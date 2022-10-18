Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых дронов "Shahed-136"

Украина пригласила экспертов ООН для проверки происхождения и серии беспилотников, используемых Россией для нападения на украинские объекты.

Об этом говорится в письме посла Украины при ООН Сергея Кислицы генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, с которым ознакомились журналисты "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

Киев утверждает, что это ударные беспилотники иранского производства, а их экспорт в Россию является нарушением резолюции Совета безопасности ООН 2231.

Резолюция Совета Безопасности 2231 предусматривает, в частности, эмбарго для Ирана на экспорт определенных видов оружия, без согласования с Совбезом ООН.

"В конце августа 2022 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серий Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в Россию. Украина считает, что это, вероятно, часть плана Ирана экспортировать сотни БПЛА в Россию. Параграф 4 Приложения B к Резолюции Совета Безопасности ООН 2231 запрещает передачу из Ирана всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, изложенных в приложении S/2015/546, если это не одобрено Советом Безопасности в каждом частном случае", - пишет представитель Украины при ООН к генсеку организации.

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По словам Кислицы, оба вида дронов, поставленных в Россию, имеют параметры запрещенного для экспорта оружия.

Кислица также проинформировал, что дроны Mohajer производит компания Qods Aviation, на которую распространяется положение Резолюции 2231 о замораживании активов.

"Все государства обязаны заморозить средства или финансовые активы определенных организаций", – пишет украинский представитель при ООН.

Иран официально отрицал поставки России беспилотников для нападения на Украину.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции в понедельник заявил, что Иран "не предоставлял оружие ни одной из стран, находящихся в состоянии войны".

В Пентагоне заявили, что "видели многочисленные доказательства использования их [иранских беспилотников. – Ред.] Россией как против военных, так и против гражданских целей. Мы видели сообщения о том, что похоже на иранские беспилотники".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что за последнюю неделю "30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране".