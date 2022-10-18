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Новости Война
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Призывала бомбить Черкассы: предательнице из Черкасс дали 10 лет тюрьмы

фемида

Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.

Об этом Укринформу сообщили в Приднепровском суде, передает Цензор.НЕТ.

В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. В этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".

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В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе до октября.

Сегодня коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.

Предательница признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.

Автор: 

Черкассы (834) государственная измена (1534)


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Топ комментарии
+52
У мене тепер питання до очільника ОСББ, який надав позитивну характеристику..
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18.10.2022 18:59
+42
Таку тварь треба придушити. Або вони нас , або ми їх.
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18.10.2022 18:58
+39
О так, характеристики від ОСББ роблять її вже не такою зрадницею. Тепер усі зрадники, майте на увазі.
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18.10.2022 18:59
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Таку тварь треба придушити. Або вони нас , або ми їх.
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18.10.2022 18:58 Ответить
Ц1каво хто пов1рив у 11 щир1 розкаяння? А в1дношення до роботи впливае на пол1тичн1 погляди?
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18.10.2022 19:04 Ответить
А потом ее выпустят по-тихому‼️Совдеповские подходы " положительные характеристики" , сколько людей погибло из-за этой мрази⁉️Гнида соучастница террора -20 лет с конфискацией должна получить
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18.10.2022 19:32 Ответить
О так, характеристики від ОСББ роблять її вже не такою зрадницею. Тепер усі зрадники, майте на увазі.
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18.10.2022 18:59 Ответить
Витяг з характеристики: " Іноді вчасно платила за квартиру, не крала квіти в під'їзді, не засирала каналізацію та двічі годувала безпритульного кота"
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18.10.2022 19:05 Ответить
та очолювала хор старушек ОСББ.
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18.10.2022 20:30 Ответить
У мене тепер питання до очільника ОСББ, який надав позитивну характеристику..
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18.10.2022 18:59 Ответить
Таке ж ватне опудало. Просто ще не попалось в листуванні.
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18.10.2022 19:05 Ответить
За часів сраліна, якого вони так *******, вже б і зрадницю, і осбб з його характеристиками та родичами по п'яте коліно у сибір.
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18.10.2022 19:05 Ответить
Очільник ОСББ співучасник
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18.10.2022 19:09 Ответить
Требо перевірити й цю версію
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18.10.2022 22:02 Ответить
Хоть не книжку почитать как в Одессе.
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18.10.2022 19:01 Ответить
"Зрадниця визнала вину й щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ."............ то й що? понять и простить??????
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18.10.2022 19:01 Ответить
Даздравствуєт наш суд-самий гуманний суд в мірє...
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18.10.2022 19:03 Ответить
Жилье бы еще у таких тварей конфисковывать в пользу многодетных семей ,утративших в результате обстрелов . А приплод и родню на улицу , пусть побудут в шкуре беженцев.
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18.10.2022 19:04 Ответить
А судьи КТО⁉️Под портновым , татаровым -спрут судей коллаборантов 🤮
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18.10.2022 19:36 Ответить
С каких это пор осбб делает предательство Украины меньшим преступлением???
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18.10.2022 19:05 Ответить
Ага..."щиро розкаялась" - це щоб менше сидіти. Вона так само й зараз мріє, щоб кацапи знищили Черкаси і захопили Україну. рускій мір не лікується
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18.10.2022 19:06 Ответить
Не кажіть рускій мир кажіть рускій Рейх, так ближче до суті.
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19.10.2022 05:31 Ответить
Жаль, що немає такої міри покарання - посадити в залізну клітку на центральній площі Черкас...
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18.10.2022 19:13 Ответить
Залишити зв'язаною в полі і передати кацапам координати того місця! Якраз отримає те що хотіла для інших
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18.10.2022 19:14 Ответить
Добре що зараз такі строки дають, 10 років то заїбісь, хотілось би більше, але у нас до війни у Харкові, було не мало підарасів які закликали рюсьге мір до міста, і ***** їм ніхто не робив, зараз напевно їбальнічкі прикриють, якщо ще до строка додати конфіскацію майна, взагалі було б збс, щоб паскудь яка виходила після відсідки, взагалі не мала куди йти і де жити
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18.10.2022 19:16 Ответить
9,5 років сидіти ще цей матрьошке. То же не цукор.
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18.10.2022 20:31 Ответить
Квартиру передати переселенцям і іньше майно теж. З вини цієї курви нормальні люди залишились без всього. Нехай відчує
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19.10.2022 05:34 Ответить
Дуже дивно , що найкорумпованіше черкаське-правосуддя зачухалося і щось "парєшало" . Там судді : підор-на-підорові !!
Замирайло видно глитає валідол і сцить нести гроші .
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18.10.2022 19:16 Ответить
шось мало, сподіваюсь з конфіскацією майна?
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18.10.2022 19:17 Ответить
У Харків, у Миколаїв, в Одесу цю суку!
Нехай руками, ******* кончена, розгрібає завали!!!
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18.10.2022 19:20 Ответить
Зубами
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18.10.2022 22:33 Ответить
Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ
Такой же сепар как и ета тварь.
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18.10.2022 19:21 Ответить
Чому Українські суди дають такі мізерні терміни осудження за зраду, колоборантам, коригувальникам які фактично є співучасниками вбивств мирних жителів?! Може суді теж колоборанти?! А нашій імпотентній Верховній раді пора давно вже внести зміни в законодавстві щодо засудження за зраду, колоборацію, коригування мінімум на довічне і без права помилування.
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18.10.2022 19:26 Ответить
под рашисткие дроны суку. Или отдать жителям Черкасс. Предателям - смерть
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18.10.2022 19:26 Ответить
прокурори просили за зраду 8 років,
це ж не той випадок, коли можна було укласти угоду зі слідством, що ця зрадниця могла запропонувати?
думаю відповідним органам треба перевірити, чи відповідають ці прокурори займаним посадам
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18.10.2022 19:33 Ответить
Отдайте ее на поруки. Зекам.
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18.10.2022 19:47 Ответить
посадить заразом з очільником осб банди! також на палю!
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18.10.2022 19:48 Ответить
******
Суці Ф1 без чеки в кабінеті гінеколога і асталавіста ****
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18.10.2022 19:53 Ответить
Щиро розкаятися може наприклад водій, який випадково створив смертельне ДТП, може розкаятися п'яниця який психанув та зарізав собутильніка.. Навіть в щирі каяття хабарника вірю.
Але зрадники каються лише в тому, що були спіймані, але не в скоєному.
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18.10.2022 20:21 Ответить
"вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ."

Очільник ОСББ - теж зрадник.
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18.10.2022 20:21 Ответить
Я дал бы 25.
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18.10.2022 20:43 Ответить
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Проблема в тому, що офіційно немає воєнного стану. Мінімум 15 років із конфіскацією майна отрималa б за ч. 2.
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19.10.2022 04:08 Ответить
Не вірте клятвам наркоманів, сльозам повій і каяттю оркодрочів.
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18.10.2022 20:44 Ответить
Державна зрада в умовах воєнного стану це 15 років з конфіскацією, мінімум і без варіантів. Альтернатива - довічне. Це незаконний вирок.
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18.10.2022 20:54 Ответить
в Одессе вообще книги заставляют читать, вот нелюди!
если начистоту, то 10 лет весьма неплохо с нашими пришибленными судами
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18.10.2022 23:23 Ответить
посадили - правильно зробили
а чому не був на лаві підсудних очільник ОСББ???
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18.10.2022 21:18 Ответить
то вирок вже вступив в силу? чи апеляцію виграє - і на свободу даля коррегувати арту рашистів?
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18.10.2022 21:25 Ответить
А чого так швидко? Треба було рочків через 15-20 "підозру" оголосити, як Насірову.
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18.10.2022 21:52 Ответить
Разом з очильником ОСББ вже тягне на групову зраду.
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18.10.2022 22:22 Ответить
Ще й вийде достроково за гарну поведінку
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18.10.2022 22:30 Ответить
Знаємо ми ці "характеристики"! Так само, як і "щире каяття"!
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18.10.2022 23:06 Ответить
таких не надо сажать,они должны исчезнуть навсегда в неизвестном направлении
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19.10.2022 08:18 Ответить
 
 