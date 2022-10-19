Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать", - указывают аналитики.

Они отметили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.

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