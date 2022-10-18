Закликала бомбити Черкаси: зрадниці з Черкас дали 10 років тюрми

Обвинувачену в держзраді жительку Черкас Тетяну Дробот Придніпровський суд міста засудив до 10 років ув’язнення.

Про це Укрінформу повідомили в Придніпровському суді, передає Цензор.НЕТ.

На початку березня Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас й запропонувала росіянам бомбардувати їх.

Окрім того, жінка поширювала у забороненій соціальній мережі "Однокласники" інформацію, що виправдовує загарбання українських міст. Зокрема хвалилася російським прапором над Новою Каховкою. У цьому прокуратура побачила ознаки злочину за статтею "Державна зрада".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двом псевдоправоохоронцям з Харківщини повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, - Офіс Генпрокурора

У квітні Дробот затримали й вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі аж до жовтня.

Сьогодні колегія суддів під головуванням Владислава Константина винесла вирок - 10 років ув’язнення.

Зрадниця визнала вину й щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ.