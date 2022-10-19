Россияне готовятся бить по Херсону, - глава Николаевской ОВА Ким

Российские захватчики, вероятно, готовятся наносить удары по временно оккупированному Херсону.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Пересылают сообщения о том, что эвакуируйтесь из Херсона, потому что ВСУ будут обстреливать Херсон. Зная российскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию – как раз чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал глава обладминистрации.

Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.

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