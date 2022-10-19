Россияне готовятся бить по Херсону, - глава Николаевской ОВА Ким
Российские захватчики, вероятно, готовятся наносить удары по временно оккупированному Херсону.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Пересылают сообщения о том, что эвакуируйтесь из Херсона, потому что ВСУ будут обстреливать Херсон. Зная российскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию – как раз чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал глава обладминистрации.
Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.
В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.
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Хіба у цапів є ствольна арта на цю відстань?
Віталій Кім:
"вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону"
Про це я багато писав тут, у коментах на цензорі.
В ідеалі контрнаступальну операцію треба було б від самого початку планувати по лівому берегу Дніпра - від Василівки у напрямку Енергодар - Каховки - Олешки - Чаплинка. Тоді орки не доставали б до Херсона хоча б зі ствольної та "градів".
Але, зрозуміло, що контрнаступ по лівому берегу вимагає у рази більше ресурсів, передусім - бронетенхіки. Та і домінування в повітрі треба було б, якого ми об'єктивно не можемо досягнути. Бо підліт кацапської авіації з Криму там хвилини займає.
Впевнений, що в ГШ ці моменти добре розуміють, тому будемо дивитись...