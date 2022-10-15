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Маск Илон (120) Starlink (61)

Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter.

Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте, отметил Маск. По его словам, Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы.

"Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", – написал Маск.

Читайте также: Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон

Также Маск посетовал, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов, нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - отметил он.

Читайте также: Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине после обращения Маска, - AP

Накануне стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. Об этом сообщило CNN со ссылкой на письмо компании в Миноборону США. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.

Читайте также: Терминалы Starlink работали, работают и будут работать, - Минцифры
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Топ комментарии
+46
Он вообще-то аутист с нестойкой психикой. И со всеми людьми нужно уметь работать и стараться работать. Разосраться много ума не надо. Наши должностные дебилы сами дали отличный повод Маску поднять этот вопрос, оскорбив. Нужно прежде всего самим себе ответить на два простых вопроса "Нам нужна эта связь или мы можем на фронте без неё сейчас обойтись? Есть ли вариант быстрой, надежной и недорогой замены Старлинкам?". Вот исходя из ответов на эти вопросы и нужно себя вести.
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15.10.2022 11:32
+36
без звязку буде повний крах,можна мати хоч тисячу хаймарсів,але якщо не буде вух і очей толку від них нуль
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15.10.2022 11:13
+23
Пи#дить аби грошей дали побільше та пошвидше. Ох і під@р.
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15.10.2022 11:12
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Страница 4 из 4
С какого "початку"?
Прежде чем говорить о таких вещах, как "причинно-наслідковий звʼязок", нужно научиться различать риторику и практические действия. Это только подоляцкие боты думают, что материальные вещи появляются в результате болтовни. Какой-то дядя вася сказал, что Украина должна бы отдать территории - и территории исчезли! Караул! Не потому, что предприняты действия по отчуждения территорий - нет, потому, что дядя вася это сказал! Вот такая у вас логика и "причинно-наслідковий звʼязок".
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15.10.2022 15:33 Ответить
ок, руководствуясь твоей "логикой" - нужно было дождаться отчуждения территорий и лишь потом материть маска?!
чего же тогда маск не дождался пока "отфакапят" его теслу, чтобы по-матерится в ответ?

еще раз, для тех кто в танке!
маск рано или поздно отключил бы сеть, поскольку находится под воздействием рашистской пропаганды (это очевидно для тех, у кого есть мозг)! твит Мельника использован как формальная причина!
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15.10.2022 15:46 Ответить
Это как раз по твоей логике высказывания маска как-то влияют на отчуждение территорий. Маск сказал - надо делать и "дожидаться отчуждения", с твоей точки зрения. Вот об этом я и говорю - научитесь различать риторику и реальные действия. Весь глупый базар маска по теме "мира" - глупый базар частного лица, купившегося на путенскую пропаганду, вот истинное значение этих твитов. Практическое значение - формирование общественного мнения. Но от общественного мнения одних персон до принятия решений другими и до воплощения этих решений в действительность третьими - долгий путь. И работать надо на каждой стадии в соответствии с механизмом этой стадии.

"чего же тогда маск не дождался пока "отфакапят" его теслу, чтобы по-матерится в ответ?" - це якою мовою? Пишите, пожалуйста, по-украински, у вас лучше получается.

