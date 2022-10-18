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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Внаслідок обстрілів 18 жовтня в Україні пошкоджено шість об’єктів енергетики, - Шмигаль

шмигаль

Російські окупаційні війська вже понад тиждень намагаються знищити українську енергосистему. Про це на засіданні уряду 18 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляє сайт Кабміну.

"Російські війська продовжують свій терор та атаки на критичну інфраструктуру України. Уже більше ніж тиждень вони намагаються зруйнувати нашу енергетичну систему. За цей час було пошкоджено декілька десятків енергетичних об'єктів", – сказав Шмигаль.

За інформацією Шмигаля, 18 жовтня РФ атакувала об'єкти української енергетичної інфраструктури у Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Донецькій областях і в Києві.

"Пошкоджено шість об'єктів енергетики. Уранці було знеструмлено Житомир та низку населених пунктів області, лівобережну частину Києва. Зараз ведуться роботи з відновлення електропостачання", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. У пікові години споживайте електроенергію заощадливо, - Шмигаль

Автор: 

обстріл (28303) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+8
Рано или поздно разрушат. Резервные линии не бесконечны. Западным клоунам похер, имея сотки комплексов ППО на консервации, особенно у американцев нихера не поставляют. Как отжать у нас ЯО так были со свинособаками первые в очереди, как помочь сейчас то хер там
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18.10.2022 19:53
+7
координати ще надай..
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18.10.2022 19:51
+7
Так може ви вже почнете щось робити, а не тільки п@здіти!
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18.10.2022 19:55
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координати ще надай..
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18.10.2022 19:51 Відповісти
Рано или поздно разрушат. Резервные линии не бесконечны. Западным клоунам похер, имея сотки комплексов ППО на консервации, особенно у американцев нихера не поставляют. Как отжать у нас ЯО так были со свинособаками первые в очереди, как помочь сейчас то хер там
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18.10.2022 19:53 Відповісти
Так може ви вже почнете щось робити, а не тільки п@здіти!
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18.10.2022 19:55 Відповісти
Що робити? Будувати нові теци?😂 Вибачте, істерика ))
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18.10.2022 20:00 Відповісти
А ********* палички? Ми не забули?
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18.10.2022 20:06 Відповісти
Тоді треба терміново збирати майдан 😂
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18.10.2022 20:08 Відповісти
то ви про шерстяку?
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18.10.2022 20:10 Відповісти
В1н свою с1м"ю спасе в1д холоду. А нам що робити?
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18.10.2022 20:04 Відповісти
А Україна ні одної Тец та Тєс не знищіла, по факту, і ми відбиваємось
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18.10.2022 20:05 Відповісти
Американці не дозволяють, бо єскалация буде. Це треш
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18.10.2022 20:07 Відповісти
ТЕЦ та ТЕС то другорядне при обмеженій кількості дальнобойних систем. Куди важливіше виносити військові бази, ППО, склади, з/д вузли, мости, нафтосховища, та НПЗ.
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18.10.2022 20:27 Відповісти
Добре розберемось, так че там у кацапов?
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18.10.2022 20:19 Відповісти
 
 