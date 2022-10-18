Російські окупанти підтягнули на Луганщину багато техніки та мобілізованих, - Гайдай

Російські окупанти підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих. Також вони підірвали декілька мостів, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, окупанти підтягнули в регіон багато техніки та підірвали декілька мостів.

В той же час, як зазначив Гайдай, "українські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів".

В свою чергу росіяни танками, "Градами" та "Смерчами" розстрілюють деокуповані населені пункти.

Також, за словами очільника області, з лікарень та закладів освіти Луганщини росіяни вивозять обладнання та оргтехніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють визволені села на Луганщині, - Гайдай