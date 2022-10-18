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Новости Война
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Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых дронов "Shahed-136"

shahed,шахед

Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения и серии беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты.

Об этом говорится в письме посла Украины при ООН Сергея Кислицы генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, с которым ознакомились журналисты "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

Киев утверждает, что это ударные беспилотники иранского производства, а их экспорт в Россию является нарушением резолюции Совета безопасности ООН 2231.

Резолюция Совета Безопасности 2231 предусматривает, в частности, эмбарго для Ирана на экспорт определенных видов оружия, без согласования с Совбезом ООН.

"В конце августа 2022 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серий Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в Россию. Украина считает, что это, вероятно, часть плана Ирана экспортировать сотни БПЛА в Россию. Параграф 4 Приложения B к Резолюции Совета Безопасности ООН 2231 запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, изложенных в приложении S/2015/546, если это не одобрено Советом Безопасности в каждом частном случае", - пишет представитель Украины при ООН к генсеку организации.

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По словам Кислицы, оба вида дронов, поставленных в Россию, имеют параметры запрещенного для экспорта оружия.

Кислица также проинформировал, что дроны Mohajer производит компания Qods Aviation, на которую распространяется положение Резолюции 2231 о замораживании активов.

"Все государства обязаны заморозить средства или финансовые активы определенных организаций", – пишет украинский представитель при ООН.

Иран официально отрицал поставки России беспилотников для нападения на Украину.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции в понедельник заявил, что Иран "не предоставлял оружие ни одной из стран, находящихся в состоянии войны".

В Пентагоне заявили, что "видели многочисленные доказательства использования их [иранских беспилотников. – Ред.] Россией как против военных, так и против гражданских целей. Мы видели сообщения о том, что похоже на иранские беспилотники".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что за последнюю неделю "30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране".

Автор: 

Иран (1781) ООН (4163) Кислица Сергей (171) дроны (3868)


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Топ комментарии
+10
Можно всё очень просто проверить разбомбить заводы по производству бпла в Иране и посмотреть будет они у нас появляться или нет
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18.10.2022 23:02
+6
План хороший, осталось найти кто "разбомбит".
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18.10.2022 23:23
+4
А то вони нічого не знають, наче з неба впали.
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18.10.2022 23:04
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Можно всё очень просто проверить разбомбить заводы по производству бпла в Иране и посмотреть будет они у нас появляться или нет
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18.10.2022 23:02 Ответить
План хороший, осталось найти кто "разбомбит".
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18.10.2022 23:23 Ответить
А то вони нічого не знають, наче з неба впали.
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18.10.2022 23:04 Ответить
Знают. Но это же официальное расследование. Все должно быть задокументировано и на слова иранского МИДа ответят официальным документам. Хотя, с Ираном Китай может говорить и шантажировать отменой закупок нефти.
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18.10.2022 23:27 Ответить
Иран может ответить что может продавать эти безпилотники россии так как та не находится в состоянии войны , у них же там просто спецоперация какая то идёт ..а при спецоперации продавать можно ...
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19.10.2022 05:46 Ответить
Все одно не можна, тільки з дозволу Радбезу ООН
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19.10.2022 07:31 Ответить
Може спочатку наберемось сміливості та почнему з бєлгорода, а уж потім урал та волга?
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19.10.2022 01:17 Ответить
Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни". Джерело:

Формально він сказав правду бо рашка не є офіційно у стані війни. А про СВО він нічого не казав.
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18.10.2022 23:29 Ответить
Вот..это грамотно сделано. Пусть те у кого есть еще сомнения, убедятся лично и у них не останется сомнений в том что пи-дар Аятолла и руководство Ирана - лживые, циничные мрази. Такие же террористы как и банда путина на россии.
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18.10.2022 23:29 Ответить
А давайте їх ще застидаємо, вони всіх мають на увазі, збитий пасажирський літак цьому підтвердження, один уйобок, під повними санкціями розробив балістичні ракети, другі виготовляють дрони, ракети в промислових масштабах і кладуть болт на всіх. Цікаві часи настали.....
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19.10.2022 06:38 Ответить
знайшли кого запросити)
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18.10.2022 23:58 Ответить
Поки Україна чекає обісцяний ленд-ліз від США, іран, який під жахливими санкціями довгі роки, без ленд-лізу продає кацпам свої
дрони, а там ще й ракети на підході.
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19.10.2022 00:22 Ответить
Ленд-ліз - - це спосіб розрахунків за зброю. Зараз ми отримуємо її як допомогу. По ленд-лізу будемо брати типу в аренду з правом викупу, за знищену ворогом при цьому не сплачуєм.
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19.10.2022 07:36 Ответить
А я що, з цим сперечаюся? Ви повідомили технічну сторону програми ленд-ліз.
Мені цікавить де озброєння?
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19.10.2022 13:11 Ответить
То не пишіть "ленд-ліз", бо він тут ні при чому
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23.10.2022 07:20 Ответить
afuster25, "обiсцяний" це бiльше про твiй диван i пiдштаники...
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19.10.2022 08:40 Ответить
По суті є що сказати, тупа макітра, чи окрім "обісцяних диванів і підштаників" сказати нічого?
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19.10.2022 13:05 Ответить
А вы помните историю, как взяли коррупционера с мешком золота, но потом оказалось что изъятие этого мешка процессуально было оформлено неправильно, из-за чего этот мешок суд не признал доказательством и коррупционера пришлось отпустить?
Ой, как бы эта история не повторилась....
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19.10.2022 09:49 Ответить
 
 