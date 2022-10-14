Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть, - Мінцифри
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Міністр цифрової трансформації Федоров переконав українців, що термінали Starlink працюватимуть стабільно попри все.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у телеграмі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Термінали Starlink працювали, працюють та будуть працювати. Не турбуйтеся!", -написав він.
Топ коментарі
+12 Urs
показати весь коментар14.10.2022 20:13
+9 boris kravchenko 13aea087
показати весь коментар14.10.2022 20:09
+7 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар14.10.2022 21:11
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Будь ласка, зачекайте...
якщо не попруть все...
)))
10 ч Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink в Украине, заявил, что всего-то следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. На прошлой неделе Мельник нецензурно посоветовал Маску забираться к чертям.
но в случае с маском хамить и переходить на личности было совсем необязательно, тем более по отношению к человеку, который - надо признать - что-то делает для твоей страны.
отрицательное отношение к сказанному маском можно было выразить разными способами. но мельник предпочел это сделать так, как он это сделал, одновременно подчеркнув, что он это делает не как частное лицо, а как дипломат Украины - отсюда пассаж о самом "дипломатичном" ответе.
но пипл хавает - почитателей у бывшего посла хоть отбавляй. скоро кулебу заменит.
Им будет проще найти общий язык
А вообще наградить надо, или оштрафовать как Мецгера на 3400грн, но с возможностью занимать должности в будущем
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-ukreximbank-vyrok/32033071.html
а тупая массовка на форуме повторяет и скандирует
перед садистами , палачами , ублюдками нацистами русскими‼️Мельник не выдержал такой наглости , человека, которому плевать на свободу и человечность , обработанный путлером он рассказывает про Крым , не зная , что крымские татары подвергаются пыткам и издевательствам , как в Буче , Херсоне, Изюме ……
Они возбудились из-за заявлений Маска (который не редко пишет чушь/троллинг и воспринимать его высказывания нужно соответствующее), но они абсолютно не следят за тем что в ноябре 2022 в Конгресс США могут зайти и взять большинство радикальные конгрессмены, которые в отличие от Маска принимают решения от имени государства и тезисы Маска на их фоне просто детский лепет на лужайке. И интересно как потом эти деятели будут обкладывать ху»ми не просто политиков, а правящую политическую силу. Вот я бы за это беспокоился, а не что там пишет Маск в твиттере. (Реакция украинских элит на Маска в виде ху»в используется на выборах в контексте «вы вот этим хотите давать деньги?»)
Маск разговаривал с путлером по телефону ( на самом деле с пранкером из фсб) и обязался сделать заявление в пользу мира во всём мире
дурак? - конечно
но именно в этом и заключалась игра фсб: выманить украинцев на противостояние
И УСУГУБИТЬ КОНФЛИКТ
вот и всё, чешите затылки, лохи