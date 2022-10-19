РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російська православна церква останніми роками придбала кілька об’єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це пише місцеве видання Dagbladet.
Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.
Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.
Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.
Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.
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Ми щось ввели проти рашистського сатанату, щоб комусь дорікати?
Воює Україна, де кацапськи сатанисти, абсолютно вільно володіють нерухомістю, та ведуть антиукраїнську пропаганду серед дебілів, що ходять в їх церкви
А дермократія рюзькі макарони з вух знімає, як і наші зелебенські!
От підкинути отруту в водоканал, або пудрити мізки прихожанам - на це служителі "господні" здатні.