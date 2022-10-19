В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Минулого тижня в Україні виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
"За період з 10.10 по 16.10 зафіксовано 22 914 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 2 439, медпрацівників - 456)", - зазначили у МОЗ.
Водночас вказали, що протягом тижня:
- госпіталізовано - 4 797 осіб,
- летальних випадків - 203,
- одужало - 34 576 людей.
У міністерстві додали, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 5 279 346 осіб, перебороли недугу - 5 095 437, померли - 109 819.
Топ коментарі
+14 Bob Fayn
показати весь коментар19.10.2022 08:02
+12 Epsilon Tucanae f9ba184a
показати весь коментар19.10.2022 08:15
+11 Colt
показати весь коментар19.10.2022 07:54
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критични професії мають провакцинувати , а пистунов на диване не обовьязково
А ужаленные перестают размножаться, о чём узнают через поколение.
Коли вижу в Братиславі людину в масці, роблю вивод що австріяк