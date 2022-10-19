Росіяни обстріляли Криворізький район, багато населених пунктів без світла
Росіяни влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі залишилися без електроенергії.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - написав він у телеграмі.
Вілкул зазначив, що на місці "прильотів" працюють енергетики.
Також він додав, що "якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води".
"Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", - пообіцяв Вілкул.
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