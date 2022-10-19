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Новости Война
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Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW

дрон,іранський

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать", - указывают аналитики.

Они отметили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

Также читайте: Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых дронов "Shahed-136"

Иран (1782) Крым (26373) россия (95418) дроны (3869)


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Топ комментарии
+9
Ничего. В фсб обработают и через два дня будут скулить о пытках и издевательствах "биндеравцев".
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19.10.2022 06:45
+5
Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ



Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.

Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.

https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
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19.10.2022 06:39
+5
Крым - а не то ли это место, куда всегда прилетает ?
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19.10.2022 06:41
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Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ



Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.

Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.

https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
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19.10.2022 06:39 Ответить
Ничего. В фсб обработают и через два дня будут скулить о пытках и издевательствах "биндеравцев".
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19.10.2022 06:45 Ответить
Ничего нового.Каналы,которые курируют м.симонян-куян и галустикян(даже сейчас), десятилетиями этим занимались и в АхырБахе(конец Смотрщего)=КараБахе.
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19.10.2022 08:54 Ответить
Найкраще покарання Тік-токерних полонених від кадирова це годувати їх свининою. І бити та мордувати не потрібно.Досить заставити їсти свинину
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19.10.2022 09:02 Ответить
и селить в одну камеру с опущенными пленными Вагнеровцами, которых пригожин по тюрьмах набирает
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19.10.2022 09:56 Ответить
Крым - а не то ли это место, куда всегда прилетает ?
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19.10.2022 06:41 Ответить
Ще балістичні ракети кацапам підгонять та ще більше дронів. І їм пох. Санкції діють. 👍
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19.10.2022 06:44 Ответить
Голос з пляшки (дуже спокійно). Підораси.

(с) Лесь Подерв'янський "Восток"
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19.10.2022 07:11 Ответить
Америкоси і самі не хочуть керувати дронами предатор щоб цих террористів знищити і нам не передають ні якіх типів дронів ні предатор ні грей игл...кров Україньців також і на їхніх руках
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19.10.2022 07:49 Ответить
А шо там *****, срущее в чемодан кукарекало, что у него вторая армия мира, а теперь у бормолеев покупает "мопеды", потому что рукожопая кацапня не может даже такой простой дрон изготовить
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19.10.2022 07:50 Ответить
А то те рукожопы до сих пор не научились вводить gps координату и нажимать "пуск"
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19.10.2022 07:54 Ответить
Глонасс конфликтует с Джи-Пи-Эс из-за формы Земли.
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19.10.2022 07:59 Ответить
Члены корупаса стражей исламской революции - название как из фильмов аля марвел про супергероев мля. А на деле оборванные и вонючии террорюги.
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19.10.2022 09:06 Ответить
Буданов, пора заняться делом.
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19.10.2022 09:32 Ответить
НУЖНО УДОБРИТЬ КРЫМСКИЕ ЗЕМЛИ ИНСТРУКТОРАМИ . И ЛЕТАТЬ ПЕРЕСТАНУТ.

СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.10.2022 12:59 Ответить
 
 