Пентагон обсуждает возможное финансирование Starlink в Украине после обращения Маска, - AP

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании используемой в Украине сети спутниковой связи Starlink.

Об этом агентству AP сказал американский чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он уточнил, что вопрос обсуждался на встречах в Пентагоне и уровне руководства, но пока окончательного решения принято не было.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх добавила AP, что ведомство "находится на связи со SpaceX" о ситуации с системой Starlink в Украине, отказавшись объявлять другие подробности.

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