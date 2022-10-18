У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів (оновлено)
Наразі у Харкові чути вибухи. Окупанти завдають ударів по району одного з промислових підприємств міста.
Першим про вибухи повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага, жителі Харкова та району: російські окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Невдовзі міській голова Харкова Ігор Терехов написав: "Харків під обстрілом - у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста".
Харківський метрополітен о 08:33 повідомив, що "у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену".
Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.
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Джерело: Мер Харкова Терехов вважає, що місто обстрілюють, тому що там стоять ЗСУ. Він вимагає, щоб військових негайно вивели
Волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook поділився цікавими подробицями наради мера Харкова Ігоря Терехова.
- Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах.
Угу. В школах. Навчання. За 21 км від кордону. І вимагав щоб військових негайно вивели з міста. Посилався на якесь розпорядження з верху. При чому де розміщуватися тим хто захищає місто, Терехова не хвилює. Відновлення та інші військові речі, теж пофіг. Кажуть, що в окопах вистачить місця всім.