"маск рано или поздно отключил бы сеть, поскольку находится под воздействием рашистской пропаганды" да Маску пофиг на пропаганду, ему главное, чтобы проект прибыль приносил, деньги чтобы несли. Пропаганда для него - это конфетный фантик, в который будет завернуто материальное действие по созданию проекта.
"твит Мельника использован как формальная причина!" - вы демонстрируете непонимание различий между причиной и поводом. Проблемы с оплатой возникли раньше, и они обсуждались за кулисами, и шли довольно тяжело. В качестве аргументов в пользу различных решений использовались различные пропагандистские конструкции, это очевидно. Что-то вылезло на поверхность в виде "твитов маска о мире", и Мельник отреагировал неграмотно, решив хайпануть на Маске, продемонстрировав attitude в стиле "на грош аммуниции, на рубль амбиции". Но Маск сам хайпанет на ком и на чем хочешь, что он и сделал, показав, что отключение якобы будет исполнением рекомендаций Мельника. Это была просто демонстрация "облико морале" обоих сторон. А тем временем, связь работает, а вопрос оплаты еще не решен.
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15.10.2022 16:07 Ответить
Практическое значение - формирование общественного мнения.....
cколько у маска подписчиков, которые читают и лайкают его х*ню? сколько потом проглосует за дебила, бо маск так тоже говорил? ему надо было тыкнуть селедкой в харю, и правильно сделали что не смолчали
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15.10.2022 16:55 Ответить
"cколько у маска подписчиков, которые читают и лайкают его х*ню? сколько потом проглосует за дебила, бо маск так тоже говорил?" - правильно поставленные вопросы. И теперь попробуйте ответить на них, добавив в конце "бо украинский посол Андрей Мельник - хам?" Давайте я немного "наброшу на вентилятор" о том, как это работает.
Маск - фигура культовая, селебрити, и вы этот пункт отмечаете в своем комментарии во фразе "проглосует за дебила, бо маск так тоже говорил". То есть, "фаны" Маска будут поддерживать его тезисы не потому, что в них много смысла, а потому что сами "фаны" своей поддержкой будут чувствовать себя эмоционально вместе со своим кумиром. Какой будет реакция фанов, если противник тезисов Маска начинает крыть самого Маска х..ями? Я вам скажу: жесткая консолидация, отторжение и враждебность по отношению к тем, кто покрыл, кто "селедкой в харю ткнул". Правильный подход был бы "втереться в доверие к фанам", высказав уважение и восторг Маску по поводу его коммерческих проектов, и указать на неверность его высказываний по политическим темам. Такой подход не вызывает абсолютного и безусловного отторжения, и оставляет место для дискуссий и перетягивания "сомневающихся и колеблющихся" на свою сторону.
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15.10.2022 17:07 Ответить
а в чому проблема? Хай знімуть фінансуванняз з "ремонтів" доріг і перекинуть на оплату за старлінк. Стояли сьогодні чекали автобуса, дивлися яке на трасі ями латають. Це просто відверте знущання і здирництво: засипали в роз"бину засмоленої мучки, катком разок проїхали і далі пішли. Через день там знову те саме буде. Гроші в нікуди. Чому всім такий похй на це відверте грабування?
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15.10.2022 12:49 Ответить
Такий спосіб грабування я бачу все своє життя. І не від Зеленського чи Порошенка з Профффесором це залежить. Наші дороги латають та будують наші ж люди які після роботи їдуть додому по цих дорогах. Як і будують будинки, в яких потім самі живуть та проклинають жопорукіх будівельників. Парадокс.
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15.10.2022 12:55 Ответить
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16.10.2022 08:04 Ответить
Дивні розрахунки у Маска. Каже, що окрім абонентської плати потрібні ще кошти на супутники, станції базування тощо. Це зрозуміло що потрібна різноманітна структура для функціювання цеї системи зв'язку. Але чомусь, наприклад, у українського провайдера витрати на створення і ремонт системи закладені в абонплату і він з цього ще й зиск отримує. Чому у Маска по іншому. Це як таксист у рахунку за перевезення кожному клієнту буде приплюсовувати і ціну за яку купив авто.
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15.10.2022 12:49 Ответить
маск баче скільки грошей виділяють Пентагону на цю війну і хоче підмазатися - звідси ця істерика
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15.10.2022 14:05 Ответить
Ничего дивного тут нет. У украинского провайдера абонентская плата намного меньше, потому что оборудование, один раз установленное, стОит гораздо дешевле, и, если его отключить, то оно никуда не денется. Старлинк требует постоянного обновления инфраструктуры, его невозможно просто отключить и не использовать. Если это сделать, спутники попАдают, и система прекратит свое существование. Чтобы проект мог существовать, надо, чтобы он хотя бы в нуль вышел по балансу расходов и доходов. Поэтому критически важно, чтобы кто-то покупал эту дорогую связь. Вот и всё.
А таксист, между, прочим, и так в цене за перевозку клиентов (в цене за километр пробега) учитывает цену, за которую авто купил, в форме амортизации. Так что ваша аналогия правильная, и так оно и есть на самом деле.
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15.10.2022 15:40 Ответить
Чому б вам не звернутись до українського провайдера з нижчою абонентською платою? Чи, краще, запустити належну кількість супутників самостійно. Один, здається, запустили, але щось пішло не так. А ще один орендували, але він щось старлінку не дає.
