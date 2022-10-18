Российские оккупанты подтянули на Луганщину много техники и мобилизованных, - Гайдай
Российские оккупанты подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они подорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, оккупанты подтащили в регион много техники и взорвали несколько мостов.
В то же время, как отметил Гайдай, "украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в склады и командные пункты оккупантов".
В свою очередь, россияне танками, "Градами" и "Смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты.
Также, по словам главы области, из больниц и учебных заведений Луганщины россияне вывозят оборудование и оргтехнику.
Топ комментарии
+19 Борис Дородный #318712
показать весь комментарий18.10.2022 22:01
+14 Харьков Сумской
показать весь комментарий18.10.2022 21:48
+12 Anders Hepburn
показать весь комментарий18.10.2022 21:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
https://war.obozrevatel.com/ssha-postavlyayut-ukraine-novyie-vyisokotochnyie-raketyi-dlya-himars-ukraine-weapons-tracker.htm
..на фоне новостей о мобилизации в России, американские военные передали Украине новые высокоточные ракеты M30A1 для РСЗО HIMARS.
https://focus.ua/*******-novosti/531608-novyy-paket-*******-pomoshchi-ukraina-poluchit-ot-ssha-eshche-bolshe-sistem-himars-smi
США поставляют Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS.
https://usa.one/news/ssha-postavlyayut-ukraine-novye/144461
Forbes пишет, что в последнее время в социальных сетях появились фото, свидетельствующие о том, что Украина использует ракеты M30A1. Такие боеприпасы очень эффективны в уничтожении грузовиков и других легко бронированных машин.
https://zn.ua/UKRAINE/forbes-ukraina-ispolzuet-rakety-kotorye-delajut-himars-eshche-bolee-smertelnymi-dlja-rossii.html
США начинают поставки Украине дальнобойных ракет для HIMARS, способных атаковать на 300 км
https://oboz.info/ssha-nachinayut-postavki-ukraine-dalnobojnyh-raket-dlya-himars-sposobnyh-atakovat-na-300-km/
США поставляют Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars
Будет что-то важное.
Что-то они объявят, а зная эту подлую команду и ее привычки, ничего хорошего объявить не могут. Скорее всего - военное положение, закрытие границ и перевод экономики на военные рельсы
А зараз пишуть, що окупанти майно вивозять?
Вспомните танковая армия по изюмом...30 бтг на донбасе ..где они все плеаа? Половина в земле ,половина в госпиталях думает как ей дальше без ножек ручек жить)
Не сцать все буде файно...полистайте лучше темы за конец июня и коменты...как там орко боты зраду разводили и что потом было.