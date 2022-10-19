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МОЗ (3877) COVID-19 (18055)

В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

карантин,коронавірус

Минулого тижня в Україні виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"За період з 10.10 по 16.10 зафіксовано 22 914 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 2 439, медпрацівників - 456)", - зазначили у МОЗ.

Водночас вказали, що протягом тижня:

  • госпіталізовано - 4 797 осіб,
  • летальних випадків - 203,
  • одужало - 34 576 людей.

У міністерстві додали, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні заразилися 5 279 346 осіб, перебороли недугу - 5 095 437, померли - 109 819.

Читайте: У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

В Україні за тиждень - понад 20 тис. заражень коронавірусом, - МОЗ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
цікавий той і загадковий короновірус...підозріло приходить потім коли війна ховається..потім знову появляється
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19.10.2022 08:02
+12
Міністерство так званої охорони здоров'я дістало з формаліну свою минулорічну мантру про ковід.
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19.10.2022 08:15
+11
Вот не надо PZD.
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19.10.2022 07:54
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Вот не надо PZD.
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19.10.2022 07:54 Відповісти
Прививки треба військовим, медікам, бюджетникам робить .
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19.10.2022 07:55 Відповісти
Так прівівкі це і є мабуть імунодефіцит. Хтось робив дослідження цим прівівкам? Жодна людина не знає чим колиться. Світ дійсно колихнувся на усю бошку
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19.10.2022 08:17 Відповісти
Примить заспокійливе . В ЕС РОБЛЯТЬ вакцинацію і болезнь проходит як звичайна гріпка. Даже на роботу ходят з цім вірусом
критични професії мають провакцинувати , а пистунов на диване не обовьязково
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19.10.2022 08:44 Відповісти
Невакцинированные спокойно болеют гриппом и забывают.
А ужаленные перестают размножаться, о чём узнают через поколение.
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19.10.2022 08:52 Відповісти
🤣🤣🤣
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19.10.2022 09:05 Відповісти
Що ви мелете
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19.10.2022 09:39 Відповісти
Це ви мелете якусь фігню проти вакцинації
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19.10.2022 09:45 Відповісти
Я би вас за пропаганду невідомої речовини за рішітку посадив
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19.10.2022 09:48 Відповісти
цікавий той і загадковий короновірус...підозріло приходить потім коли війна ховається..потім знову появляється
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19.10.2022 08:02 Відповісти
Як справи з ,,коронавірусом,, на передовій???
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19.10.2022 08:05 Відповісти
Якщо вірити МОЗ, то Європа вже повинна захлинутися хворими. як у них справи?
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19.10.2022 08:11 Відповісти
Там кажуть судове розслідування проти пфайзера та інших виготовлювачів жижи починається https://www.youtube.com/watch?v=KdwuzzZuz5o
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19.10.2022 09:43 Відповісти
Міністерство так званої охорони здоров'я дістало з формаліну свою минулорічну мантру про ковід.
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19.10.2022 08:15 Відповісти
І додає свою "проблему" до війни.
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19.10.2022 08:21 Відповісти
Тобто кількість смертей від коронавірусу за тиждень співмірна із кількістю воєнних жертв серед мирного населення. Треба прищеплюватися і починати носити маски в людних місцях
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19.10.2022 08:37 Відповісти
У Австрії не припиняли носити маски в людних місцях даже літом
Коли вижу в Братиславі людину в масці, роблю вивод що австріяк
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19.10.2022 09:06 Відповісти
Вот в Австрии и носи сама себе намордник
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19.10.2022 16:16 Відповісти
МОЗ хоче фінансування от і почав мантру про ковід.
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19.10.2022 08:58 Відповісти
а не пішли б вони, я більше маску носити не буду
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19.10.2022 11:03 Відповісти
В мене просто немає грошей на маску. От вся корона. Краще від корони, ніж від катувань, холоду, голоду, інфаркту та інсульту від дій наших можновладців
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19.10.2022 11:53 Відповісти
Плохо ищете. Арахамскую оспу ищите
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19.10.2022 16:17 Відповісти
 
 