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16.10.2022 00:01 Ответить
Этот гондон пугает просто потому что хочет бабла. В Пентагоне сказали что работают над этой проблемой.
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15.10.2022 12:51 Ответить
Сделал красивый жест в момент самого большого шока, привлек внимание и симпатии. Теперь стало уже не все так просто, начал давать заднюю. Не спец в таких вещах: он, что монополист мирового масштаба?
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15.10.2022 12:59 Ответить
справа в тому, що він хоче не лише абонплату, а ще щоб клієнт оплатив йому супутники
він зрозумів, що його систему використовують як єдину - і вирішив що відмовити йому не зможуть, скільки б він грошей не запросив - чисто кацапський підхід до ведення бізнесу
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15.10.2022 14:07 Ответить
какой еще халявы? есть пользовательское соглашение, стоимость абонплаты установленна и оплачивается! стоимость старлинков - установлена и оплачена!
этот "самый богатый бизнесмен" решил не вложится в инфраструктуру а сбить бабло с клиентов?
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15.10.2022 14:50 Ответить
оплачены терминалы и абонплата! а маск решил, что если он тут монополист, то оплатите, пожалуйста, еще и всю инфраструктуру, а то "сломаю всё нах"
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15.10.2022 15:25 Ответить
ты идиот? хотя это риторический вопрос!
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15.10.2022 15:39 Ответить
это будет мой последний ответ тебе! очень надеюсь, что у тебя хватит мозгов это понять:
1. вы заключаете сделку, ты оплачиваешь оговоренную сумму!
2. продавец видит в каком привелигерованном положении он оказался и решает сбить с тебя деньги еще за то, что ему утром постирали трусы
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15.10.2022 15:48 Ответить
он и тебя прожует и выплюнет. потому что ты никто и звать тебя никак!
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15.10.2022 20:25 Ответить
все зависит от того, насколько старлинк хорош для наших военных, если претензий нет, то нужно подумать по поводу как продолжить сотрудничество. если так себе, это все-таки гражданская система, то совместно с Пентагоном можно подумать по поводу замены. Что использует сам Пентагон в тактическом звене?
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15.10.2022 13:05 Ответить
Думаю можна скільки завгодно звинувачувати Маска у змові з Хйлом, але незаперечним фактом є ефект від використання Старлінків. І "дипломат" Мельник повинен був подумати чим замінити Старлінк, а потім хайпувати зеленими соплями у соцмережах. Дегенерати непрофесійні. Гірше будь-яких пліткарок.
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15.10.2022 13:05 Ответить
А Мельник казав що старлінки *****?
Він сказав, що теслу в Україні ніхто не буде купувати...
Я не пам'ятаю дослівно, але там було про теслу і про те, що маск мудак...
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15.10.2022 13:43 Ответить
хай помститься мельнику і вимке усі тесли на території України
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15.10.2022 13:48 Ответить
до речі, вони це можуть зробити!
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15.10.2022 14:08 Ответить
Він господар і Тесли і Старлінку, і може сам вирішити, що йому робити. Правда, якщо ти будеш НУ ДУЖЕ ГУЧНО кричати , можливо, він тебе почує. Починай!
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15.10.2022 14:35 Ответить
те що він госпідар тесли, як компанії то зрозуміло!
є один цікавий нюанс - цей госпідар може вимкнути теслу, яка автомобіль, віддалено!
от а це вже в ніякі ворота не лізе
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15.10.2022 14:52 Ответить
Не подобається - не купуй, а купивши, не вийожуйся проти Закону, а то втекти не зможеш.
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15.10.2022 14:58 Ответить
"Закону"? якого такого закону, що купивши за вказанними правилами термінал і оплачуючи абонплату, раптово, зобовʼязаний віддати территорію країни, інакше твій термінал буде відключний?
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15.10.2022 15:00 Ответить
"купивши за вказанними правилами термінал і оплачуючи абонплату, раптово, зобовʼязаний віддати территорію країни, інакше твій термінал буде відключний?"
А кто ето предлагал, кроме вас? Вы сами себе придумали фантазию и сами с ней сражаетесь, аж пыль столбом.
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15.10.2022 15:44 Ответить
ты бы читал, что за бред рожает маск, потом бы вступал в дискуссию
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15.10.2022 15:47 Ответить
Я читал. Поэтому я и вступил в дискуссию. Покажите проект коммерческого договора об использовании терминалов, в котором от Украины требуется обязательство отказаться от территорий. Еще раз: проект договора, а не частное мнение частного лица.
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15.10.2022 16:11 Ответить
да всё ты понял. не выеживайся сильно
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15.10.2022 20:29 Ответить
Прецедент был, когда Маск лично удалил предзаказ на "Теслу" у человека, раскритиковавшего его в твиттере.
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15.10.2022 17:09 Ответить
И. Крылов

