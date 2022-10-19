ДБР розслідує тисячу справ проти зрадників та колаборантів. ІНФОГРАФІКА

З початку російської агресії ДБР розслідує вже 1000 проваджень щодо зрадників та колаборантів.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом з 24 лютого Держбюро розслідує одну тисячу злочинів проти основ національної безпеки, зокрема: 828 кримінальних проваджень за фактами державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу), 132 - за фактами колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК) та 10 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК).

За результатами роботи ДБР 313 особам повідомили про підозру у вчиненні державної зради, 70 особам - у колабораційній діяльності, понад одну тисячу осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

У розшук оголосили 281 особу, до суду за цими статтями вже направлено 55 проваджень.

Найбільшу кількість проваджень відкрили у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях.

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