Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW
Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити", - вказують аналітики.
Вони відзначили, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.
Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.
https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
(с) Лесь Подерв'янський "Восток"
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