Свинья под дубом

Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.

«Ведь это дереву вредит,-
Ей с Дубу ворон говорит,-
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет,- говорит Свинья,-
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею».-

«Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут,-
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жёлуди на мне растут».

* * *

Невежда также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
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15.10.2022 13:54 Ответить
Він міг би казати на що завгодно фуйня, якби не був послом і "дипломатом".
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15.10.2022 14:22 Ответить
Мені не подобаються особисті ПУБЛІЧНІ пропозиції Маска, щодо припинення війни, "вмиротворення" Путіна, запобігання застосуванню ядерної зброї за рахунок України. Ці пропозиції Ілона Маска держава Україна і українці не зобов'язані виконувати. Ми прийняли їх до відома та справедливо ПУБЛІЧНО висловлюємо незгоду, інколи занадто емоційно. Але ворог, користуючись цим, намагається посварити Маска с Україною та українцями. І, нажаль, ворогу це вдається через провокативні висловлювання та пости-підбурювання путінських тролів та погано інформованих корисних ідіотів в Україні. Чи доцільно ще раз повторювати, наскільки важливі послуги Старлінк Маска для перемоги над ворогом? Хто кому зараз більше потрібний: охоплена війною Україна Маску чи Маск з його Старлінком Україні? Кому вигідно посварити Маска з Україною та українцями?
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15.10.2022 13:16 Ответить
йому нас рати на пости, він хоче балба
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15.10.2022 20:31 Ответить
Якщо бізнесмен не хоче заробити бабло, тицьніть в нього чимсь, напевне, він просто здох.
Українці, власне, не за жадібність Ілона троха послали в південному напрямку, а за його абсолютно несподівані кацапські висловлювання. Залишається тільки сподіватися, що Ілон нашу відповідь правильно зрозумів, або йому з Пентагону чи Держдепу популярно пояснили, в чому саме він не правий, бо інакше ця вовтузня набуде неприємного вигляду, що і для нас, і для Ілона погано і прикро.
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15.10.2022 22:13 Ответить
Маск, корстуючись своім монопольним становищем, починаэ накручувати ціну за послуги, збільшуючи іі рівному місці на порядок. Мало того, вдаэться до шантажу відімкнути "старлінки" через відмову Украінців здатися касапам. і маскуючи все це відмовками про те, що, буцімто, касапи, раптом, "здатні заглушити" його "старлінк". *******. Це все, що треба по нього знати.
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15.10.2022 13:22 Ответить
Нажаль, рашисти мають протисупутникову зброю ("Нудоль" протисупутникова ракета А-235)та розгалужену мережу агентури, диверсантів, які здатні спробувати пошкодити орбітальну та наземну інфраструктуру Старлінк. Маск просив Пентагон допомогти захистити інфраструктуру Старлінк, бо вона поки що дуже вразлива. А такий захист коштує чималих грошей та потребує використання Пентагоном відповідної протисупутникової зброї.
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15.10.2022 14:38 Ответить
Проблема як завжди в кількості цілей і нестачі боєкомплекту.
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15.10.2022 19:51 Ответить
Що ж... Якщо кацапи здатні "вбити " стралінк, значить - це незахищене фуфло, яке армії світу не повинні брати на озброєння. Треба розробляти щось подібне, але захищене навіть від рукожопих кацапів.
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15.10.2022 13:31 Ответить
Якщо кацапи здатні "вбити " стралінк, значить - це незахищене фуфло, яке армії світу не повинні брати на озброєння.
