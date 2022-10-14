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Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть, - Мінцифри

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starlink

Міністр цифрової трансформації Федоров переконав українців, що термінали Starlink працюватимуть стабільно попри все.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся!", -написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Маска SpaceX просить Пентагон профінансувати роботу Starlink в Україні. На 2023 рік потрібно $400 млн

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
для того, что бы картина мира выглядела законченной, Маск должен подарить Орбану "Теслу".
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14.10.2022 20:13
+9
Видимо, Мельник таки поставил Маска на место
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14.10.2022 20:09
+7
Мельник-порядна людина і патріот на відміну від тебе слизняка.
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14.10.2022 21:11
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Видимо, Мельник таки поставил Маска на место
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14.10.2022 20:09 Відповісти
Скорее всего отбирают у Маска производство.
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14.10.2022 20:14 Відповісти
Мельник - ідіот, який в черговий раз, своїм довгим язиком, ледь не підставив Україну. В даному випадку, наші Збройні Сили ризикували залишитсь без супутникових технологій StarLink.
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14.10.2022 21:02 Відповісти
Мельник-порядна людина і патріот на відміну від тебе слизняка.
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14.10.2022 21:11 Відповісти
Така ж "порядна" як і ти, якщо хамиш незнайомій людині? Мельник - неадекват, який ще навесні своїми недолугими і агресивними висловлюваннями в адрес Шольца ледь не посварив нас із Німеччиною.
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14.10.2022 21:35 Відповісти
Він підштовхнув Шольца до дій. Замість пустих обіцянок. А якщо б мовчав то Шольц обіцяв би й далі. Мельник дипломат і знає коли можна і треба нагримати.
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14.10.2022 22:02 Відповісти
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14.10.2022 20:11 Відповісти
Якось байдуже. Після почутого вже "пече" того до рук брати.
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14.10.2022 20:11 Відповісти
термінали Starlink працюватимуть стабільно попри все.

якщо не попруть все...
)))
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14.10.2022 20:12 Відповісти
Федоров молоток .
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14.10.2022 20:13 Відповісти
а як щодо тепер тричі Маска надіслати?
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15.10.2022 01:35 Відповісти
для того, что бы картина мира выглядела законченной, Маск должен подарить Орбану "Теслу".
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14.10.2022 20:13 Відповісти
Нехай краще його в космос відправить.
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14.10.2022 20:15 Відповісти
как вариант - на подареной красной "Тесле".
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14.10.2022 20:16 Відповісти
я не злий але не проти щоб спадкоємці орбана отримали ладу
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14.10.2022 20:17 Відповісти
на это они пойтить никак не могут - они все убежденные поцифисты.
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14.10.2022 20:23 Відповісти
уплОчено на месяц, а дальше маск-аль будет гадить...
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14.10.2022 20:15 Відповісти
Федоров, не задовбуй тупими прогнози погоди - або кажи про джерела фінансування, або не тринди ротом.
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14.10.2022 20:16 Відповісти
Огляніться навколо. = Джерела фінансування нікого не цікавлять. Та й міністр написав...
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16.10.2022 02:02 Відповісти
як в калюжу пукнув ))
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16.10.2022 12:32 Відповісти
Не зрозумів лише, чи ви про міністра. Сподіваюсь, що ви звернули увагу на думку читачів форуму. Майже нікому фінансування не цікаве. Маск усім винен старлінк, і без варіантів. Федоров, судячи з усього, теж так вважає. А чо, народ підтримує, треба бути як народ.
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18.10.2022 02:36 Відповісти
Це про вас обох. Зверніть увагу, що читачам форуму похер на ваші особисті фантазії.
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18.10.2022 14:01 Відповісти
Я ще подумав, що це ви за себе вибачались, - вихована особа. Ще й розумна, Та де там. Читати навчили, а розуміти прочитане - ні.
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20.10.2022 00:04 Відповісти
Якщо думати для вас - надважке заняття, не мучайте себе, перепочиньте.
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20.10.2022 00:19 Відповісти
Я тільки-но перепочив, тож в мене свіжа голова. Не маю бажання з'ясовувати з вами стосунки. Я зауважив, що на мою думку ви не зрозуміли мій найперший допис. Але роз'яснення у змаганні з туалетною тематикою я дійно не подужаю.
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20.10.2022 00:28 Відповісти
Вважаєте, що комусь цікавий ваш примітивний словесний пронос?
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20.10.2022 00:51 Відповісти
петуха Мельника нужно было повесить уже после скандала со Штайнмайером......
10 ч Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink в Украине, заявил, что всего-то следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. На прошлой неделе Мельник нецензурно посоветовал Маску забираться к чертям.
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14.10.2022 20:18 Відповісти
Маск кстати тоже петух.
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14.10.2022 20:22 Відповісти
He just prefers not to inform the the vast majority of Starlinks were BOUGht by Pentagon and he did not send them himself. The first ones - yes, but not the ones which are there now. So if he doesn't want Pentagon as a buyer….
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14.10.2022 20:30 Відповісти
... then perhaps he's leaving after that Russian vessel.
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15.10.2022 01:39 Відповісти
можно по разному относится к хамскому стилю мельника пока он был в германии.

