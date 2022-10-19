Путін вже не зможе переломити ситуацію в Україні, - американський генерал Петреус

Росія зараз перебуває у складній ситуації, і президент Володимир Путін вже не може переломити динаміку війни в Україні.

Про це сказав генерал Збройних Сил США Девід Петреус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову міць, яка є набагато потужніша і боєздатна, ніж те, що має Росія в Україні", - наголосив він.

"Вже зараз можна сказати, що Росія понесла в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років, поки вона вела війну в Афганістані", - додав генерал.

Девід Петреус зазначив, що завдяки підтримці західних партнерів і вмінню ефективно її використовувати Україна почала звільнення своїх територій.

"Анексія чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав він.

Коментуючи результати так званої "часткової" мобілізації в росії, генерал підкреслив, що "вона закінчилася тим, що більше людей покинули країну, ніж прийшли до військкоматів".

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Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.