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Новини Війна
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Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW

дрон,іранський

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити", - вказують аналітики.

Вони відзначили, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Читайте: НАТО найближчим часом надасть Україні сотні станцій боротьби проти іранських дронів-камікадзе, - Столтенберг

Автор: 

Іран (2017) Крим (14135) росія (65002) дрони (4648)


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Топ коментарі
+9
Ничего. В фсб обработают и через два дня будут скулить о пытках и издевательствах "биндеравцев".
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19.10.2022 06:45
+5
Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ



Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.

Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.

https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
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19.10.2022 06:39
+5
Крым - а не то ли это место, куда всегда прилетает ?
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19.10.2022 06:41
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Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ



Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.

Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.

https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
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19.10.2022 06:39 Відповісти
Ничего. В фсб обработают и через два дня будут скулить о пытках и издевательствах "биндеравцев".
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19.10.2022 06:45 Відповісти
Ничего нового.Каналы,которые курируют м.симонян-куян и галустикян(даже сейчас), десятилетиями этим занимались и в АхырБахе(конец Смотрщего)=КараБахе.
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19.10.2022 08:54 Відповісти
Найкраще покарання Тік-токерних полонених від кадирова це годувати їх свининою. І бити та мордувати не потрібно.Досить заставити їсти свинину
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19.10.2022 09:02 Відповісти
и селить в одну камеру с опущенными пленными Вагнеровцами, которых пригожин по тюрьмах набирает
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19.10.2022 09:56 Відповісти
Крым - а не то ли это место, куда всегда прилетает ?
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19.10.2022 06:41 Відповісти
Ще балістичні ракети кацапам підгонять та ще більше дронів. І їм пох. Санкції діють. 👍
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19.10.2022 06:44 Відповісти
Голос з пляшки (дуже спокійно). Підораси.

(с) Лесь Подерв'янський "Восток"
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19.10.2022 07:11 Відповісти
Америкоси і самі не хочуть керувати дронами предатор щоб цих террористів знищити і нам не передають ні якіх типів дронів ні предатор ні грей игл...кров Україньців також і на їхніх руках
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19.10.2022 07:49 Відповісти
А шо там *****, срущее в чемодан кукарекало, что у него вторая армия мира, а теперь у бормолеев покупает "мопеды", потому что рукожопая кацапня не может даже такой простой дрон изготовить
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19.10.2022 07:50 Відповісти
А то те рукожопы до сих пор не научились вводить gps координату и нажимать "пуск"
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19.10.2022 07:54 Відповісти
Глонасс конфликтует с Джи-Пи-Эс из-за формы Земли.
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19.10.2022 07:59 Відповісти
Члены корупаса стражей исламской революции - название как из фильмов аля марвел про супергероев мля. А на деле оборванные и вонючии террорюги.
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19.10.2022 09:06 Відповісти
Буданов, пора заняться делом.
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19.10.2022 09:32 Відповісти
НУЖНО УДОБРИТЬ КРЫМСКИЕ ЗЕМЛИ ИНСТРУКТОРАМИ . И ЛЕТАТЬ ПЕРЕСТАНУТ.

СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.10.2022 12:59 Відповісти
 
 