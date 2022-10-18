Российские оккупанты подтянули на Луганщину много техники и мобилизованных, - Гайдай

Российские оккупанты подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они подорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​информацию обнародовал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, оккупанты подтащили в регион много техники и взорвали несколько мостов.

В то же время, как отметил Гайдай, "украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в склады и командные пункты оккупантов".

В свою очередь, россияне танками, "Градами" и "Смерчами" расстреливают деоккупированные населенные пункты.

Также, по словам главы области, из больниц и учебных заведений Луганщины россияне вывозят оборудование и оргтехнику.

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