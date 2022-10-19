УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини
2 488 11

Російські активи на більш як 150 мільйонів арештували на Прикарпатті

фемида

В Івано-Франківській області суд арештував російські активи на суму понад 150 мільйонів гривень та 20 об’єктів майна, бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права громадян РФ на понад 151 млн грн та 20 об’єктів рухомого і нерухомого майна, бенефіціарами яких є резиденти країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, низка приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства ухилилися від сплати податків. Тривають заходи зі встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав і майна, що належить Росії безпосередньо або через афілійованих осіб, а також резидентам РФ.

Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також читайте: Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

арешт (2520) росія (65002) суд (11663) Івано-Франківська область (945) Офіс Генпрокурора (3245)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Ты смотри, и у нас на восьмом месяце войны проснулись.
показати весь коментар
19.10.2022 07:42
+2
Незабаром відпустять. По-братськи поділятся!
показати весь коментар
19.10.2022 08:02
+2
Арештували . Що далі? ДЕ ГРОШИ В БЮДЖЕТ ?
показати весь коментар
19.10.2022 08:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я думал $, ну хотя бы €
показати весь коментар
19.10.2022 07:16 Відповісти
божья роса от прикарпатья
показати весь коментар
19.10.2022 07:17 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 07:28 Відповісти
Дачу мертвечука ,чи що?
показати весь коментар
19.10.2022 07:20 Відповісти
Ты смотри, и у нас на восьмом месяце войны проснулись.
показати весь коментар
19.10.2022 07:42 Відповісти
Ще не проснулись ! То таке !
показати весь коментар
19.10.2022 08:04 Відповісти
тепер треба НАЦІОНАЛІЗУВАТИ
показати весь коментар
19.10.2022 07:47 Відповісти
Незабаром відпустять. По-братськи поділятся!
показати весь коментар
19.10.2022 08:02 Відповісти
Навіть не сумнівайтеся, корупційну, мафіозну суддівсько-прокурорську систему ніхто не міняв і навіть не збирається міняти і ці потвори і надалі керують усім у країні у них лише криша змінилась з олігархічних кланів на ОП.
показати весь коментар
19.10.2022 08:46 Відповісти
Арештували . Що далі? ДЕ ГРОШИ В БЮДЖЕТ ?
показати весь коментар
19.10.2022 08:03 Відповісти
 
 