Терминалы Starlink работали, работают и будут работать, - Минцифры

Министр цифровой трансформации Федоров убедил украинцев, что терминалы Starlink будут работать стабильно, несмотря ни на что.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в телеграме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь!" - написал он.

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