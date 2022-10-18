Україна запросила експертів ООН перевірити походження збитих дронів Shahed-136

Україна запросила експертів ООН для перевірки походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські об’єкти.

Про це мовиться у листі посла України при ООН Сергія Кислиці до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, з яким ознайомились журналісти "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Київ переконує, що ці дрони є іранського виробництва, а їх експорт до Росіє є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231.

Резолюція Ради Безпеки 2231 передбачає, серед іншого, ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї, без погодження із Радбезом ООН.

"Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 Додатку B до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку", - пише представник України при ООН до генсека організації.

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За словами Кислиці, обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї.

Кислиця також поінформував, що дрони Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції 2231 про замороження активів.

"Усі держави зобов’язані заморозити кошти або фінансові активи визначених організацій", - пише український представник при ООН.

Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.

Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

У Пентагоні заявили, що "бачили численні докази використання їх [іранських безпілотників - ред.] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про те, що схоже на іранські безпілотники".

Президент України Володимир Зеленський у вівторок повідомив, що за останній тиждень "30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні".