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Понад 150 тис. харків’ян втратили житло через обстріли росіян, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Харків зазнав тотальних ворожих обстрілів.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні понад 150 тисяч людей втратили дах над головою. Багато з них тимчасово виїхали з міста, хто на захід України або в інші області, хтось за кордон. Але багато харків’ян залишилося", - сказав мер.

Терехов зазначив, що оскільки місто раніше вважалося студентською столицею, там велика кількість гуртожитків.

"Сьогодні ми надаємо ці гуртожитки для розташування людей, яким немає, де жити, а також забезпечуємо їх всім необхідним", - підкреслив посадовець.

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Міський голова додав, що, незважаючи на постійні намагання ворога знищити обстрілами критичну інфраструктуру, Харків повністю готовий до початку опалювального сезону.

Автор: Ольга Лузан
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И это только в Харькове . Однако. В бюджете на 2023 г. предусмотрено -
-Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, для которого предусмотрены 19 млрд грн.
- на обеспечение функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия, общий объем расходов предусмотрен в сумме 18,6 млрд грн
- "Телемарафон" - всего 600 млн. грн.
Вот такая она эта зе-власть
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19.10.2022 09:05 Відповісти
У нас должен быть только один суд. Суд Линча
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19.10.2022 10:00 Відповісти
За "Линча" могут забанить. Но мысль вашу одобряю
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19.10.2022 10:05 Відповісти
 
 