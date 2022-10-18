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Новости Война
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Российские оккупанты подтянули на Луганщину много техники и мобилизованных, - Гайдай

гайдай

Российские оккупанты подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они подорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, оккупанты подтащили в регион много техники и взорвали несколько мостов.

В то же время, как отметил Гайдай, "украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в склады и командные пункты оккупантов".

В свою очередь, россияне танками, "Градами" и "Смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты.

Также, по словам главы области, из больниц и учебных заведений Луганщины россияне вывозят оборудование и оргтехнику.

Читайте также: Войска РФ обстреливают освобожденные села в Луганской области. Они их просто стирают с лица земли, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+19
Неужели не ясно. что война только набирает обороты? И очень далеко до желаемого нам.и Мобилизованые там собрались воевать, никто бунт поднимать не станет. Их раздражает бардак по подготовке, а не нежелание воевать. Хватит постить дешёвку про дурачков. Там так всегда и было. Большой бред отказатся от призыва на срочную. Ведь это резерв. На будущее. Конечно учебка и срочная служба по частям до года, потом по желанию можно предлагать контракт. И пора давно создавать резерв теробороне, второй эшелон, пусть возрастные группы, конечно добровольно. Оружие стрелковое раздать через военкоматы по паспорту тем кто возьмет ответственность. Половина погибших мирных при оккупации на совести тех кто не позволил народу получить оружие. Давно ясно это. Хлопцы---к бою, враг на пороге!
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18.10.2022 22:01
+14
*****...
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18.10.2022 21:48
+12
HIMARS-ам мосты не нужны.
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
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18.10.2022 21:59
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Правила форума Совет форумчан
це мясо-непідготовлені алкаші та маргінали-трохи відстрочать терміни визволення України!
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18.10.2022 21:46 Ответить
HIMARS-ам мосты не нужны.
Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
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18.10.2022 21:59 Ответить
Ця зброя заборонена у світі, тому США нею не буде ділитися з нами.
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18.10.2022 22:14 Ответить
Якщо вона заборонена, то чому її взагалі виготовляють . Щоб вона лежала вічно , а потім її списали. Щось не сходиться. Коли її використовувати як не зараз ? Напевно тоді ніколи.
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18.10.2022 22:25 Ответить
нет, ракеты М30А1 не запрещены.
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18.10.2022 22:30 Ответить
США поставляют Украине новые высокоточные ракеты. 30. sept 2022 - Это боеголовки модификации M30A1. Они предназначены для ликвидации мягких целей.
https://war.obozrevatel.com/ssha-postavlyayut-ukraine-novyie-vyisokotochnyie-raketyi-dlya-himars-ukraine-weapons-tracker.htm

..на фоне новостей о мобилизации в России, американские военные передали Украине новые высокоточные ракеты M30A1 для РСЗО HIMARS.
https://focus.ua/*******-novosti/531608-novyy-paket-*******-pomoshchi-ukraina-poluchit-ot-ssha-eshche-bolshe-sistem-himars-smi

США поставляют Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS.
https://usa.one/news/ssha-postavlyayut-ukraine-novye/144461

Forbes пишет, что в последнее время в социальных сетях появились фото, свидетельствующие о том, что Украина использует ракеты M30A1. Такие боеприпасы очень эффективны в уничтожении грузовиков и других легко бронированных машин.
https://zn.ua/UKRAINE/forbes-ukraina-ispolzuet-rakety-kotorye-delajut-himars-eshche-bolee-smertelnymi-dlja-rossii.html

США начинают поставки Украине дальнобойных ракет для HIMARS, способных атаковать на 300 км
https://oboz.info/ssha-nachinayut-postavki-ukraine-dalnobojnyh-raket-dlya-himars-sposobnyh-atakovat-na-300-km/

