Оккупанты бьют по Харькову, находитесь в укрытиях! - Синегубов
В Харькове слышны взрывы.Ооккупанты наносят удары по городу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов написал: "Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".
Харьковский метрополитен в 08:33 сообщил, что "в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена".
Граждане могут использовать станции в качестве укрытия.
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Джерело: Мер Харкова Терехов вважає, що місто обстрілюють, тому що там стоять ЗСУ. Він вимагає, щоб військових негайно вивели
Волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook поділився цікавими подробицями наради мера Харкова Ігоря Терехова.
- Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах.
Угу. В школах. Навчання. За 21 км від кордону. І вимагав щоб військових негайно вивели з міста. Посилався на якесь розпорядження з верху. При чому де розміщуватися тим хто захищає місто, Терехова не хвилює. Відновлення та інші військові речі, теж пофіг. Кажуть, що в окопах вистачить місця всім.