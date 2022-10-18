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Новости Война
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Оккупанты бьют по Харькову, находитесь в укрытиях! - Синегубов

обстріл,харків

В Харькове слышны взрывы.Ооккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Харьков и область, есть жертвы, - ОВА

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов написал: "Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".

Харьковский метрополитен в 08:33 сообщил, что "в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена".

Граждане могут использовать станции в качестве укрытия.

обстрел (26982) Харьков (7460) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+6
Я взагалі не пам'ятаю, коли над Харковом збили хоч одну ракету з того ж бєлгорода. А над Києвом збили зараз дві ракети нашою авіацією. Ну, хоч так, радий за Київ.
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18.10.2022 08:49
+4
Впоминаю, как под Харьковом времен Кучмы демонтирвали системы ПВО киевская фирма, вероятно для отправки зарубеж. Зампотех плакал.
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18.10.2022 09:41
+3
а там они не могут , там им ****%лей дают
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18.10.2022 08:46
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Передайте сцаной петушне, что линия фронта в другой стороне. Пусть направят свой петушиный энтузиазм туда, ******.
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18.10.2022 08:43 Ответить
а там они не могут , там им ****%лей дают
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18.10.2022 08:46 Ответить
Я взагалі не пам'ятаю, коли над Харковом збили хоч одну ракету з того ж бєлгорода. А над Києвом збили зараз дві ракети нашою авіацією. Ну, хоч так, радий за Київ.
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18.10.2022 08:49 Ответить
Час підльоту у Харкові до 40 сек.
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18.10.2022 08:55 Ответить
nasams обещают обещают, обещают обещают, а толку как не было так и нет
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18.10.2022 12:22 Ответить
Я так розумію, Харків б'ють з РСЗВ, парєбрік поряд, тому і не збивають.
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18.10.2022 08:55 Ответить
Харків обстрілююьь з бєлгорода ракетами с-300 місто та обл. рятує не ППО, а природня старість деяких ракет, які просто не долітають і падають, а белгородській обл.
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18.10.2022 09:13 Ответить
Свої фантазії розповідайте комусь іншому
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18.10.2022 12:52 Ответить
Так, і живу у Харкові вже 53 роки. Що далі?
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18.10.2022 17:47 Ответить
Впоминаю, как под Харьковом времен Кучмы демонтирвали системы ПВО киевская фирма, вероятно для отправки зарубеж. Зампотех плакал.
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18.10.2022 09:41 Ответить
Нажаль демонтаж не тільки ППО, а всієї України
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18.10.2022 10:33 Ответить
Можете не вигадувати велосипед - поки всіх рузьке не знищити -Україна буде в зоні ризику. Тому ЗСУ повинні максимально жорстоко знищувати не тільки амію росії, але і її населення та цивільні об'єкти. Умовний Захід нічого проти цього не скаже! Захід зацікавлений у знищенні рф.
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18.10.2022 09:55 Ответить
плешивый карлик понял, что штурмовики и фронтовые бомбардировщик отходят в прошлое, а на первый план выходят БПЛА, хорошо бы все наши поняли
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18.10.2022 10:18 Ответить
Харків обстрілюють ще й тому, що там є такі, як тєрєхов, которий нещодавно заявив про те, що першопричиною обстрілів м. Харків являються ВСУ і ТРо і про те, що ВСУ і ТРо потрібно вивести з Харкова. Якось так!!!
Джерело: Мер Харкова Терехов вважає, що місто обстрілюють, тому що там стоять ЗСУ. Він вимагає, щоб військових негайно вивели

Волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook поділився цікавими подробицями наради мера Харкова Ігоря Терехова.

- Як розповідають очевидці (на нараді було більше 30 людей), сьогодні, мер Харкова Терехов на нараді бився в істериці, що місто обстрілюють тому що в Харкові стоять ЗСУ. Що через обстріли які провокують військові, він не може почати навчальний процес в школах.

Угу. В школах. Навчання. За 21 км від кордону. І вимагав щоб військових негайно вивели з міста. Посилався на якесь розпорядження з верху. При чому де розміщуватися тим хто захищає місто, Терехова не хвилює. Відновлення та інші військові речі, теж пофіг. Кажуть, що в окопах вистачить місця всім.
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18.10.2022 10:22 Ответить
В гугле нет этой дичи. Ты ох**л кремлевскую методичку тут постить?
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18.10.2022 12:23 Ответить
требуйте права на самозахист. с-300 немного осталось, потом пойдут тысячи дронов
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18.10.2022 11:44 Ответить
Артилерія вже до Харкова не дістає! Скільки можна цю маячню нести?
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18.10.2022 12:54 Ответить
Можеш бачити все, що зпвгодно. Я з початку війни вже навчився розрізняти звуки вибухів ракет с-300 від ракет РСЗВ та артилерійських снарядів
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18.10.2022 17:53 Ответить
 
 