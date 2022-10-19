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Новости Война
11 910 20

Россияне готовятся бить по Херсону, - глава Николаевской ОВА Ким

херсон

Российские захватчики, вероятно, готовятся наносить удары по временно оккупированному Херсону.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Пересылают сообщения о том, что эвакуируйтесь из Херсона, потому что ВСУ будут обстреливать Херсон. Зная российскую тактику и зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию – как раз чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал глава обладминистрации.

Напомним, ранее государственный изменник Сальдо объявил о "бесплатном перемещении" гражданского населения с правого берега Херсона.

В то же время в ОК "Південь" заявили, что оккупанты в Херсонской области объявили о вывозе детей из области, рассчитывая на то, что за ними поедут родители. Таким образом, россияне хотят создать пропагандистскую картинку того, что украинцы якобы боятся Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: В оккупированном Херсоне находятся более 20 тысяч российских военных, у которых наблюдаются проблемы с обеспечением

Херсон (2801) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+12
Це доля любого міста, над яким в них немає контролю і вони можуть діставати артилерією. Тільки гнати.
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19.10.2022 10:51
+12
Так і є, будь-яке місто звільнене від окупантів вони потім обстрілюють з особливим завзяттям, тому й оголосили евакуацію, як тільки туди зайдуть наші війська кацапи будуть рівняти Херсон з землею.
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19.10.2022 10:55
+7
А что мешает нашим простреливать орков ? Насколько я знаю вся прибрежная морская полоса до Бердянска простреливается хамерсами и прочими....чем больше скопят сил на левом берегу тем легче будет по ним попадать.
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19.10.2022 11:20
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Це доля любого міста, над яким в них немає контролю і вони можуть діставати артилерією. Тільки гнати.
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19.10.2022 10:51 Ответить
Так і є, будь-яке місто звільнене від окупантів вони потім обстрілюють з особливим завзяттям, тому й оголосили евакуацію, як тільки туди зайдуть наші війська кацапи будуть рівняти Херсон з землею.
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19.10.2022 10:55 Ответить
А наші будуть дивитися і терпіти по вашому?
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19.10.2022 11:00 Ответить
Вони на лівому березі готують вогневі позиції, буксування під херсоном та підкилимні ігри вони використають по повній, якщо зараз їм ще й дадуть організовано відступити разом з технікою...
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19.10.2022 11:03 Ответить
Так що по вашому не рипаться хай сидять в Херсоні і не звільняти?їм казали не тільки Херсон а весь південь самі щоб звільнили але оркі вперті і самі не хочуть покинути нашу теріторію
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19.10.2022 11:09 Ответить
Є інший шлях звільнення Херсонщини і чесно кажучи все до нього йшло, але після початку кацапської мобілізації застопорилось і маємо що маємо, кацапи перехоплюють ініціативу.
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19.10.2022 11:16 Ответить
Ініціативу перехоплюють? Терміново дзвони в Генштаб.
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19.10.2022 11:21 Ответить
Від Чаплинки до Херсону - 75 км.
Хіба у цапів є ствольна арта на цю відстань?
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19.10.2022 10:59 Ответить
Вони ж не з Чаплинки будуть лупить, а просто з іншого берега Дніпра. До Чаплинки їх треба ще відігнати. Це не скоро буде.
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19.10.2022 11:03 Ответить
В статті ось так написали.

Віталій Кім:
"вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію - акурат щоб бити по Херсону"
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19.10.2022 11:28 Ответить
Тобто, вони планують громадянську війну? Не встигли включити Херсон в состав великокацапії як вже починають міжусобні війни.
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19.10.2022 11:01 Ответить
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19.10.2022 11:05 Ответить
А что мешает нашим простреливать орков ? Насколько я знаю вся прибрежная морская полоса до Бердянска простреливается хамерсами и прочими....чем больше скопят сил на левом берегу тем легче будет по ним попадать.
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19.10.2022 11:20 Ответить
А куда они будут отступать если наши вдруг начнут контрнаступление на мелитополь с запорожского направления......как раз во время отхода орков с Херсона на левый берег.Не получится ли для орков новый огромный котел...
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19.10.2022 11:24 Ответить
Ну є ще Крим для відхо...ой, перегрупування
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19.10.2022 11:50 Ответить
Загроза обстрілів Херсону з лівого берега Дніпра після його звільнення була зрозуміла ще влітку, коли наші почали активні контрнаступальні дії саме на правому березі Херсонщини.
Про це я багато писав тут, у коментах на цензорі.
В ідеалі контрнаступальну операцію треба було б від самого початку планувати по лівому берегу Дніпра - від Василівки у напрямку Енергодар - Каховки - Олешки - Чаплинка. Тоді орки не доставали б до Херсона хоча б зі ствольної та "градів".
Але, зрозуміло, що контрнаступ по лівому берегу вимагає у рази більше ресурсів, передусім - бронетенхіки. Та і домінування в повітрі треба було б, якого ми об'єктивно не можемо досягнути. Бо підліт кацапської авіації з Криму там хвилини займає.
Впевнений, що в ГШ ці моменти добре розуміють, тому будемо дивитись...
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19.10.2022 11:54 Ответить
Здебільшого кацапи нелюди, це очікувано і обов`язково на жаль, будуть намагатися бомбити всі села і міста, від яких вони втекли.
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19.10.2022 12:03 Ответить
біль за все там вдарять чимсь потужним для залякування наступу
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19.10.2022 12:15 Ответить
еще один зеленый разведчик после абдрыстовичей, ждановичей и швейцовичей
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19.10.2022 12:46 Ответить
Йоу, Кім так як шо ти знаешь де й для чого орки риють в Чаплинці, то надай цю інфу операторам Хаймарсів, вони допоможуть оркам вирити ще глибше!
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19.10.2022 15:08 Ответить
 
 