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Знищені російські війська у с. Гусарівка. Червень 2022. ВIДЕО

У жорстоких боях у березні-червні українські воїни, основні сили яких складала 93-я механізована бригада, розгромили російські війська у стратегічно важливому селі Гусарівка.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Був там з підрозділом Ренджа, і боєць Роман (Подол), єврей, який навіть воює виключно у кіпі, розповів про мотивацію бити російських агресорів на фоні знищеної російської колони, раджу подивитись. Деякі трупи викладу окремо у телеграмі, бо на ютубі не можна показувати жорстокі кадри. Наші захопили набагато більше техніки, ніж знищили. Саме там було захоплено, наприклад РСЗВ "Солнцепьок" та заряджальну машину до нього. Звільнення Гусарівки дозволило вирішити стратегічне завдання - створити загрозу західному флангу ізюмського плацдарму. Ці позиції стали рубежем, звідки почався наступ українських військ у вересні.

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Зйомки відбулись у червні, надпис на обкладинці відео стосується періоду боїв", - розповів журналіст.

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589) 93 окрема механізована бригада (294)


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дуже гарна робота
слава ЗСУ!
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18.10.2022 21:19 Відповісти
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18.10.2022 21:40 Відповісти
що там було, якщо величезний двигун вивернуло назовні.... гарна робота, повага хлопцям. Слава Україні
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18.10.2022 21:53 Відповісти
ого, дядько в кипі мене зачарував.... сам би вступив до Жидобандерівського куреня.... дуже схожі думки, хоча я не ортодоксальний іудей, а десь там щось в крові.... як у більшості з нас, звісно. Толково мислить чоловік.
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18.10.2022 21:58 Відповісти
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18.10.2022 22:11 Відповісти
Наша повага!
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18.10.2022 22:29 Відповісти
Впечатляющий ролик , войну выигрывают не машины , войну выигрывают люди ! Спасибо журналисту за его работу . Слава ЗСУ !!!
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19.10.2022 05:33 Відповісти
На Западе, это ещё не поняли ,к сожалению.
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19.10.2022 08:13 Відповісти
РЕСПЕКТ РОМАНУ \ ПОДОЛУ / !!!
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19.10.2022 12:40 Відповісти
 
 