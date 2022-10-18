Закликала бомбити Черкаси: зрадниці з Черкас дали 10 років тюрми
Обвинувачену в держзраді жительку Черкас Тетяну Дробот Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув’язнення.
Про це Укрінформу повідомили в Придніпровському суді, передає Цензор.НЕТ.
На початку березня Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас й запропонувала росіянам бомбардувати їх.
Окрім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, що виправдовує загарбання українських міст. Зокрема хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. У цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".
У квітні Дробот затримали й вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.
Сьогодні колегія суддів під головуванням Владислава Константина винесла вирок - 10 років ув’язнення.
Зрадниця визнала вину й щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ.
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Замирайло видно глитає валідол і сцить нести гроші .
Нехай руками, ******* кончена, розгрібає завали!!!
Такой же сепар как и ета тварь.
це ж не той випадок, коли можна було укласти угоду зі слідством, що ця зрадниця могла запропонувати?
думаю відповідним органам треба перевірити, чи відповідають ці прокурори займаним посадам
Суці Ф1 без чеки в кабінеті гінеколога і асталавіста ****
Але зрадники каються лише в тому, що були спіймані, але не в скоєному.
Очільник ОСББ - теж зрадник.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
Проблема в тому, що офіційно немає воєнного стану. Мінімум 15 років із конфіскацією майна отрималa б за ч. 2.
если начистоту, то 10 лет весьма неплохо с нашими пришибленными судами
а чому не був на лаві підсудних очільник ОСББ???