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Закликала бомбити Черкаси: зрадниці з Черкас дали 10 років тюрми

фемида

Обвинувачену в держзраді жительку Черкас Тетяну Дробот Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув’язнення.

Про це Укрінформу повідомили в Придніпровському суді, передає Цензор.НЕТ.

На початку березня Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас й запропонувала росіянам бомбардувати їх.

Окрім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, що виправдовує загарбання українських міст. Зокрема хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. У цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".

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У квітні Дробот затримали й вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.

Сьогодні колегія суддів під головуванням Владислава Константина винесла вирок - 10 років ув’язнення.

Зрадниця визнала вину й щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ.

Автор: 

Черкаси (547) державна зрада (1680)


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Топ коментарі
+52
У мене тепер питання до очільника ОСББ, який надав позитивну характеристику..
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18.10.2022 18:59
+42
Таку тварь треба придушити. Або вони нас , або ми їх.
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18.10.2022 18:58
+39
О так, характеристики від ОСББ роблять її вже не такою зрадницею. Тепер усі зрадники, майте на увазі.
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18.10.2022 18:59
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Таку тварь треба придушити. Або вони нас , або ми їх.
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18.10.2022 18:58 Відповісти
Ц1каво хто пов1рив у 11 щир1 розкаяння? А в1дношення до роботи впливае на пол1тичн1 погляди?
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18.10.2022 19:04 Відповісти
А потом ее выпустят по-тихому‼️Совдеповские подходы " положительные характеристики" , сколько людей погибло из-за этой мрази⁉️Гнида соучастница террора -20 лет с конфискацией должна получить
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18.10.2022 19:32 Відповісти
О так, характеристики від ОСББ роблять її вже не такою зрадницею. Тепер усі зрадники, майте на увазі.
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18.10.2022 18:59 Відповісти
Витяг з характеристики: " Іноді вчасно платила за квартиру, не крала квіти в під'їзді, не засирала каналізацію та двічі годувала безпритульного кота"
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18.10.2022 19:05 Відповісти
та очолювала хор старушек ОСББ.
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18.10.2022 20:30 Відповісти
У мене тепер питання до очільника ОСББ, який надав позитивну характеристику..
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18.10.2022 18:59 Відповісти
Таке ж ватне опудало. Просто ще не попалось в листуванні.
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18.10.2022 19:05 Відповісти
За часів сраліна, якого вони так *******, вже б і зрадницю, і осбб з його характеристиками та родичами по п'яте коліно у сибір.
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Очільник ОСББ співучасник
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18.10.2022 19:09 Відповісти
Требо перевірити й цю версію
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18.10.2022 22:02 Відповісти
Хоть не книжку почитать как в Одессе.
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18.10.2022 19:01 Відповісти
"Зрадниця визнала вину й щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ."............ то й що? понять и простить??????
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18.10.2022 19:01 Відповісти
Даздравствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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18.10.2022 19:03 Відповісти
Жилье бы еще у таких тварей конфисковывать в пользу многодетных семей ,утративших в результате обстрелов . А приплод и родню на улицу , пусть побудут в шкуре беженцев.
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18.10.2022 19:04 Відповісти
А судьи КТО⁉️Под портновым , татаровым -спрут судей коллаборантов 🤮
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18.10.2022 19:36 Відповісти
С каких это пор осбб делает предательство Украины меньшим преступлением???
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18.10.2022 19:05 Відповісти
Ага..."щиро розкаялась" - це щоб менше сидіти. Вона так само й зараз мріє, щоб кацапи знищили Черкаси і захопили Україну. рускій мір не лікується
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18.10.2022 19:06 Відповісти
Не кажіть рускій мир кажіть рускій Рейх, так ближче до суті.
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19.10.2022 05:31 Відповісти
Жаль, що немає такої міри покарання - посадити в залізну клітку на центральній площі Черкас...
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18.10.2022 19:13 Відповісти
Залишити зв'язаною в полі і передати кацапам координати того місця! Якраз отримає те що хотіла для інших
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18.10.2022 19:14 Відповісти
Добре що зараз такі строки дають, 10 років то заїбісь, хотілось би більше, але у нас до війни у Харкові, було не мало підарасів які закликали рюсьге мір до міста, і ***** їм ніхто не робив, зараз напевно їбальнічкі прикриють, якщо ще до строка додати конфіскацію майна, взагалі було б збс, щоб паскудь яка виходила після відсідки, взагалі не мала куди йти і де жити
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18.10.2022 19:16 Відповісти
9,5 років сидіти ще цей матрьошке. То же не цукор.
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18.10.2022 20:31 Відповісти
Квартиру передати переселенцям і іньше майно теж. З вини цієї курви нормальні люди залишились без всього. Нехай відчує
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19.10.2022 05:34 Відповісти
Дуже дивно , що найкорумпованіше черкаське-правосуддя зачухалося і щось "парєшало" . Там судді : підор-на-підорові !!
Замирайло видно глитає валідол і сцить нести гроші .
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18.10.2022 19:16 Відповісти
шось мало, сподіваюсь з конфіскацією майна?
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18.10.2022 19:17 Відповісти
У Харків, у Миколаїв, в Одесу цю суку!
Нехай руками, ******* кончена, розгрібає завали!!!
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18.10.2022 19:20 Відповісти
Зубами
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18.10.2022 22:33 Відповісти
Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ
Такой же сепар как и ета тварь.
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18.10.2022 19:21 Відповісти
Чому Українські суди дають такі мізерні терміни осудження за зраду, колоборантам, коригувальникам які фактично є співучасниками вбивств мирних жителів?! Може суді теж колоборанти?! А нашій імпотентній Верховній раді пора давно вже внести зміни в законодавстві щодо засудження за зраду, колоборацію, коригування мінімум на довічне і без права помилування.
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18.10.2022 19:26 Відповісти
под рашисткие дроны суку. Или отдать жителям Черкасс. Предателям - смерть
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18.10.2022 19:26 Відповісти
прокурори просили за зраду 8 років,
це ж не той випадок, коли можна було укласти угоду зі слідством, що ця зрадниця могла запропонувати?
думаю відповідним органам треба перевірити, чи відповідають ці прокурори займаним посадам
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18.10.2022 19:33 Відповісти
Отдайте ее на поруки. Зекам.
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18.10.2022 19:47 Відповісти
посадить заразом з очільником осб банди! також на палю!
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18.10.2022 19:48 Відповісти
******
Суці Ф1 без чеки в кабінеті гінеколога і асталавіста ****
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18.10.2022 19:53 Відповісти
Щиро розкаятися може наприклад водій, який випадково створив смертельне ДТП, може розкаятися п'яниця який психанув та зарізав собутильніка.. Навіть в щирі каяття хабарника вірю.
Але зрадники каються лише в тому, що були спіймані, але не в скоєному.
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18.10.2022 20:21 Відповісти
"вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ."

