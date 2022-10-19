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ЗСУ відбили атаку росіян на Білогорівку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники відбили декілька атак ворога, зокрема, у напрямку Білогорівки.

Про це повідомив голова Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки. Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку", - розповів очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, також надходить інформація, що в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України, а родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

"Не таким якісним стає поповнення й ПВК "Вагнера". Колишня військова еліта зараз вже не точково, а більше ніж на половину складається із ув’язнених", - додав він.

Також читайте: Російські окупанти підтягнули на Луганщину багато техніки та мобілізованих, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Північ Харківщини був атакований, це претензії на цю територію. Імітація чи ні,але смерть і горе вони несуть. Не можна нехтувати діями придурків
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19.10.2022 10:41
+1
Ну зачем ты так, кто-то из неслуживых при савке может поверить в непабедимую и легендарную.
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19.10.2022 10:56
+1
В армії варили щі з вонючої капусти на території раші - розказували служиві...
В Україні капуста,огірки,помідори в овочевому магазині були дуже смачні.
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19.10.2022 11:14
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На Білогорівку, а учора була позитивна інформація про ЗСУ десь біля Лисичанськ. Тримайтесь і бережіть себе
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19.10.2022 10:22 Відповісти
так они имитируют бурную атаку и даже на некоторые села в харьковской области..."без надії сподіваюсь" надо же какие то доклады делать наверх
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19.10.2022 10:31 Відповісти
Північ Харківщини був атакований, це претензії на цю територію. Імітація чи ні,але смерть і горе вони несуть. Не можна нехтувати діями придурків
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Видходимо на правильные позиции. Не?
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19.10.2022 10:35 Відповісти
Как бы его тавой, отсасавок вернуть, там за 7 рублев и кислую капусту в бой на уря шли.
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19.10.2022 10:38 Відповісти
Кислая капуста в совке была лучшая. Не звезди
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19.10.2022 10:41 Відповісти
Ну зачем ты так, кто-то из неслуживых при савке может поверить в непабедимую и легендарную.
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19.10.2022 10:56 Відповісти
В армії варили щі з вонючої капусти на території раші - розказували служиві...
В Україні капуста,огірки,помідори в овочевому магазині були дуже смачні.
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19.10.2022 11:14 Відповісти
В Украине все хотели служить. Патамушто было кушать
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19.10.2022 11:19 Відповісти
армейский прикол. В моей части комхозвзвода был мокшанец. осенью купили капусту и начался процесс "соления". Штатную шинковку в сторону, лопаты в руки и сбрасывают головки капусты в 4 метровый бункер а там ребята в резиновых сапогах шинкуют лопатами и притаптывают. Проходя мимо по делам, спрашиваю у прапорщика Шиванькова - а почему кочерыжку не вырезаете. А тот самодовольно, под смех подчиненных отвечает- ну сразу видно хохла, в таком засоле весь цымус- с утречка кружечку и все наладилось. А через две недели в столовой до самой весны непроходящая вонь стояла. Зоорганизм лаптевых вырос на отраве и вместе с ней кончится.
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19.10.2022 12:15 Відповісти
Проорал
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19.10.2022 12:17 Відповісти
 
 