США поставляют Украине новые высокоточные ракеты для HIMARS
https://focus.ua/*******-novosti/531354-ssha-postavlyayut-ukraine-novye-vysokotochnye-rakety-dlya-himars
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18.10.2022 22:45 Ответить
НЕ мели дурниць! Ніхто її не забороняв! Заборонили такі самі ракетні снаряди (з тими ж самими вражаючими елементами) але споряджені "***************" Тобто американці зняли з озброєння касетний ********* а прийняли на озброєння унітарний От і все
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18.10.2022 22:45 Ответить
Ядерна зброя теж ніби заборонена, але хто хоче, навіть не багаті країни як Пакистан, навіть попри бажання США, її мають. А кацапи то взагалі цілу лінійку забороненої зброї використовують проти нас, а в свій час в Ічкерії.
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18.10.2022 22:54 Ответить
Тобі "їхать", чи "шашечки"? Ти сказав дурницю - тобі були пояснені особливості *********** Чого тобі ще треба? "Просто потриндіть за жиссь?" Що використовує Росія - то справа Росії (тим більше, що кілька конвенцій, які стосуються окремих типів зброї, вона не ратифікувала взагалі) А мова тут ведеться про ту зброю, яка виготовляється в США і може буть передана УКраїні
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18.10.2022 23:15 Ответить
Тикай тим з ким свиней пас.
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18.10.2022 23:17 Ответить
З тобою - точно не пас! Не маю звички працювать з неуками Та ще й упертими!
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18.10.2022 23:19 Ответить
Пасить свиней далі, не відволікайтеся.
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18.10.2022 23:26 Ответить
Знаєш - Григорій Сковорода теж пас свиней Але його поважають як філософа А якщо тобі "порохкать" захотілося - то я тобі не заважаю!
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18.10.2022 23:29 Ответить
Бачу в анамнезі щей манія величі.
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18.10.2022 23:31 Ответить
Не знаю Хай буде так! Головне - що нема в діагнозі висновку "розумова відсталість" - як у тебе!
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18.10.2022 23:36 Ответить
Ти не Холодний Яр, а канава з лайном.
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18.10.2022 23:47 Ответить
Це твоя "аргументація"? "Канава" чи не "Канава" - але ти в ній "втопився"! Тільки "бульки пішли"!
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19.10.2022 04:45 Ответить
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18.10.2022 23:40 Ответить
А в "насїїнемає". Но, коли треба, ******, тим, чого "немає".
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18.10.2022 22:55 Ответить
В України руки розв'язані, іде геноцид, цілі наші міста кацапи збирають.
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18.10.2022 23:18 Ответить
На завтра в москве объявили внеочередное заседание Госсовета, а затем Думы и Совета Федерации. И там выступит путин.
Будет что-то важное.
Что-то они объявят, а зная эту подлую команду и ее привычки, ничего хорошего объявить не могут. Скорее всего - военное положение, закрытие границ и перевод экономики на военные рельсы
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18.10.2022 21:46 Ответить
*****...
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18.10.2022 21:48 Ответить
Буде шест доброй молі.
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18.10.2022 21:50 Ответить
Що би вони не робили - їм вже ***** чорна! Хай би робили, що хочуть, але зашморг їм таки буде буде без мила(По русски - мыло).
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18.10.2022 21:57 Ответить
Свежесть твоего аккаунта и зрада в комментах выдает в тебе бота
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18.10.2022 22:11 Ответить
Шмигаль розповідав, що 9 млрд. гривень лікарням на окупованих територіях сплатили.
А зараз пишуть, що окупанти майно вивозять?
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18.10.2022 21:47 Ответить
Не окупанти, а партньори.
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18.10.2022 22:08 Ответить
Орка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ! (с)
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18.10.2022 21:48 Ответить
Віримо знаємо.. Не лякаємся... дві фури шмурдяка з мелітополя.. а там поріжимо як свиней.. їх навіть дагестанці собакам не дають на їжу.
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18.10.2022 21:48 Ответить
Оккупированную территорию содержит тот кто оккупировал ,,,
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18.10.2022 21:53 Ответить
Тур Україною буде для них насиченим, але недовгим.
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18.10.2022 21:54 Ответить
Якщо підривають мости і вивозять обладнання - значить наступать не думають і навіть не надіються надовго утриматься
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18.10.2022 21:57 Ответить
Неужели не ясно. что война только набирает обороты? И очень далеко до желаемого нам.и Мобилизованые там собрались воевать, никто бунт поднимать не станет. Их раздражает бардак по подготовке, а не нежелание воевать. Хватит постить дешёвку про дурачков. Там так всегда и было. Большой бред отказатся от призыва на срочную. Ведь это резерв. На будущее. Конечно учебка и срочная служба по частям до года, потом по желанию можно предлагать контракт. И пора давно создавать резерв теробороне, второй эшелон, пусть возрастные группы, конечно добровольно. Оружие стрелковое раздать через военкоматы по паспорту тем кто возьмет ответственность. Половина погибших мирных при оккупации на совести тех кто не позволил народу получить оружие. Давно ясно это. Хлопцы---к бою, враг на пороге!
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18.10.2022 22:01 Ответить
ось як знову зайдуть у Київ - тоді і почнуть знову озброювати народ (якщо встигнуть) Це кодло довборізів просере Україну
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18.10.2022 22:22 Ответить
Вже озброєні під Києвом. Чекають
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18.10.2022 22:30 Ответить
Гайдай ще той - крилов)
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18.10.2022 22:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.10.2022 22:04 Ответить
Треба просити партнерів прискорити постачання оркоподрібнювачів. Осінь найкраща пора для внесення добрив та підвищення родючості грунтів.
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18.10.2022 22:05 Ответить
М'ясо та металобрухт
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18.10.2022 22:06 Ответить
не може бути. техніка хлам мясо деморалізовне розбігається...треба говорити вже звичні синтенції
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18.10.2022 22:11 Ответить
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18.10.2022 22:13 Ответить
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18.10.2022 22:45 Ответить
вимкніть пустобрьоху гайдаю мікрофон.
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18.10.2022 22:17 Ответить
для того і є хаймарси зі шрапнелью, зразу сотнями класти чмобків
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18.10.2022 22:19 Ответить
Мобиков напугать, технику забрать. (с) Спартак
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18.10.2022 22:46 Ответить
Надивився та наслухався ворожих голосів. У лаптевих завжди так, коли укспіхи то вони гордо мовчать, а коли гіркота поразок тоді теперішні Левітани верещать, що ми огого. С коро весь світ перевернемо за нами сила, сила Сібіра тощо. Навіга тоді будують так звані фортеці, коли мають таке "ізобіліє".
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18.10.2022 23:17 Ответить
Да развалим мы этих алкашей деревенских **** тут базарить ? Мы весной и летом и не такие орды кадровой армии останавливали без химарсов а тут ободранцев первый раз калаш в руки взявших не разибем?
Вспомните танковая армия по изюмом...30 бтг на донбасе ..где они все плеаа? Половина в земле ,половина в госпиталях думает как ей дальше без ножек ручек жить)
Не сцать все буде файно...полистайте лучше темы за конец июня и коменты...как там орко боты зраду разводили и что потом было.
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18.10.2022 23:57 Ответить
погано навчений, невмотивований ворог із великою кількістю дорогого обладнання в густому лісі. це звучить як можливість для партизанської тактики та крадіжки обладнання.
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19.10.2022 09:46 Ответить
 
 