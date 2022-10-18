У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів (оновлено)

Наразі у Харкові чути вибухи. Окупанти завдають ударів по району одного з промислових підприємств міста.

Першим про вибухи повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Харків та область, є жертви, - ОВА

Невдовзі міській голова Харкова Ігор Терехов написав: "Харків під обстрілом - у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста".

Харківський метрополітен о 08:33 повідомив, що "у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену".

Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.