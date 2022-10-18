Внаслідок обстрілів 18 жовтня в Україні пошкоджено шість об’єктів енергетики, - Шмигаль

Російські окупаційні війська вже понад тиждень намагаються знищити українську енергосистему. Про це на засіданні уряду 18 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляє сайт Кабміну.

"Російські війська продовжують свій терор та атаки на критичну інфраструктуру України. Уже більше ніж тиждень вони намагаються зруйнувати нашу енергетичну систему. За цей час було пошкоджено декілька десятків енергетичних об'єктів", – сказав Шмигаль.



За інформацією Шмигаля, 18 жовтня РФ атакувала об'єкти української енергетичної інфраструктури у Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях і в Києві.



"Пошкоджено шість об'єктів енергетики. Уранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину Києва. Зараз ведуться роботи з відновлення електропостачання", – додав він.

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