Знищені російські війська у с. Гусарівка. Червень 2022. ВIДЕО

У жорстоких боях у березні-червні українські воїни, основні сили яких складала 93-я механізована бригада, розгромили російські війська у стратегічно важливому селі Гусарівка.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Був там з підрозділом Ренджа, і боєць Роман (Подол), єврей, який навіть воює виключно у кіпі, розповів про мотивацію бити російських агресорів на фоні знищеної російської колони, раджу подивитись. Деякі трупи викладу окремо у телеграмі, бо на ютубі не можна показувати жорстокі кадри. Наші захопили набагато більше техніки, ніж знищили. Саме там було захоплено, наприклад РСЗВ "Солнцепьок" та заряджальну машину до нього. Звільнення Гусарівки дозволило вирішити стратегічне завдання - створити загрозу західному флангу ізюмського плацдарму. Ці позиції стали рубежем, звідки почався наступ українських військ у вересні.

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Зйомки відбулись у червні, надпис на обкладинці відео стосується періоду боїв", - розповів журналіст.