Уничтоженные российские войска в с. Гусаровка. Июнь 2022. ВИДЕО

В жестоких боях в марте-июне украинские воины, основные силы которых составляла 93-я механизированная бригада, разгромили российские войска в стратегически важном селе Гусаровка.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Был там с подразделением Ренджа и боец ​​Роман (Подол), еврей, даже воюющий исключительно в кипе, рассказал о мотивации бить российских агрессоров на фоне уничтоженной российской колонны. Советую посмотреть. Некоторые трупы выложу отдельно в телеграм-канале, потому что на ютубе нельзя показывать жестокие кадры. Наши захватили гораздо больше техники, чем уничтожили. Там была захвачена, например, РСЗО "Солнцепек" и заряжающая машина к нему. Освобождение Гусаровки позволило решить стратегическую задачу - создать угрозу западному флангу изюмского плацдарма. Эти позиции стали рубежом, откуда началось наступление украинских войск в сентябре.

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Съемки прошли в июне, надпись на обложке видео касается периода боев", - рассказал журналист.



