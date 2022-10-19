Росіяни обстріляли Криворізький район, багато населених пунктів без світла

Росіяни влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - написав він у телеграмі.

Вілкул зазначив, що на місці "прильотів" працюють енергетики.

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Також він додав, що "якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води".

"Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", - пообіцяв Вілкул.