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Окупанти розсилають херсонцям повідомлення із закликом залишити місто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телефон,смартфон

Окупаційна влада Херсона розпочала масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.

Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza, інформує Цензор.НЕТ.

Містяни отримують СМС із закликами виїхати з міста начебто через можливі обстріли з боку ЗСУ.

"Шановні мешканці! Будуть обстріли житлових кварталів ЗСУ. З 7:00 автобуси від Річпорту на Лівий берег", - ідеться в повідомленні.

Зрадник Кирило Стремоусов заявив, що до лінії фронту на Херсонщині ЗСУ нібито стягнули багато сил і "найближчий час розпочнуть наступ".

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Голова окупаційної "адміністрації" Херсона Володимир Сальдо заявив, що росіяни планують перемістити на Лівий берег Дніпра та в регіони РФ приблизно 50-60 тисяч людей.

Автор: Ольга Лузан
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Чтобы потом баб и детей угнать за Урал, а мужиков в "черную пехоту" ? Лучше уже ВСУ дождаться и всем оркам-"колобкам" воздать
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19.10.2022 11:56 Відповісти
недавно на сайте публиковали листовки наших партизан, где они тоже призывали перемещаться на левый берег ...
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19.10.2022 12:01 Відповісти
это не наши енотыпартизаны )
Как-то подозрительно внезапно в один день в десятке оккупированных сёл появились распечатанные на принтере и растиражированные на ксероксе однообразные листовки. Партизаны из Херсона приехали на машине с пачками листовок и колесили по округе? Больше похоже на операцию по прикрытию войск мирным населением, заодно решая демографическую проблему васюганских болот.
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19.10.2022 12:48 Відповісти
це як зізнання кацапів, що вони програють. "будь ласка, тікай ​​з нами".
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19.10.2022 12:29 Відповісти
в телеграмм каналах ролик поца Стремусова пифор клоун он уже предлагает Франции и Германии войти в состав России!!!!!!!!!!!!!!!!!! они будут от Атлантики до Тихого окена жить как при Советском Союзе явно уе***нулись в *********** окончательнов своих мастурбация ***лядь когда уже Деда Кабаева вызовут в Небесную Канцелярию заколебал Кабаев всех...
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19.10.2022 12:34 Відповісти
Херсон: готовится к бою
Упоротый Стремоусов: мы предлагаем Франции и Германии провести референдумы и войти в состав РФ 🤡😂🤦‍♂️

Предсмертная агония выглядит так.

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19.10.2022 12:38 Відповісти
 
 