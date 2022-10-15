Россия пытается "убить" спутниковую связь Starlink в Украине, - Маск
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия может "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в Twitter.
Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте, отметил Маск. По его словам, Starlink – это единственная система связи, которая все еще работает на фронте, все остальные мертвы.
"Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы защититься, SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", – написал Маск.
Big difference between peace comms vs warfront comms.— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022
Starlink is only comms system still working at warfront – others all dead.
Russia is actively trying to kill Starlink. To safeguard, SpaceX has diverted massive resources towards defense.
Even so, Starlink may still die.
Также Маск посетовал, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 млн долларов за один месяц.
"Помимо терминалов, нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - отметил он.
In addition to terminals, we have to create, launch, maintain & replenish satellites & ground stations & pay telcos for access to Internet via gateways.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
We’ve also had to defend against cyberattacks & jamming, which are getting harder.
Burn is approaching ~$20M/month.
Накануне стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. Об этом сообщило CNN со ссылкой на письмо компании в Миноборону США. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.
Пожалуйста, подождите...
Прежде чем говорить о таких вещах, как "причинно-наслідковий звʼязок", нужно научиться различать риторику и практические действия. Это только подоляцкие боты думают, что материальные вещи появляются в результате болтовни. Какой-то дядя вася сказал, что Украина должна бы отдать территории - и территории исчезли! Караул! Не потому, что предприняты действия по отчуждения территорий - нет, потому, что дядя вася это сказал! Вот такая у вас логика и "причинно-наслідковий звʼязок".
чего же тогда маск не дождался пока "отфакапят" его теслу, чтобы по-матерится в ответ?
еще раз, для тех кто в танке!
маск рано или поздно отключил бы сеть, поскольку находится под воздействием рашистской пропаганды (это очевидно для тех, у кого есть мозг)! твит Мельника использован как формальная причина!
"чего же тогда маск не дождался пока "отфакапят" его теслу, чтобы по-матерится в ответ?" - це якою мовою? Пишите, пожалуйста, по-украински, у вас лучше получается.
"маск рано или поздно отключил бы сеть, поскольку находится под воздействием рашистской пропаганды" да Маску пофиг на пропаганду, ему главное, чтобы проект прибыль приносил, деньги чтобы несли. Пропаганда для него - это конфетный фантик, в который будет завернуто материальное действие по созданию проекта.
"твит Мельника использован как формальная причина!" - вы демонстрируете непонимание различий между причиной и поводом. Проблемы с оплатой возникли раньше, и они обсуждались за кулисами, и шли довольно тяжело. В качестве аргументов в пользу различных решений использовались различные пропагандистские конструкции, это очевидно. Что-то вылезло на поверхность в виде "твитов маска о мире", и Мельник отреагировал неграмотно, решив хайпануть на Маске, продемонстрировав attitude в стиле "на грош аммуниции, на рубль амбиции". Но Маск сам хайпанет на ком и на чем хочешь, что он и сделал, показав, что отключение якобы будет исполнением рекомендаций Мельника. Это была просто демонстрация "облико морале" обоих сторон. А тем временем, связь работает, а вопрос оплаты еще не решен.
cколько у маска подписчиков, которые читают и лайкают его х*ню? сколько потом проглосует за дебила, бо маск так тоже говорил? ему надо было тыкнуть селедкой в харю, и правильно сделали что не смолчали
Маск - фигура культовая, селебрити, и вы этот пункт отмечаете в своем комментарии во фразе "проглосует за дебила, бо маск так тоже говорил". То есть, "фаны" Маска будут поддерживать его тезисы не потому, что в них много смысла, а потому что сами "фаны" своей поддержкой будут чувствовать себя эмоционально вместе со своим кумиром. Какой будет реакция фанов, если противник тезисов Маска начинает крыть самого Маска х..ями? Я вам скажу: жесткая консолидация, отторжение и враждебность по отношению к тем, кто покрыл, кто "селедкой в харю ткнул". Правильный подход был бы "втереться в доверие к фанам", высказав уважение и восторг Маску по поводу его коммерческих проектов, и указать на неверность его высказываний по политическим темам. Такой подход не вызывает абсолютного и безусловного отторжения, и оставляет место для дискуссий и перетягивания "сомневающихся и колеблющихся" на свою сторону.
