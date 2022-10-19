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Росіяни готуються бити по Херсону, - голова Миколаївської ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські загарбники, ймовірно, готуються завдавати ударів по тимчасово окупованому Херсону.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав голова обладміністрації.

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України

Читайте: В окупованому Херсоні перебуває понад 20 тисяч російських військових, в яких спостерігаються проблеми із забезпеченням

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Це доля любого міста, над яким в них немає контролю і вони можуть діставати артилерією. Тільки гнати.
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19.10.2022 10:51
+12
Так і є, будь-яке місто звільнене від окупантів вони потім обстрілюють з особливим завзяттям, тому й оголосили евакуацію, як тільки туди зайдуть наші війська кацапи будуть рівняти Херсон з землею.
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19.10.2022 10:55
+7
А что мешает нашим простреливать орков ? Насколько я знаю вся прибрежная морская полоса до Бердянска простреливается хамерсами и прочими....чем больше скопят сил на левом берегу тем легче будет по ним попадать.
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19.10.2022 11:20
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Це доля любого міста, над яким в них немає контролю і вони можуть діставати артилерією. Тільки гнати.
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19.10.2022 10:51 Відповісти
Так і є, будь-яке місто звільнене від окупантів вони потім обстрілюють з особливим завзяттям, тому й оголосили евакуацію, як тільки туди зайдуть наші війська кацапи будуть рівняти Херсон з землею.
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19.10.2022 10:55 Відповісти
А наші будуть дивитися і терпіти по вашому?
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19.10.2022 11:00 Відповісти
Вони на лівому березі готують вогневі позиції, буксування під херсоном та підкилимні ігри вони використають по повній, якщо зараз їм ще й дадуть організовано відступити разом з технікою...
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19.10.2022 11:03 Відповісти
Так що по вашому не рипаться хай сидять в Херсоні і не звільняти?їм казали не тільки Херсон а весь південь самі щоб звільнили але оркі вперті і самі не хочуть покинути нашу теріторію
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19.10.2022 11:09 Відповісти
Є інший шлях звільнення Херсонщини і чесно кажучи все до нього йшло, але після початку кацапської мобілізації застопорилось і маємо що маємо, кацапи перехоплюють ініціативу.
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19.10.2022 11:16 Відповісти
Ініціативу перехоплюють? Терміново дзвони в Генштаб.
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19.10.2022 11:21 Відповісти
Від Чаплинки до Херсону - 75 км.
Хіба у цапів є ствольна арта на цю відстань?
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19.10.2022 10:59 Відповісти
Вони ж не з Чаплинки будуть лупить, а просто з іншого берега Дніпра. До Чаплинки їх треба ще відігнати. Це не скоро буде.
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19.10.2022 11:03 Відповісти
В статті ось так написали.

Віталій Кім:
"вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону"
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19.10.2022 11:28 Відповісти
Тобто, вони планують громадянську війну? Не встигли включити Херсон в состав великокацапії як вже починають міжусобні війни.
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19.10.2022 11:01 Відповісти
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19.10.2022 11:05 Відповісти
А что мешает нашим простреливать орков ? Насколько я знаю вся прибрежная морская полоса до Бердянска простреливается хамерсами и прочими....чем больше скопят сил на левом берегу тем легче будет по ним попадать.
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19.10.2022 11:20 Відповісти
А куда они будут отступать если наши вдруг начнут контрнаступление на мелитополь с запорожского направления......как раз во время отхода орков с Херсона на левый берег.Не получится ли для орков новый огромный котел...
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19.10.2022 11:24 Відповісти
Ну є ще Крим для відхо...ой, перегрупування
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19.10.2022 11:50 Відповісти
Загроза обстрілів Херсону з лівого берега Дніпра після його звільнення була зрозуміла ще влітку, коли наші почали активні контрнаступальні дії саме на правому березі Херсонщини.
Про це я багато писав тут, у коментах на цензорі.
В ідеалі контрнаступальну операцію треба було б від самого початку планувати по лівому берегу Дніпра - від Василівки у напрямку Енергодар - Каховки - Олешки - Чаплинка. Тоді орки не доставали б до Херсона хоча б зі ствольної та "градів".
Але, зрозуміло, що контрнаступ по лівому берегу вимагає у рази більше ресурсів, передусім - бронетенхіки. Та і домінування в повітрі треба було б, якого ми об'єктивно не можемо досягнути. Бо підліт кацапської авіації з Криму там хвилини займає.
Впевнений, що в ГШ ці моменти добре розуміють, тому будемо дивитись...
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19.10.2022 11:54 Відповісти
Здебільшого кацапи нелюди, це очікувано і обов`язково на жаль, будуть намагатися бомбити всі села і міста, від яких вони втекли.
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19.10.2022 12:03 Відповісти
біль за все там вдарять чимсь потужним для залякування наступу
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19.10.2022 12:15 Відповісти
еще один зеленый разведчик после абдрыстовичей, ждановичей и швейцовичей
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19.10.2022 12:46 Відповісти
Йоу, Кім так як шо ти знаешь де й для чого орки риють в Чаплинці, то надай цю інфу операторам Хаймарсів, вони допоможуть оркам вирити ще глибше!
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19.10.2022 15:08 Відповісти
 
 