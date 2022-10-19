Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
"Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать", - указывают аналитики.
Они отметили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.
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Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, сломали пропаганду.
Телевизионщики НТВ и RТ настойчиво спрашивают у них, издевались ли над ними украинцы. Те машут и хором отвечают: «Нет, не было такого».
Выглядят они и правда скорее отдохнувшими, нежели замученными.
https://twitter.com/i/status/1582308121300865026
(с) Лесь Подерв'янський "Восток"
СЛАВА УКРАИНЕ!