Так это же и был коммерческий проект для гражданского использования. А попытки использовать его для военных целей увеличивают риски и стоимость мероприятий по защите. И даже при этих условиях использование в военных целях оказалось удачным.
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15.10.2022 15:47 Ответить
Схоже ***** все ж знайшов до нього ключика.
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15.10.2022 13:38 Ответить
До кого, до нього? Маск - обычный баклан, зиц председатель, всем рулят спецслужбы США. Там большие игры.
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15.10.2022 14:03 Ответить
Маск начал с того, что сделал ЗСУ подарок на 80 млн.
Он не подписывался делать всё на шару.
Надо просто заплатить и пользоваться связью.
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15.10.2022 13:44 Ответить
Просто, не надо набирать эти терминалы тысячами. Кто-то, видно рассчитывал сделать себе бесплатный интернет, а такого быть не может в современном мире. Их надо использовать только небольшое количество в определенных местах, с целью временно заткнуть проблемы со связью. Использовать их постоянно - смысла нет, слишком дорого и дальше будет только дороже. Как только появится возможность, надо немедленно вести оптические кабели.
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15.10.2022 17:36 Ответить
Lapua, "оптичні кабелі" на фронті?.. мізки є?)
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15.10.2022 19:49 Ответить
У меня с мозгами всегда было в порядке, а вот у тебя большие проблемы. Ты даже прочитать текст толком не можешь. Я вроде, стараюсь писать максимально просто и понятно, чтобы даже школьник начальных классов понял, о чем речь. Но, иногда, *****! заходят "специалисты" из "детского сада" и им приходится объяснять несколько раз подряд. Мальчик, прочитай пожалуйста текст еще раз и найди в тексте слово - фронт? Если ты не понял со второго раза, прочитай в третий раз и так то тех пор, пока поймешь весь текст. Или ты думаешь, что Старлинки есть только на фронте? Так это ты зря так думаешь, на фронте их только половина. Их устанавливали даже в Киеве, спроси у Кличка! А оптический кабель надо восстанавливать или прокладывать новый, если его не было, на недавно освобожденных территориях. Пока оптического кабеля нету, можно использовать Старлинк, для временного подключения этой территории к интернету. И специально, для тебя, повторяю, что я нигде не пишу про фронт или зону боевых действий. Теперь тебе понятно? или может быть, тебе надо объяснить в третий раз?
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16.10.2022 15:23 Ответить
Lapua, маю сумнів - когнітивні здібності у тебе явно
У цій публікації йдеться про те, що як зазначив сам Маск "Starlink - це єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, усі інші мертві".
У відповідь на коментар про "подарок ЗСУ" на 80 млн (не про фронт???..) ти пропонуєш "оптичні кабелі" ..так ніби ЗСУ потрібен інтернет в тилу для онлайн-баталій.
І так, агресивність/хамство безумовно додає вагомості аргументам, а іноді заміняє їх
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16.10.2022 18:21 Ответить
Шо, не нравится? Ну, а как надо относиться к таким придуркам как ты, теперь привыкай. Ведь ты этого заслуживаешь. Это именно ты решил приебаться к моему сообщению и еще обосрал меня - мізки є? За всю мою жизнь никто не кидал мне таких предъяв, скорее наоборот. И тут, какой-то Volodimir c93a4a25 вылез и лично меня обосрал. Я обычно, стараюсь отвечать на сообщения, если время есть, ну а на личные оскорбления я отвечаю всегда! У меня нулевая толерантность к таким дегенератам, которые даже не могут прочитать текст, не то что анализировать его.

