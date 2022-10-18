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Новини Війна
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Україна запросила експертів ООН перевірити походження збитих дронів Shahed-136

shahed,шахед

Україна запросила експертів ООН для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські об’єкти.

Про це мовиться у листі посла України при ООН Сергія Кислиці до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, з яким ознайомились журналісти "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Київ переконує, що ці дрони є іранського виробництва, а їх експорт до Росіє є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231.

Резолюція Ради Безпеки 2231 передбачає, серед іншого, ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї, без погодження із Радбезом ООН.

"Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 Додатку B до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку", - пише представник України при ООН до генсека організації.

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За словами Кислиці, обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї.

Кислиця також поінформував, що дрони Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції 2231 про замороження активів.

"Усі держави зобов’язані заморозити кошти або фінансові активи визначених організацій", - пише український представник при ООН.

Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

У Пентагоні заявили, що "бачили численні докази використання їх [іранських безпілотників - ред.] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про те, що схоже на іранські безпілотники".

Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що за останній тиждень "30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні".

Автор: 

Іран (2017) ООН (3342) Кислиця Сергій (207) дрони (4648)


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Топ коментарі
+10
Можно всё очень просто проверить разбомбить заводы по производству бпла в Иране и посмотреть будет они у нас появляться или нет
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18.10.2022 23:02
+6
План хороший, осталось найти кто "разбомбит".
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18.10.2022 23:23
+4
А то вони нічого не знають, наче з неба впали.
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18.10.2022 23:04
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Можно всё очень просто проверить разбомбить заводы по производству бпла в Иране и посмотреть будет они у нас появляться или нет
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18.10.2022 23:02 Відповісти
План хороший, осталось найти кто "разбомбит".
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18.10.2022 23:23 Відповісти
А то вони нічого не знають, наче з неба впали.
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18.10.2022 23:04 Відповісти
Знают. Но это же официальное расследование. Все должно быть задокументировано и на слова иранского МИДа ответят официальным документам. Хотя, с Ираном Китай может говорить и шантажировать отменой закупок нефти.
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18.10.2022 23:27 Відповісти
Иран может ответить что может продавать эти безпилотники россии так как та не находится в состоянии войны , у них же там просто спецоперация какая то идёт ..а при спецоперации продавать можно ...
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19.10.2022 05:46 Відповісти
Все одно не можна, тільки з дозволу Радбезу ООН
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19.10.2022 07:31 Відповісти
Може спочатку наберемось сміливості та почнему з бєлгорода, а уж потім урал та волга?
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19.10.2022 01:17 Відповісти
Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни". Джерело:

Формально він сказав правду бо рашка не є офіційно у стані війни. А про СВО він нічого не казав.
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18.10.2022 23:29 Відповісти
Вот..это грамотно сделано. Пусть те у кого есть еще сомнения, убедятся лично и у них не останется сомнений в том что пи-дар Аятолла и руководство Ирана - лживые, циничные мрази. Такие же террористы как и банда путина на россии.
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18.10.2022 23:29 Відповісти
А давайте їх ще застидаємо, вони всіх мають на увазі, збитий пасажирський літак цьому підтвердження, один уйобок, під повними санкціями розробив балістичні ракети, другі виготовляють дрони, ракети в промислових масштабах і кладуть болт на всіх. Цікаві часи настали.....
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19.10.2022 06:38 Відповісти
знайшли кого запросити)
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18.10.2022 23:58 Відповісти
Поки Україна чекає обісцяний ленд-ліз від США, іран, який під жахливими санкціями довгі роки, без ленд-лізу продає кацпам свої
дрони, а там ще й ракети на підході.
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19.10.2022 00:22 Відповісти
Ленд-ліз - - це спосіб розрахунків за зброю. Зараз ми отримуємо її як допомогу. По ленд-лізу будемо брати типу в аренду з правом викупу, за знищену ворогом при цьому не сплачуєм.
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19.10.2022 07:36 Відповісти
А я що, з цим сперечаюся? Ви повідомили технічну сторону програми ленд-ліз.
Мені цікавить де озброєння?
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19.10.2022 13:11 Відповісти
То не пишіть "ленд-ліз", бо він тут ні при чому
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23.10.2022 07:20 Відповісти
afuster25, "обiсцяний" це бiльше про твiй диван i пiдштаники...
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19.10.2022 08:40 Відповісти
По суті є що сказати, тупа макітра, чи окрім "обісцяних диванів і підштаників" сказати нічого?
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19.10.2022 13:05 Відповісти
А вы помните историю, как взяли коррупционера с мешком золота, но потом оказалось что изъятие этого мешка процессуально было оформлено неправильно, из-за чего этот мешок суд не признал доказательством и коррупционера пришлось отпустить?
Ой, как бы эта история не повторилась....
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19.10.2022 09:49 Відповісти
 
 