А таксист, между, прочим, и так в цене за перевозку клиентов (в цене за километр пробега) учитывает цену, за которую авто купил, в форме амортизации. Так что ваша аналогия правильная, и так оно и есть на самом деле.
він зрозумів, що його систему використовують як єдину - і вирішив що відмовити йому не зможуть, скільки б він грошей не запросив - чисто кацапський підхід до ведення бізнесу
этот "самый богатый бизнесмен" решил не вложится в инфраструктуру а сбить бабло с клиентов?
1. вы заключаете сделку, ты оплачиваешь оговоренную сумму!
2. продавец видит в каком привелигерованном положении он оказался и решает сбить с тебя деньги еще за то, что ему утром постирали трусы
Він сказав, що теслу в Україні ніхто не буде купувати...
Я не пам'ятаю дослівно, але там було про теслу і про те, що маск мудак...
є один цікавий нюанс - цей госпідар може вимкнути теслу, яка автомобіль, віддалено!
от а це вже в ніякі ворота не лізе
А кто ето предлагал, кроме вас? Вы сами себе придумали фантазию и сами с ней сражаетесь, аж пыль столбом.
Свинья под дубом
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.
«Ведь это дереву вредит,-
Ей с Дубу ворон говорит,-
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».
«Пусть сохнет,- говорит Свинья,-
Ничуть меня то не тревожит;
В нём проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею,
Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею».-
«Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут,-
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жёлуди на мне растут».
* * *
Невежда также в ослепленье
Бранит науки и ученье,
И все учёные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
Українці, власне, не за жадібність Ілона троха послали в південному напрямку, а за його абсолютно несподівані кацапські висловлювання. Залишається тільки сподіватися, що Ілон нашу відповідь правильно зрозумів, або йому з Пентагону чи Держдепу популярно пояснили, в чому саме він не правий, бо інакше ця вовтузня набуде неприємного вигляду, що і для нас, і для Ілона погано і прикро.
Так это же и был коммерческий проект для гражданского использования. А попытки использовать его для военных целей увеличивают риски и стоимость мероприятий по защите. И даже при этих условиях использование в военных целях оказалось удачным.
Он не подписывался делать всё на шару.
Надо просто заплатить и пользоваться связью.
У цій публікації йдеться про те, що як зазначив сам Маск "Starlink - це єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті, усі інші мертві".
У відповідь на коментар про "подарок ЗСУ" на 80 млн (не про фронт???..) ти пропонуєш "оптичні кабелі" ..так ніби ЗСУ потрібен інтернет в тилу для онлайн-баталій.
І так, агресивність/хамство безумовно додає вагомості аргументам, а іноді заміняє їх
Надо всегда пользоваться первоисточниками, откуда ты взял что маск сделал подарок ЗСУ? да еще на 80 миллионов? Это не соответствует действительности и на основании этого ты хочешь что-то мне доказать? Все утверждения надо проверять документально. Достаточно посмотреть новости и документы, хотя-бы на сайте Цензора чтобы понять это. Я напомню, что 26.02.2022 министр "цифровой трансформации" Федоров попросил маска открыть Старлинк в Украине, так как из-за массированных обстрелов были нарушены коммуникации и в некоторых местах отключился интернет. Через 2 дня маск открыл Старлинк для Украины и подарил несколько тысяч терминалов. Все терминалы приходили на имя Федорова, а не Залужного и никаких подарков специально для ЗСУ маск не делал. Естественно, часть пошла сразу в ЗСУ, а часть устанавливали в госучреждениях, разных конторах, аптеках и даже поездах. Затем, в июле Залужный сказал, что Старлинк хорошо зарекомендовал себя на фронте и попросил маска подарить еще несколько тысяч терминалов, на что маск не ответил. Последние твиты маска ты можешь найти сам, если умеешь пользоваться интернетом. Поэтому, прочитай еще раз мое первое сообщение и найди там слова про фронт, ЗСУ, подарок маска, единую систему связи и онлайн-баталии? В моем сообщении этого нигде нету, а это есть у тебя. Потому, что ты придурок это все сам придумал и подсовываешь это мне. Работа с текстом - это не твое призвание, тебе лучше чистить унитазы в общественных туалетах. И я желаю, чтобы у тебя всегда была работа.
Цей поц зараз дійсно приносить користь , але не нам, а вам - нашому ворогу.
«звичайни барыгі» - це якою мовою ти напейсав?
«звичайни барыгі» - це азiровкою.
випускайте кракена, тьху, мельника.
Надо просто работать с теми, в ком заинтересовано государство, объяснять, показывать документы, фильмы. Да, Маск капиталист, но это его деньги. И большевистский лозунг типа отобрать и разделить не проходит! Надо обрабатывать нужных людей, как делает путин, для этого и существуют дипломаты и разведка( но не та, который Буданов, друг детства и все остальные, а профессионалы). А оскорблять Маска - это идиотизм или вредительство против интересов Украины, ума много не надо, если не от врага идёт.
абсолютно никто не обратил внимания на 2(две) интересных составляющих.
Во-первЫх Илончик любит show off + достаточно ранимый.
И не сбрасывайте со счетов, что когда Маск только роспочав Star link для
Неньки, професиональные вбивцi типа Медведева и Рогозина, начали
в упор угрожать Маску. Если бы это была дворовая шпана, кто бы обратил
внимание. Но Мордор - краiна профессиональных убийц. Только за последних
7-9 месяцев они ликвидировали 13-15 своих top notch managers , как в Рашке,
так и в Испании и USA. Что-что, а в ликвидации они сильны.
Что касается херомантии, что "Крым-российский", то до фига народу
как-то на это ведётся. Я не говорю о "полезных идиотах" и Пятой колонны Вурдалака
по всему миру, но даже достаточно адекватных. Двоечник-Вовочка, сам
составил АЛТЕРНАТИВНУЮ историю, сам в это верит. Но самое страшное,
заставляет верить других в этот кромешный бред.
Что же касается Илончика, странно, что НИКТО не задал ему встречный вопрос:
А Аляска тоже принадлежит Мордору? Белые медведи и моржи, точно бы проголосавили
за Рашку, получив рыбу хабарами. На том стояла, стоит и стоять будет российское
самосознание.
https://www.youtube.com/watch?v=T9laBsCunpI
Він вже витратив своїх грошей для України, і шукає варіантів як зберегти бізнес і компенсувати ці втрати.
Те, що він каже про витрати, не є моральним падінням, це його робота бізнесмена.
Те, що він раніше казав про Україну, було скоріш за все роботою російських агентів впливу, а то й просто консерв в spaceX. Але вся його ідея з польотом на Марс виникла як раз ізза побоювань глобальної ядерної війни. І виникла вона двадцять років тому назад.
Разом з тим, головна вада ******** суспільної думки на Заході - яку мають і демократи і республіканці в США - це сподівання що можна відгородити "золотий мільйярд" від "проблемних територій" і жити спокійно поруч із пораненим звіром, російською ордою.
Та що там орда. Західна цивілізація не розуміє що мільйярдним китаю та індії вона не потрібна, там на європейців дивляться зверху вниз. І якщо скласти докупи території китаю, індії, росії та африки (куди ця трійця активно лізе), то з'ясується що вже нема де видобувати літій для пріусів та тесел, і так далі. І до речі, і китай і індію теж заснувала ("звільнила" від попередніх традицій) монгольска орда.
Короче, не варто сваритися з Маском. Але варто шукати на Заході і підтримувати тих, хто розуміє вищесказане. І таких небагато. І до речі, Трамп один з таких. Так, він говорить компліменти путіну , банальні речі типу "так, чувак в тебе накачаний лівий м'яз голих грудей" - і це просто-напросто cheap talk. А робить Трамп інше : поставки скрапленого газу в Європу, блокування "північних" газогонів, підвищення військових бюджетів, переброску ракет Patriot до Польщі. Як там в Біблії : "судіть людей по справам їхнім" ?
бо він потрібен Україні як повітря. На недолугі вислови Маска треба не звертати уваги.