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Нерівномірна мобілізація в РФ спричиняє соціальний розлом у країні, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи в середині Росії.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські війська продовжували завдавати удари по критично важливих об'єктах української цивільної інфраструктури за допомогою повітряних, ракетних та безпілотних літальних апаратів 18 жовтня.

За даними ISW, нерівномірне проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

Тим часом Білорусь продовжує надавати свою територію і повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але залишається дуже малоймовірним, що вона вступить у війну на боці Росії.

Також інститут відзначає, що російські війська провели обмежену наземну атаку на півночі Харківської області 18 жовтня, що, схоже, свідчить про те, що російські війська можуть зберігати територіальні претензії в Харківській області, незважаючи на масові втрати під час нещодавніх українських контрнаступів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Там давно вже розлом, москва і пітєр це як інші планети у порівнянні з рештою росії, але бидлу пофік, розломом більше, розломом менше, схавають і це.
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19.10.2022 09:14
+4
Левко Лук'яненко, jr.
@ChetVic
·
22 год
У відповідь
@fucman65
коли почали вивозити зернові з України, уряд запевняв, що вивозять "надлишки", а учора на "марафоні" вже бачив сюжет, що українцям загрожує продовольча криза, нестача круп, підняття цін і дефіцит
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19.10.2022 09:58
+2
Разговор в офисе:

- Государство внутри государства как называется?

- Москва?
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19.10.2022 09:28
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Там давно вже розлом, москва і пітєр це як інші планети у порівнянні з рештою росії, але бидлу пофік, розломом більше, розломом менше, схавають і це.
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19.10.2022 09:14 Відповісти
Разговор в офисе:

- Государство внутри государства как называется?

- Москва?
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19.10.2022 09:28 Відповісти
Почалися ломки .
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19.10.2022 09:15 Відповісти
Правильно писать могилизация или чернополиэтиленовая запаковка.
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19.10.2022 09:16 Відповісти
Спричиняє чи не спричиняє, а нам від цього не легше.
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19.10.2022 09:22 Відповісти
А якщо це не соціальний, а національний розлом - "Це не наша війна": партизани Башкортостану закликають чоловіків боротися за вихід зі складу РФ https://focus.ua/uk/world/533542-eto-ne-nasha-voyna-partizany-bashkirii-prizyvayut-muzchchin-vesti-borbu-za-vyhod-iz-sostava-rf
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19.10.2022 10:06 Відповісти
башкиры посмотрели на бурятов которые получили гробовой песты и сразу война стала не ихней
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19.10.2022 12:09 Відповісти
нам еще как легче - если бы они все до одного были упороты в военном угаре - было бы на много тяжелее с ними воевать
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19.10.2022 12:07 Відповісти
треба більше оліі в вогонь. раніше засилали агітаторов до ворожих частин. і це працювало. в Україні є куча полонених. З них можна і робити агитаторів. (є засоби. вони брудні але є)
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19.10.2022 09:27 Відповісти
Левко Лук'яненко, jr.
@ChetVic
·
22 год
У відповідь
@fucman65
коли почали вивозити зернові з України, уряд запевняв, що вивозять "надлишки", а учора на "марафоні" вже бачив сюжет, що українцям загрожує продовольча криза, нестача круп, підняття цін і дефіцит
показати весь коментар
19.10.2022 09:58 Відповісти
 
 