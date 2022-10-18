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Уничтоженные российские войска в с. Гусаровка. Июнь 2022. ВИДЕО

В жестоких боях в марте-июне украинские воины, основные силы которых составляла 93-я механизированная бригада, разгромили российские войска в стратегически важном селе Гусаровка.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Был там с подразделением Ренджа и боец ​​Роман (Подол), еврей, даже воюющий исключительно в кипе, рассказал о мотивации бить российских агрессоров на фоне уничтоженной российской колонны. Советую посмотреть. Некоторые трупы выложу отдельно в телеграм-канале, потому что на ютубе нельзя показывать жестокие кадры. Наши захватили гораздо больше техники, чем уничтожили. Там была захвачена, например, РСЗО "Солнцепек" и заряжающая машина к нему. Освобождение Гусаровки позволило решить стратегическую задачу - создать угрозу западному флангу изюмского плацдарма. Эти позиции стали рубежом, откуда началось наступление украинских войск в сентябре.

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Съемки прошли в июне, надпись на обложке видео касается периода боев", - рассказал журналист.


Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4358) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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дуже гарна робота
слава ЗСУ!
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18.10.2022 21:19 Ответить
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18.10.2022 21:40 Ответить
що там було, якщо величезний двигун вивернуло назовні.... гарна робота, повага хлопцям. Слава Україні
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18.10.2022 21:53 Ответить
ого, дядько в кипі мене зачарував.... сам би вступив до Жидобандерівського куреня.... дуже схожі думки, хоча я не ортодоксальний іудей, а десь там щось в крові.... як у більшості з нас, звісно. Толково мислить чоловік.
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18.10.2022 21:58 Ответить
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18.10.2022 22:11 Ответить
Наша повага!
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18.10.2022 22:29 Ответить
Впечатляющий ролик , войну выигрывают не машины , войну выигрывают люди ! Спасибо журналисту за его работу . Слава ЗСУ !!!
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19.10.2022 05:33 Ответить
На Западе, это ещё не поняли ,к сожалению.
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19.10.2022 08:13 Ответить
РЕСПЕКТ РОМАНУ \ ПОДОЛУ / !!!
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19.10.2022 12:40 Ответить
 
 