Путін вже не зможе переломити ситуацію в Україні, - американський генерал Петреус
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Росія зараз перебуває у складній ситуації, і президент Володимир Путін вже не може переломити динаміку війни в Україні.
Про це сказав генерал Збройних Сил США Девід Петреус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову міць, яка є набагато потужніша і боєздатна, ніж те, що має Росія в Україні", - наголосив він.
"Вже зараз можна сказати, що Росія понесла в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років, поки вона вела війну в Афганістані", - додав генерал.
Девід Петреус зазначив, що завдяки підтримці західних партнерів і вмінню ефективно її використовувати Україна почала звільнення своїх територій.
"Анексія чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав він.
Коментуючи результати так званої "часткової" мобілізації в росії, генерал підкреслив, що "вона закінчилася тим, що більше людей покинули країну, ніж прийшли до військкоматів".
Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.
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З вельмишановним генералом в усьому згоден , але що до - тотальної мобілізації , з цим не згоден . Тотальної мобілізації в Україні ще не було .
При тотальній мобілізації , мобілізації підлягає близько 5 млн осіб .
Але це дивно бо це був СРСР -де Росія була головною республікою і на цю афганську війну багато гнали людей з інших республік в тому числі і України -тобто чужими руками Росія хотіла тримати світ.
А зараз коли в Росії значні втрати -вона отримує трагічний досвід якого досі не було.
Совок згубив у афганській війні -15 тис військових ,, кацапи в Україні вже десь - в 5 разів більше .
15 тис це офіційна статистика , насправді ж - хз .
P/S онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" Что это еще за упырь?? Второй корбан?? Без которого Днпр ну прямо никак не Днепр??
Узагальнюючи, поточні ризики, актуальні з осені:
- рашисти мобілізують безлімітне м'ясо;
- у ірана закуповують ракети і ще шахідів (якими зруйнували 30% енергосистеми України);
- закидають інфопростір ймовірним залученням бульбашів до війни...
І нам втирають, що Путін вже не зможе переломити . На жоден із 3-х ризиків вище у Заходу не було ніякої суттєвої реакції. Ну так, дадуть пару зразків ппо і щось там для боротьби з дронами, зате передбачають світле майбутнє на раз два.