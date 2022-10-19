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Російська армія втрачає керованість, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Основні елементи управління збройними силами РФ стають дедалі більш недієздатними. Чотирьох із п’яти генералів, які командували вторгненням в лютому, звільнено.

Про це йдеться у повідомленні британської розвідки, яке публікує міноборони Сполученого Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

В розвідці зазначили, що на тактичному рівні загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

Свідчення очевидців свідчать про те, що 15 жовтня 2022 року однополчанин розстріляв 11 російських солдатів поблизу Білгорода після образливих коментарів офіцера стосовно новобранців з-поміж етнічних меншин.

"Погане командування нижчої ланки, ймовірно, посилює низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських військ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними британської розв'язки, четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували силами вторгнення в лютому 2022 року, звільнено. Їхня заміна поки що мало що зробила для поліпшення бойових характеристик Росії.

"Відсутність наступності у командуванні, ймовірно, буде більш руйнівною, ніж у західних збройних силах, тому що, згідно з російською доктриною, розробка планів в основному здійснюється особисто командувачем, а не колективними зусиллями ширшого штабу", - зазначають у Міноборони Великої Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Стаду баранов нужна собака-поводырь, но она сутулая сидит в бункере.
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19.10.2022 08:58
+5
Ваня.
Пиши строго по методичке, ни на одно слово не отклоняясь.
(и поменьше пользуйся Капслоком)
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19.10.2022 09:03
+3
тебе одна дорога - в разведку Великой Британии...\будешь их учить разведывать и делать анализы...!\
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19.10.2022 09:25
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Стаду баранов нужна собака-поводырь, но она сутулая сидит в бункере.
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19.10.2022 08:58 Відповісти
Зазвичай стадо баранів воде козел - цап (кацап). Ну і це підходе для бункерного начемоданходящего.
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19.10.2022 09:36 Відповісти
По останніх подіях швидше навпаки.
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19.10.2022 08:58 Відповісти
"загострюється нестача здібних російських молодших офіцерів" - какие "останние подии" свидетельствуют о том, что кацапы решили эту свою проблему?
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19.10.2022 09:07 Відповісти
ты своим "швидше навпаки" - хочешь сказать что это у ЗСУ такие проблемы...?
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19.10.2022 09:13 Відповісти
Я про те що по останніх подіях їх армія швидше ВІДНОВЛЮЄ керованість після того як останніми тижнями часто просто тікала, так що англійці з оцінкою трохи запізнились.
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19.10.2022 09:19 Відповісти
тебе одна дорога - в разведку Великой Британии...\будешь их учить разведывать и делать анализы...!\
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19.10.2022 09:25 Відповісти
Ваня.
Пиши строго по методичке, ни на одно слово не отклоняясь.
(и поменьше пользуйся Капслоком)
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19.10.2022 09:03 Відповісти
шо, тяжко без фюрера? плюгаве чмо явно не дотягує до цього рівня
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19.10.2022 09:06 Відповісти
що, тяжко без фюрера? ***** явно не дотягує до цієї посади, шпана
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19.10.2022 09:09 Відповісти
треба більше оліі в вогонь. раніше засилали агітаторов до частин. і це працювало
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19.10.2022 09:23 Відповісти
А тепер у них попи-кдб-істи.
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19.10.2022 09:39 Відповісти
На кацапєндії все, як завжди.
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19.10.2022 09:45 Відповісти
 
 