Очільник ОСББ - теж зрадник.
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18.10.2022 20:21 Відповісти
Я дал бы 25.
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18.10.2022 20:43 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Проблема в тому, що офіційно немає воєнного стану. Мінімум 15 років із конфіскацією майна отрималa б за ч. 2.
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19.10.2022 04:08 Відповісти
Не вірте клятвам наркоманів, сльозам повій і каяттю оркодрочів.
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18.10.2022 20:44 Відповісти
Державна зрада в умовах воєнного стану це 15 років з конфіскацією, мінімум і без варіантів. Альтернатива - довічне. Це незаконний вирок.
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18.10.2022 20:54 Відповісти
в Одессе вообще книги заставляют читать, вот нелюди!
если начистоту, то 10 лет весьма неплохо с нашими пришибленными судами
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18.10.2022 23:23 Відповісти
посадили - правильно зробили
а чому не був на лаві підсудних очільник ОСББ???
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18.10.2022 21:18 Відповісти
то вирок вже вступив в силу? чи апеляцію виграє - і на свободу даля коррегувати арту рашистів?
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18.10.2022 21:25 Відповісти
А чого так швидко? Треба було рочків через 15-20 "підозру" оголосити, як Насірову.
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18.10.2022 21:52 Відповісти
Разом з очильником ОСББ вже тягне на групову зраду.
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18.10.2022 22:22 Відповісти
Ще й вийде достроково за гарну поведінку
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18.10.2022 22:30 Відповісти
Знаємо ми ці "характеристики"! Так само, як і "щире каяття"!
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18.10.2022 23:06 Відповісти
таких не надо сажать,они должны исчезнуть навсегда в неизвестном направлении
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19.10.2022 08:18 Відповісти
 
 