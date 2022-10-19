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розслідування (1954) державна зрада (1079) колабораціонізм (947) ДБР (2566)

ДБР розслідує тисячу справ проти зрадників та колаборантів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

наручники

З початку російської агресії ДБР розслідує вже 1000 проваджень щодо зрадників та колаборантів.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом з 24 лютого Держбюро розслідує одну тисячу злочинів проти основ національної безпеки, зокрема: 828 кримінальних проваджень за фактами державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу), 132 - за фактами колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК) та 10 кримінальних проваджень щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК).

За результатами роботи ДБР 313 особам повідомили про підозру у вчиненні державної зради, 70 особам - у колабораційній діяльності, понад одну тисячу осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

У розшук оголосили 281 особу, до суду за цими статтями вже направлено 55 проваджень.

Найбільшу кількість проваджень відкрили у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях.

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ДБР розслідує тисячу справ проти зрадників та колаборантів 01

Автор: Ольга Лузан
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Поїздка в Оман зе зрада чи колаборационізм?
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19.10.2022 08:23 Відповісти
Тому дуже довго триватиме війна і важка вона буде бо в нашій країні є такі люди що хотять Росії і їх багато
Це треба було ще раніше цих людей гнати з України бо вони псують життя народу
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19.10.2022 08:31 Відповісти
Пил у вічі пускають. Нічого вони не роблять. Вони також колаборанти.
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19.10.2022 08:37 Відповісти
Нічого не буде, там половина Слуг Народу...
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19.10.2022 09:06 Відповісти
До дбр довіри ніякої немає.
Вони завжди займались політичними замовленнями банкової. Приймали участь у переслідуванні патріотів, та фальшували справи. Той проросійський козлятник давно треба розігнати.
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19.10.2022 10:07 Відповісти
А когда предателей, сдавших Херсон, озвучат ?
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19.10.2022 10:19 Відповісти
Що там по злочинному вилученню клістронів, знайшли вже зрадників?
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19.10.2022 10:46 Відповісти
 
 