Надо всегда пользоваться первоисточниками, откуда ты взял что маск сделал подарок ЗСУ? да еще на 80 миллионов? Это не соответствует действительности и на основании этого ты хочешь что-то мне доказать? Все утверждения надо проверять документально. Достаточно посмотреть новости и документы, хотя-бы на сайте Цензора чтобы понять это. Я напомню, что 26.02.2022 министр "цифровой трансформации" Федоров попросил маска открыть Старлинк в Украине, так как из-за массированных обстрелов были нарушены коммуникации и в некоторых местах отключился интернет. Через 2 дня маск открыл Старлинк для Украины и подарил несколько тысяч терминалов. Все терминалы приходили на имя Федорова, а не Залужного и никаких подарков специально для ЗСУ маск не делал. Естественно, часть пошла сразу в ЗСУ, а часть устанавливали в госучреждениях, разных конторах, аптеках и даже поездах. Затем, в июле Залужный сказал, что Старлинк хорошо зарекомендовал себя на фронте и попросил маска подарить еще несколько тысяч терминалов, на что маск не ответил. Последние твиты маска ты можешь найти сам, если умеешь пользоваться интернетом. Поэтому, прочитай еще раз мое первое сообщение и найди там слова про фронт, ЗСУ, подарок маска, единую систему связи и онлайн-баталии? В моем сообщении этого нигде нету, а это есть у тебя. Потому, что ты придурок это все сам придумал и подсовываешь это мне. Работа с текстом - это не твое призвание, тебе лучше чистить унитазы в общественных туалетах. И я желаю, чтобы у тебя всегда была работа.
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17.10.2022 20:11 Ответить
Маск скоріше думав, що допоможе Україні, і все швидко налагодиться, а тут йому треба частково війну спонсорувати роками. Мало того - він висловлює свою думку, а його обгавкують за то. Зрозуміло, що думка Маска співпадає з його приватними інтересами, а те, що вона співпадає з віддачею територій, і він щось там собі навигадував - ну вн в це дуже й не вникав. Його лише турбує зараз, що на нього гавкають, і те, що гавкають ті, кому хочеться воювати 100 років. А у Маска інакші життєві приоритети і воювати він 100 років не збирався.
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15.10.2022 14:20 Ответить
Але в твітах Маска трапляються дивні висловлювання, наприклад "Крим - помилка Хрущова"... Ми ж знаємо хто вигадав це пропагандистське кліше... Воно точно не є особистою думкою Маска. Такі висловлювання демонструють вплив пропаганди рашистів на свідомість Маска. Нам потрібно не сварити та ображати пораненого рашистською пропагандою Маска, а працювати з ним, пропонувати конструктивні ідеї, корисні Україні і бізнесу Маска. Маск- яскрава особистість, впливовий та успішний бізнесмен, здатний критично мислити та аналізувати тексти публікацій. Чому б українським історикам не підготувати матеріали для провідних видань США для публікації статі під заголовком, наприклад: " Чи є Крим "помилкою Хрущова" ?
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15.10.2022 15:08 Ответить
В держбюджет України на 2023 р. заложили 600 млн. на "Єдиний марафон", а на утримання "Старлінк" немає, 23,2 млрд. на розвиток мережі автомобільних доріг Є, а на "Старлінк" немає, 13,6 млрд. на будівництво автодоріг місцевого значення Є, а на "Старлінк" знову немає.
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15.10.2022 14:49 Ответить
Маск на стороні України, дав ЗСУ старлінк. А те що супутниковий інтернет дорога річ зрозуміло кожному, крім икспертів з Цензора
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15.10.2022 14:49 Ответить
екс посол Мельник можливо чудовий блогер, але от дипломат з нього не дуже... Послати нахєр багато розуму не треба. А от аргументовно переконати і зробити з опонента союзника - це робота дипломата.
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15.10.2022 15:05 Ответить
Если-бы Мельник этого не сделал, то через пару недель уже куча ведущих бизнесменов со всего мира повторяла бы слова маска с призывом сдаться. Поэтому, вы думай-те глубже и длиннее, а не как в детском саду. Все обсерают Мельника, как будто он сидел по интернетам и от нефиг делать искал - кого здесь можно обосрать и послать *****? Как раз наоборот, это товарищ маск вылез как "черт из табакерки" и выкатил Украине предъяву - Вам *****! сдавайтесь! и дальше, через запятую перечислял, что вам надо делать. Естественно, на такие "*******" надо отвечать сразу и жестко, иначе их будет только больше, подвалят еще кучи бизнесменов-олигофренов, решал, разводил, "попов римских" и разных борцов за мир и климат. Далее, дипломатично разговаривать можно с другим дипломатом или политиком, но не с маском. Маск, *****! - никакой не дипломат! и даже близко, не политик! Он обыкновенный делец, предприниматель - барыга! и с ним надо говорить на понятном ему языке. То, что мельник ему сказал - он сразу понял и дальше переключился на Тайвань, захотел и там быть "решалой", теперь его и там посылают на три буквы. А пытаться делать из оппонента и противника вашего союзника даже не пытайтесь, так как зря потратите время. Самая главная функция дипломата, это представлять и защищать интересы своей страны.
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15.10.2022 17:23 Ответить
Судячи по кількості мату у вашому коменті, і розумію чому вам подобається відповідь Мельника. Але зауважу, що по перше, це ваші домисли, тому що Маск не сказав нічого нового. До нього вже були макрон, шольц, ердоган, папа римський та інші. По друге, і без Мельника Маску агрументовано закрили пельку. А по третє, я писав не про маска, а більше про творчість Мельника. За Мельником цікаво спостерігати саме через його різку риторику. Нагадаю, що його стиль спілкування аж ніяк не допоміг переконати Німеччину не будувати північні потоки і надавати Україні зброю. Тобто результату від роботи Мельника - нуль. Посиланням ***** і "ліверною ковбасою" навряд чи ти примусиш когось робити для тебе більше. М'яка сила на довгій дистанції діє краще ніж хамство. Якщо нам старлінки не потрібні, то так, можна переходити на персони і ображати. Але, як мінімум, дипломат має це робити красиво, а не по бидлячему.
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17.10.2022 15:37 Ответить
Ця «людина майбутнього» виявилась звичайним баригою, який за державний кошт розбагатів та хоче продовжувати багатіти ще й на війні в Україні .
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15.10.2022 15:14 Ответить
Типичное заявление в стиле "очередная обиженка". Задача грамотных людей - чтобы "звичайни барыгi" приносили пользу вам, а не вашему противнику, а не лаяться в стиле "ах, ты хочешь разбогатеть - иди на..., барыга!"
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15.10.2022 15:50 Ответить
ну ты-то на грамотного явно не тянешь, щеголяя понятиями "очередная обиженка"
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15.10.2022 20:33 Ответить
О, черговий кацап адвокат Ілона Маска.

Цей поц зараз дійсно приносить користь , але не нам, а вам - нашому ворогу.

«звичайни барыгі» - це якою мовою ти напейсав?
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15.10.2022 20:36 Ответить
Ну да, точно, поставка надежной связи для ЗСУ - это такая польза кацапам, что аж гай шумит. Точно, логика обиженки: неумение оценивать реальное значение событий, и выдача вместо этого эмоционально обоснованных оценок на базе оскорбленности богатого и глубокого внутреннего мира.
«звичайни барыгі» - це азiровкою.
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16.10.2022 02:19 Ответить
Що ти цим сказати хотіло, болєзноє? Саме хоч зрозуміло, що напісюкало?
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15.10.2022 20:52 Ответить
УчИтесь читать и понимать тексты, меньше подобных вопросов будет.
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16.10.2022 02:12 Ответить
Лаптєлапоє, ти тупим придурюєшся, чи тобі навіть придурюватись не треба?
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16.10.2022 21:27 Ответить
А ты угадай, ты же вумный як вутка.
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17.10.2022 01:45 Ответить
Йолопе набутилочний! Якби я тебе угадав, ти очуняв би в травматології після щелепно-лицевої хірургії десь так на четвертий-п'ятий день. Тому будь обережним, загадуючи бажання: часом вони здійснюються.
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17.10.2022 21:19 Ответить
Кричи громче, бери больше, кидай дальше, а то не все зрители ещё твоим геройским звиздежом впечатлены.
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18.10.2022 02:47 Ответить
Поправ пляшку в дупі і не відволікайся на те, чого не тямиш, виродок зайвохромосомний. Бо на черзі швабрування. Не забуло?
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18.10.2022 20:59 Ответить
А не проще было бы Пентагону самому запустить спутники связи и сделать свой интернет. Наверное не совсем правильнокогда одна частная компания монополист в этом деле и может диктовать любые условия. Сегодня он скажет 20 млн долл в месяц, завтра может быть и 100 а послезавтра вообще откажется предоставлять свои услуги
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15.10.2022 15:49 Ответить
Не только не проще, а на порядок дороже, чем уже существующий коммерческий гражданский проект. Этотолько у Подоляка "что нам стоит дом построить - наболтаем, будем жить!", даже не "нарисуем", ибо рисовать еще уметь надо.
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15.10.2022 15:52 Ответить
та нє, здохла та ілона то вже здохла.

випускайте кракена, тьху, мельника.
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15.10.2022 16:15 Ответить
Есть такая хорошая профессия дипломатия и есть супер профессионалы от Бога. Мельник же специалист из подворотни, ему бы в рашке работать, дули показывать, там бы поняли. Собственно, как и весь ОП усыпан "профессионалами" по лояльности к высочайшему. Этот Мельник в Германии насмердил, что немецкая власть от него нос воротила и продолжает дальше, где может, а почему, да потому что общий посыл есть буржуинов крошить, иначе бы боялся без работы совсем остаться. Ему даже после этого предлагали работу в ОП.
Надо просто работать с теми, в ком заинтересовано государство, объяснять, показывать документы, фильмы. Да, Маск капиталист, но это его деньги. И большевистский лозунг типа отобрать и разделить не проходит! Надо обрабатывать нужных людей, как делает путин, для этого и существуют дипломаты и разведка( но не та, который Буданов, друг детства и все остальные, а профессионалы). А оскорблять Маска - это идиотизм или вредительство против интересов Украины, ума много не надо, если не от врага идёт.
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15.10.2022 16:45 Ответить
Господа, а что вы неустанно собачитесь. Из хреновой горы коментарий,
абсолютно никто не обратил внимания на 2(две) интересных составляющих.
Во-первЫх Илончик любит show off + достаточно ранимый.
И не сбрасывайте со счетов, что когда Маск только роспочав Star link для
Неньки, професиональные вбивцi типа Медведева и Рогозина, начали
в упор угрожать Маску. Если бы это была дворовая шпана, кто бы обратил
внимание. Но Мордор - краiна профессиональных убийц. Только за последних
7-9 месяцев они ликвидировали 13-15 своих top notch managers , как в Рашке,
так и в Испании и USA. Что-что, а в ликвидации они сильны.
Что касается херомантии, что "Крым-российский", то до фига народу
как-то на это ведётся. Я не говорю о "полезных идиотах" и Пятой колонны Вурдалака
по всему миру, но даже достаточно адекватных. Двоечник-Вовочка, сам
составил АЛТЕРНАТИВНУЮ историю, сам в это верит. Но самое страшное,
заставляет верить других в этот кромешный бред.
Что же касается Илончика, странно, что НИКТО не задал ему встречный вопрос:
А Аляска тоже принадлежит Мордору? Белые медведи и моржи, точно бы проголосавили
за Рашку, получив рыбу хабарами. На том стояла, стоит и стоять будет российское
самосознание.
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15.10.2022 17:00 Ответить
100% генальний розум дуже вразливий. З Майклом треба говорити з повагою, як до генія розуму, що Господь дарує людству 1 раз на 100-1000років. Совкопростір настільки рафнований негативним відбором , що поворознюк не боїться а мазанка мови щодня пасталакає на весь світ
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15.10.2022 17:14 Ответить
Маск можливо і геній але не такий як ви написали, все що до сьогодні зробив Маск і його компанії ( а ви напевно думали що всі проєкти Маска він сам розробляє в своєму гаражі але це не так ) не є чимось тим що до них не існувало в тому чи іншому вигляді до сьогодні.
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15.10.2022 20:20 Ответить
Жарти під каву /Илон Маск/Дмитро Чекалкин #shorts

