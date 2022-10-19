Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, ймовірно, готуються завдавати ударів по тимчасово окупованому Херсону.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Пересилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав голова обладміністрації.
Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.
Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України
Будь ласка, зачекайте...
Хіба у цапів є ствольна арта на цю відстань?
Віталій Кім:
"вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону"
Про це я багато писав тут, у коментах на цензорі.
В ідеалі контрнаступальну операцію треба було б від самого початку планувати по лівому берегу Дніпра - від Василівки у напрямку Енергодар - Каховки - Олешки - Чаплинка. Тоді орки не доставали б до Херсона хоча б зі ствольної та "градів".
Але, зрозуміло, що контрнаступ по лівому берегу вимагає у рази більше ресурсів, передусім - бронетенхіки. Та і домінування в повітрі треба було б, якого ми об'єктивно не можемо досягнути. Бо підліт кацапської авіації з Криму там хвилини займає.
Впевнений, що в ГШ ці моменти добре розуміють, тому будемо дивитись...