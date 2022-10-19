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Новини За кордоном
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військова база (76) Норвегія (374) РПЦ (458)

РПЦ скуповує у Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кирил

Російська православна церква останніми роками придбала кілька об’єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время, про це пише місцеве видання Dagbladet.

Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок знаходиться за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері знаходиться парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, Російська православна церква має нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут проходять з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
А Україна що каже?
Ми щось ввели проти рашистського сатанату, щоб комусь дорікати?
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19.10.2022 10:20
+20
Есть сериал где росия вводит войска в Норвегию и правительство страны вынуждено согласовывать все с кацапами. Интересный, кстати. Но то кино. А сейчас норги фактически воплощают киношный фантастический сценарий в жизнь. Разрешили северным областям кацапстана свободно възжать,жить и работать в Норвегии. Теперь церькви. Ну а как же, паства требует. Потом школы и русский язык. Апофеоз- путинвведи ибо не дают проклятыя викинги матюкатся в школьном дворе на исконном. Норвегия закладывает себе огромную бомбу прямо под собственный дом.
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19.10.2022 10:24
+14
И как РПЦ обясняет что она делает в странах НАТО с которыми рашка воюет и хочет стереть в радиоактивный пепел? И куда смотрят спецслужбы Норвегии?
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19.10.2022 10:14
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Угорці кажуть, шо нізззя санкції проти кірюхи
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19.10.2022 10:10 Відповісти
А Україна що каже?
Ми щось ввели проти рашистського сатанату, щоб комусь дорікати?
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19.10.2022 10:20 Відповісти
Так половина так званих патриотів регулярно відвідує рашистську секту в Україні. Як зара кажуть "це другоє"
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19.10.2022 11:24 Відповісти
Норвегія не у єс
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19.10.2022 10:36 Відповісти
Ви так кажете, наче Норвегія на Марсі та не синхронізує свої дії з ЄС. Але згодна, що й нам давно пора забороняти рашистську секту.
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19.10.2022 11:23 Відповісти
а при чем тут угорцi ? если Норвегия сама решает что делать - они не в Евросоюзе
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19.10.2022 11:17 Відповісти
Угорці - це порожній звук. А от нам треба зайнятися рпц в Україні.
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19.10.2022 11:26 Відповісти
сподіваюся цей сатанат кгбшний розгонять
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19.10.2022 10:11 Відповісти
Бо рпц-це КДБ та ФСБ...
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19.10.2022 10:11 Відповісти
И как РПЦ обясняет что она делает в странах НАТО с которыми рашка воюет и хочет стереть в радиоактивный пепел? И куда смотрят спецслужбы Норвегии?
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19.10.2022 10:14 Відповісти
Несёт духовность неверным
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19.10.2022 10:53 Відповісти
А в нас РПЦ вільно працює
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19.10.2022 10:15 Відповісти
В нас РПЦ вільно шпигує.
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19.10.2022 10:57 Відповісти
Какаяразніца? Головне, пліснява не допустить утисків кгбешного патріархату.
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19.10.2022 11:24 Відповісти
Треба, щоб журналісти побачили? А місцеві органи влади? Гроші вирішують, на жаль, усе і у всьому світі
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19.10.2022 10:15 Відповісти
европейцы вообще и норвежцы в частности - не пуганные идиоты.. так же как некоторые украинцы которые поверив брехне зеленского остались под окупацией не успев выехать
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19.10.2022 11:20 Відповісти
Який дурень їм продає?
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19.10.2022 10:16 Відповісти
Підозрюю, приватний власник.
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19.10.2022 11:26 Відповісти
. Тепер норвежцям потрібно не лише дозволяти кацапам скуповувати землю, нерухомість і житло поблизу військових баз і секретних об'єктів, алк й брати їх на роботу в оборонні, розвідувальні і контррозвідувальні структури.
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19.10.2022 10:17 Відповісти
Норвегія ні з ким не воює.
Воює Україна, де кацапськи сатанисти, абсолютно вільно володіють нерухомістю, та ведуть антиукраїнську пропаганду серед дебілів, що ходять в їх церкви
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19.10.2022 10:18 Відповісти
Есть сериал где росия вводит войска в Норвегию и правительство страны вынуждено согласовывать все с кацапами. Интересный, кстати. Но то кино. А сейчас норги фактически воплощают киношный фантастический сценарий в жизнь. Разрешили северным областям кацапстана свободно възжать,жить и работать в Норвегии. Теперь церькви. Ну а как же, паства требует. Потом школы и русский язык. Апофеоз- путинвведи ибо не дают проклятыя викинги матюкатся в школьном дворе на исконном. Норвегия закладывает себе огромную бомбу прямо под собственный дом.
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19.10.2022 10:24 Відповісти
Тиць
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19.10.2022 10:56 Відповісти
не будет там такого - кацапы в Норвегии сидят тише воды ниже травы на хрен им та парашка с ее епанутым путлером
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19.10.2022 11:23 Відповісти
РуZzкій мір розповзається!
А дермократія рюзькі макарони з вух знімає, як і наші зелебенські!
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19.10.2022 10:29 Відповісти
І я впевнений що така ***** відбувалася по тихому в кожній країні. Просто кому треба получав за це свію валізку з кривавими нафтодоларами, а *********** потрошку розкидали свої метастази.
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19.10.2022 10:38 Відповісти
Например, Финляндия. Это практически охотничьи угодья кацапов. Есть Ютуб каналы про жизнь рузьгэ в Суоми и как туда въехать. И как там сесть дурковатым финнам на шею, то есть не работать ни дня и просто получать деньги с различных фондов. В итоге средним финном не станешь но жить будеш лучше чем когда пахал на кацапстане.
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19.10.2022 10:45 Відповісти
без языка очень хреноов жить в любой стране
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19.10.2022 11:24 Відповісти
РПЦ вертикальнго взлёта.
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19.10.2022 10:39 Відповісти
Добрая традиция, сэр. Они вот так же, ещё в 00х, купили в Париже "православный культурный центр", окна в окна выходящий на здание французской разведки. Совпадение - ну, конечно же совпадение, не более того.
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19.10.2022 10:40 Відповісти
вчк=нквд=кгб=фсб=рпц
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19.10.2022 10:51 Відповісти
Просто сейчас очень много выпускников православных академий получают дипломы прямо на Лубянке. Вместе с погонами и маузером. Кроме богословских наук семинаристы знакомы с шифровальным делом, слежкой и контрслежкой, исскуством взрывотехники, способами агентурной работы. Ими изучены труды семьи Борджиа, навыки средневековых ассасинов и современными наработками ученых из ФСБ. Вобщем, достойные служители РПЦ.
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19.10.2022 10:57 Відповісти
Прям асасинів? Щось дуже важко уявити піпа в рясі з пузом, кілограм так під 200, який, наче Альтаїр, лазить по дахах і виконує акробатичні трюки.
От підкинути отруту в водоканал, або пудрити мізки прихожанам - на це служителі "господні" здатні.
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19.10.2022 12:08 Відповісти
А навіщо вони продають?
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19.10.2022 11:35 Відповісти
рпц - воєнізовний орден сатанинського спрямування, завуальований під християнство... тамплієри наших днів... допоки не випалити вогнем і мечем, буде пакувати душі на службу рузькі мір і сатані...
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19.10.2022 11:36 Відповісти
РПЦ быстрого реагирования.
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19.10.2022 11:51 Відповісти
Вишвирніть цю погань з хати, доки не пізно.
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19.10.2022 12:39 Відповісти
 
 