https://www.youtube.com/watch?v=T9laBsCunpI
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15.10.2022 17:25 Ответить
Маск бізнесмен і не може безупинно бути меценатом. Це не така професія.
Він вже витратив своїх грошей для України, і шукає варіантів як зберегти бізнес і компенсувати ці втрати.
Те, що він каже про витрати, не є моральним падінням, це його робота бізнесмена.

Те, що він раніше казав про Україну, було скоріш за все роботою російських агентів впливу, а то й просто консерв в spaceX. Але вся його ідея з польотом на Марс виникла як раз ізза побоювань глобальної ядерної війни. І виникла вона двадцять років тому назад.

Разом з тим, головна вада ******** суспільної думки на Заході - яку мають і демократи і республіканці в США - це сподівання що можна відгородити "золотий мільйярд" від "проблемних територій" і жити спокійно поруч із пораненим звіром, російською ордою.

Та що там орда. Західна цивілізація не розуміє що мільйярдним китаю та індії вона не потрібна, там на європейців дивляться зверху вниз. І якщо скласти докупи території китаю, індії, росії та африки (куди ця трійця активно лізе), то з'ясується що вже нема де видобувати літій для пріусів та тесел, і так далі. І до речі, і китай і індію теж заснувала ("звільнила" від попередніх традицій) монгольска орда.

Короче, не варто сваритися з Маском. Але варто шукати на Заході і підтримувати тих, хто розуміє вищесказане. І таких небагато. І до речі, Трамп один з таких. Так, він говорить компліменти путіну , банальні речі типу "так, чувак в тебе накачаний лівий м'яз голих грудей" - і це просто-напросто cheap talk. А робить Трамп інше : поставки скрапленого газу в Європу, блокування "північних" газогонів, підвищення військових бюджетів, переброску ракет Patriot до Польщі. Як там в Біблії : "судіть людей по справам їхнім" ?
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15.10.2022 17:42 Ответить
До речі,літію у нас багато , і титану! Можна б було замутити з Маском виробництво акумуляторів літий титанатних - це найдорожчі і найнадійніші на сьогодня акумулятори , витримують 30000 циклів!
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15.10.2022 19:15 Ответить
Скоріше за все Илона Маск намагається "вбити" супутниковий зв'язок Starlink в Україні своїми абсурдними вимогами в $400 мілліонів за звязок за який в першу чергу заплатили громадяни Америки своїми налогами. Я думаю що пентагон цей шантаж приструмить скоро
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15.10.2022 19:38 Ответить
Ви такі всі розумні в коментарях, що стали схожі на Ілона Маска, який також не маючи знань роздає усім поради! З чого ви взяли що пан Мельник маючи 25+ років дипломатичного досвіду, потребує ваших порад??? Якщо так сказал, значить так було потрібно і все... А Ілон Маск при всій моїй повазі як к геніальному підприємцю - дріб'язковий жлоб! Бо перекладає на бюджет США рахунок на сотні мільйонів доларів, а в цей час тільки за остані два роки його компанії отримали десятки мільярдів доларів дотацій від того самого бюджету США. Ну таке...
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15.10.2022 20:17 Ответить
Маску треба подякувати за допомогу і треба знайти шлях до подальшої співпраці з Старлінком,
бо він потрібен Україні як повітря. На недолугі вислови Маска треба не звертати уваги.
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15.10.2022 22:00 Ответить
Украинским совкам непривычно, что кто то может иметь свою точку зрения. В США это обычное дело и поэтому это сильная Нация. Украинцам до Нации как до Луны и Маск благодаря дипломату Мельнику это показал всему миру, что украинцы это еще пока дикари по уровню развития, с самой большой коррупцией в Европе, которым россияне пока ближе по развитию своего куриного мозга. Не судить по словам а делам было еще тысячу лет назад сказано. Но у курей память всего 3 дня. Запад может дать и Хаймарс и Эскалибур и ХАРМ, а вот мозги нет. Все своруют а что нет то обосрут а потом плюнут в колодец. Слава Коррупции и хамовитым гопникам у власти которых выбрали себе дикари. Риторический вопрос: чем Украина отличается от России?
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15.10.2022 23:22 Ответить
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