Призывала бомбить Черкассы: предательнице из Черкасс дали 10 лет тюрьмы
Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.
Об этом Укринформу сообщили в Приднепровском суде, передает Цензор.НЕТ.
В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. В этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".
В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе до октября.
Сегодня коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.
Предательница признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.
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Замирайло видно глитає валідол і сцить нести гроші .
Нехай руками, ******* кончена, розгрібає завали!!!
Такой же сепар как и ета тварь.
це ж не той випадок, коли можна було укласти угоду зі слідством, що ця зрадниця могла запропонувати?
думаю відповідним органам треба перевірити, чи відповідають ці прокурори займаним посадам
Суці Ф1 без чеки в кабінеті гінеколога і асталавіста ****
Але зрадники каються лише в тому, що були спіймані, але не в скоєному.
Очільник ОСББ - теж зрадник.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
Проблема в тому, що офіційно немає воєнного стану. Мінімум 15 років із конфіскацією майна отрималa б за ч. 2.
если начистоту, то 10 лет весьма неплохо с нашими пришибленными судами
а чому не був на лаві підсудних очільник ОСББ???