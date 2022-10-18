Призывала бомбить Черкассы: предательнице из Черкасс дали 10 лет тюрьмы

Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Татьяну Дробот Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.

Об этом Укринформу сообщили в Приднепровском суде, передает Цензор.НЕТ.

В начале марта Дробот переслала по телефону своей сестре в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. В этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".

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В апреле Дробот задержали и она находилась в Черкасском следственном изоляторе до октября.

Сегодня коллегия судей под председательством Владислава Константина вынесла приговор – 10 лет заключения.

Предательница признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания. Кроме того, она получила положительные характеристики по месту жительства от главы ОСМД.