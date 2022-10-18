Оккупанты бьют по Харькову, находитесь в укрытиях! - Синегубов

В Харькове слышны взрывы.Ооккупанты наносят удары по городу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Харьков и область, есть жертвы, - ОВА

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов написал: "Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".

Харьковский метрополитен в 08:33 сообщил, что "в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена".

Граждане могут использовать станции в качестве укрытия.