Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter.

Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте, отметил Маск. По его словам, Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы.

"Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", – написал Маск.

Big difference between peace comms vs warfront comms.



Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.



Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.



Even so, Starlink may still die. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Читайте также: Ищем варианты для дальнейшего функционирования системы связи Starlink в Украине, - Пентагон

Также Маск посетовал, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов, нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - отметил он.

In addition to terminals, we have to create, launch, maintain & replenish satellites & ground stations & pay telcos for access to Internet via gateways.



We’ve also had to defend against cyberattacks & jamming, which are getting harder.



Burn is approaching ~$20M/month. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Читайте также: Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине после обращения Маска, - AP

Накануне стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. Об этом сообщило CNN со ссылкой на письмо компании в Миноборону США. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.

Читайте также: Терминалы Starlink работали, работают и будут работать, - Минцифры