
Слава Маску!!!