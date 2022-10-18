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Новини Війна
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У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів (оновлено)

обстріл,харків

Наразі у Харкові чути вибухи. Окупанти завдають ударів по району одного з промислових підприємств міста.

Першим про вибухи повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Харків та область, є жертви, - ОВА

Невдовзі міській голова Харкова Ігор Терехов написав: "Харків під обстрілом - у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста".

Харківський метрополітен о 08:33 повідомив, що "у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену".

Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.

Автор: 

обстріл (28303) Харків (5573) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+6
Я взагалі не пам'ятаю, коли над Харковом збили хоч одну ракету з того ж бєлгорода. А над Києвом збили зараз дві ракети нашою авіацією. Ну, хоч так, радий за Київ.
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18.10.2022 08:49
+4
Впоминаю, как под Харьковом времен Кучмы демонтирвали системы ПВО киевская фирма, вероятно для отправки зарубеж. Зампотех плакал.
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18.10.2022 09:41
+3
а там они не могут , там им ****%лей дают
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18.10.2022 08:46
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Передайте сцаной петушне, что линия фронта в другой стороне. Пусть направят свой петушиный энтузиазм туда, ******.
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18.10.2022 08:43 Відповісти
а там они не могут , там им ****%лей дают
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18.10.2022 08:46 Відповісти
Я взагалі не пам'ятаю, коли над Харковом збили хоч одну ракету з того ж бєлгорода. А над Києвом збили зараз дві ракети нашою авіацією. Ну, хоч так, радий за Київ.
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18.10.2022 08:49 Відповісти
Час підльоту у Харкові до 40 сек.
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18.10.2022 08:55 Відповісти
nasams обещают обещают, обещают обещают, а толку как не было так и нет
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18.10.2022 12:22 Відповісти
Я так розумію, Харків б'ють з РСЗВ, парєбрік поряд, тому і не збивають.
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18.10.2022 08:55 Відповісти
Харків обстрілююьь з бєлгорода ракетами с-300 місто та обл. рятує не ППО, а природня старість деяких ракет, які просто не долітають і падають, а белгородській обл.
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Свої фантазії розповідайте комусь іншому
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18.10.2022 12:52 Відповісти
Так, і живу у Харкові вже 53 роки. Що далі?
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18.10.2022 17:47 Відповісти
Впоминаю, как под Харьковом времен Кучмы демонтирвали системы ПВО киевская фирма, вероятно для отправки зарубеж. Зампотех плакал.
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18.10.2022 09:41 Відповісти
Нажаль демонтаж не тільки ППО, а всієї України
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18.10.2022 10:33 Відповісти
Можете не вигадувати велосипед - поки всіх рузьке не знищити -Україна буде в зоні ризику. Тому ЗСУ повинні максимально жорстоко знищувати не тільки амію росії, але і її населення та цивільні об'єкти. Умовний Захід нічого проти цього не скаже! Захід зацікавлений у знищенні рф.
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18.10.2022 09:55 Відповісти
плешивый карлик понял, что штурмовики и фронтовые бомбардировщик отходят в прошлое, а на первый план выходят БПЛА, хорошо бы все наши поняли
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18.10.2022 10:18 Відповісти
Харків обстрілюють ще й тому, що там є такі, як тєрєхов, которий нещодавно заявив про те, що першопричиною обстрілів м. Харків являються ВСУ і ТРо і про те, що ВСУ і ТРо потрібно вивести з Харкова. Якось так!!!
Джерело: Мер Харкова Терехов вважає, що місто обстрілюють, тому що там стоять ЗСУ. Він вимагає, щоб військових негайно вивели

Волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook поділився цікавими подробицями наради мера Харкова Ігоря Терехова.

- Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах.

Угу. В школах. Навчання. За 21 км від кордону. І вимагав щоб військових негайно вивели з міста. Посилався на якесь розпорядження з верху. При чому де розміщуватися тим хто захищає місто, Терехова не хвилює. Відновлення та інші військові речі, теж пофіг. Кажуть, що в окопах вистачить місця всім.
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18.10.2022 10:22 Відповісти
В гугле нет этой дичи. Ты ох**л кремлевскую методичку тут постить?
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18.10.2022 12:23 Відповісти
требуйте права на самозахист. с-300 немного осталось, потом пойдут тысячи дронов
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18.10.2022 11:44 Відповісти
Артилерія вже до Харкова не дістає! Скільки можна цю маячню нести?
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18.10.2022 12:54 Відповісти
Можеш бачити все, що зпвгодно. Я з початку війни вже навчився розрізняти звуки вибухів ракет с-300 від ракет РСЗВ та артилерійських снарядів
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18.10.2022 17:53 Відповісти
 
 