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Путін вже не зможе переломити ситуацію в Україні, - американський генерал Петреус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

петреус

Росія зараз перебуває у складній ситуації, і президент Володимир Путін вже не може переломити динаміку війни в Україні.

Про це сказав генерал Збройних Сил США Девід Петреус під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна в результаті тотальної мобілізації зараз має військову міць, яка є набагато потужніша і боєздатна, ніж те, що має Росія в Україні", - наголосив він.

"Вже зараз можна сказати, що Росія понесла в 3-4 рази більше втрат за 8 місяців, ніж за 9 років, поки вона вела війну в Афганістані", - додав генерал.

Девід Петреус зазначив, що завдяки підтримці західних партнерів і вмінню ефективно її використовувати Україна почала звільнення своїх територій.

"Анексія чотирьох регіонів не має врешті-решт жодного значення. І ми бачимо, що Україна звільняє ці території", - сказав він.

Коментуючи результати так званої "часткової" мобілізації в росії, генерал підкреслив, що "вона закінчилася тим, що більше людей покинули країну, ніж прийшли до військкоматів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від поразки в Україні Путіна не зможе врятувати вже ніщо, - ексголова ЦРУ Петреус

Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.

Автор: Ірина Дашківська
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Оці усі публікації для самозаспокоєння...Ніхто не може щось передбачати , потрібно просто допомогу і надалі надсилати,а Україні свою зброю випускати. ЗСУ знають,що робити,
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19.10.2022 11:48 Відповісти
"Україна в результаті тотальної мобілізації )) зараз має військову міць, Джерело: https://censor.net/ua/n3374785
З вельмишановним генералом в усьому згоден , але що до - тотальної мобілізації , з цим не згоден . Тотальної мобілізації в Україні ще не було .
При тотальній мобілізації , мобілізації підлягає близько 5 млн осіб .
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19.10.2022 11:53 Відповісти
Ось коли розповідають що Росія понесла втрати в афганській війні значно менше за 9 років ніж зараз в Україні за 8 місяців.
Але це дивно бо це був СРСР -де Росія була головною республікою і на цю афганську війну багато гнали людей з інших республік в тому числі і України -тобто чужими руками Росія хотіла тримати світ.
А зараз коли в Росії значні втрати -вона отримує трагічний досвід якого досі не було.
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19.10.2022 11:54 Відповісти
Генерал очевидно мав на увазі саме совок а не лише паРашу ,, вони там на Заході звикли ототожнювати чомусь - рашку з срср . І другу світову війну в них виграла - расєя а не срср і тд.
Совок згубив у афганській війні -15 тис військових ,, кацапи в Україні вже десь - в 5 разів більше .
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19.10.2022 11:59 Відповісти
от чомусь мені здається, що 15000 втрат совка в Афгані - це щось типу того як недавно шойгу перед могілізацією об'явив про втрати рашки 5937 зольдатен.
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19.10.2022 15:24 Відповісти
Можливо й так ..
15 тис це офіційна статистика , насправді ж - хз .
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19.10.2022 16:11 Відповісти
гуляли цифри в неті і про 60 тис і навіть про 150 тис. про 150 тис за 10 років може бути правдою, зважаючи на те як цапи ******* такі цифри на 10 ділити. по втратам міноборони ********* було десь в межах 60 тис на той день, коли шойгу озвучив офіційні втрати в 5937.
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19.10.2022 16:33 Відповісти
Ну все, раз янки сказали, можно ложится спать спокойно, мировой терроризм побежден окончательно и бесповоротно!!! Завтра встану в другой стране!!! Вы *** кого успокаиваете нас или себя???

P/S онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" Что это еще за упырь?? Второй корбан?? Без которого Днпр ну прямо никак не Днепр??
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19.10.2022 11:58 Відповісти
Якийсь поверхневий дитячий аналіз від генерала. Нічого нового. А щодо мобілізації рашиків: ну так, виїхало більше, ніж прийшло. Але мобілізація там не закінчилась!

Узагальнюючи, поточні ризики, актуальні з осені:

- рашисти мобілізують безлімітне м'ясо;

- у ірана закуповують ракети і ще шахідів (якими зруйнували 30% енергосистеми України);

- закидають інфопростір ймовірним залученням бульбашів до війни...

І нам втирають, що Путін вже не зможе переломити . На жоден із 3-х ризиків вище у Заходу не було ніякої суттєвої реакції. Ну так, дадуть пару зразків ппо і щось там для боротьби з дронами, зате передбачають світле майбутнє на раз два.
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Виявилось, що кацапи не дуже хочуть помирати за Авдіївку.
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19.10.2022 13:43 Відповісти
Наш человек.
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20.10.2022 03:16 Відповісти
 
 