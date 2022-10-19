Російські активи на більш як 150 мільйонів арештували на Прикарпатті

В Івано-Франківській області суд арештував російські активи на суму понад 150 мільйонів гривень та 20 об’єктів майна, бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права громадян РФ на понад 151 млн грн та 20 об’єктів рухомого і нерухомого майна, бенефіціарами яких є резиденти країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, низка приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства ухилилися від сплати податків. Тривають заходи зі встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав і майна, що належить Росії безпосередньо або через афілійованих осіб, а також резидентам РФ.

Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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