За добу росіяни обстріляли три райони Харківщини. Є поранені

Російські військові обстріляли з важкого озброєння населені пункти поблизу лінії зіткнення у Чугуївському, Харківському та Куп’янському районах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей: 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп'янському",- розповів голова ОДА.

На деокупованій території області проводиться розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами", - повідомив Синєгубов.

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