но в случае с маском хамить и переходить на личности было совсем необязательно, тем более по отношению к человеку, который - надо признать - что-то делает для твоей страны.

отрицательное отношение к сказанному маском можно было выразить разными способами. но мельник предпочел это сделать так, как он это сделал, одновременно подчеркнув, что он это делает не как частное лицо, а как дипломат Украины - отсюда пассаж о самом "дипломатичном" ответе.

но пипл хавает - почитателей у бывшего посла хоть отбавляй. скоро кулебу заменит.
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14.10.2022 20:55 Відповісти
Зато будет соответствовать другому "Дебилы ***..."

Им будет проще найти общий язык

А вообще наградить надо, или оштрафовать как Мецгера на 3400грн, но с возможностью занимать должности в будущем

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ukreximbank-vyrok/32033071.html
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14.10.2022 21:13 Відповісти
мельник в принципе не дипломат..... дипломат решает проблемы, а мельник создает их, тем самым играя на руку кремлю.....
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14.10.2022 22:01 Відповісти
Мельник просто массовик затейник он горланит - ату его ату
а тупая массовка на форуме повторяет и скандирует
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14.10.2022 22:40 Відповісти
Тобі, пєтушара, треба спочатку матеріал знати перед тим як висери тут кидати. Маск ще в липні писав в Пентагон, щоб фінансували його послуги Україні.
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14.10.2022 23:01 Відповісти
ты кто, мальчик?
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14.10.2022 23:04 Відповісти
Пентагон нам самі помагають, до чого тут Федорів взагалі
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14.10.2022 20:29 Відповісти
Не рахуючи останню заяву МАСКА яку потім він поправив всеж надав за свій рахунок систему Starlink Україні а пустозвін мельник яку користь приніс Україні тим більше як дипломат
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14.10.2022 20:48 Відповісти
Маск предлагал капитулировать после 7-ми месяцев кровавейшей ,подлейшей войны и согласиться с исчезновением Украины и украинцев ,
перед садистами , палачами , ублюдками нацистами русскими‼️Мельник не выдержал такой наглости , человека, которому плевать на свободу и человечность , обработанный путлером он рассказывает про Крым , не зная , что крымские татары подвергаются пыткам и издевательствам , как в Буче , Херсоне, Изюме ……
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14.10.2022 21:44 Відповісти
Норвегия поставит советские снаряди 20 000.РФ в один день тратила 60 000.
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14.10.2022 20:56 Відповісти
Shaposhnikov News

Они возбудились из-за заявлений Маска (который не редко пишет чушь/троллинг и воспринимать его высказывания нужно соответствующее), но они абсолютно не следят за тем что в ноябре 2022 в Конгресс США могут зайти и взять большинство радикальные конгрессмены, которые в отличие от Маска принимают решения от имени государства и тезисы Маска на их фоне просто детский лепет на лужайке. И интересно как потом эти деятели будут обкладывать ху»ми не просто политиков, а правящую политическую силу. Вот я бы за это беспокоился, а не что там пишет Маск в твиттере. (Реакция украинских элит на Маска в виде ху»в используется на выборах в контексте «вы вот этим хотите давать деньги?»)
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14.10.2022 20:56 Відповісти
Это shaposhnikov news деби - в Америке конгресс принимают решения не от имени государства или «слуги народа» а от имени избирателей их округа чтобы переизбраться на новый срок
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14.10.2022 22:45 Відповісти
Федоров і переконав - якось не стикується!
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14.10.2022 21:22 Відповісти
кретины
Маск разговаривал с путлером по телефону ( на самом деле с пранкером из фсб) и обязался сделать заявление в пользу мира во всём мире
дурак? - конечно
но именно в этом и заключалась игра фсб: выманить украинцев на противостояние
И УСУГУБИТЬ КОНФЛИКТ
вот и всё, чешите затылки, лохи
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14.10.2022 21:54 Відповісти
Вихід буде знайдено. Не думаю, щоб світ, вбухавши стільки ресурсів - і грошових, і матеріальних, і, на кінець, свого "комфорту" дозволив щоб все це пішло коту під хвіст за втрати однієї складової-зв'язку, який дуже важливий в ******** війні. Терпіння і віри нам всім... як кажуть-пішла корова, нехай йде і телятко...а маск просто бізнесмен і як він веде бізнес - то вже друге питання...Бог йому суддя
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15.10.2022 06:07 Відповісти
Прежде чем маска тролить надо сделать столько сколько маск для украины сделал . А попиаритця за счет него при этом нечего не делая . Я б марченко 1 вопрос задал с пристрастием а сколько тебе русня заплатила . Он или дурак или провокатор.
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15.10.2022 08:51 Відповісти
 
 