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Термінове оформлення паспорта подорожчає з 1 листопада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

паспорт,переселенці

З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Відповідну постанову №1180 схвалив Кабінет міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше подорожчає з 168 до 336 гривень.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 до 452 гривень.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 до 399 гривень.

Читайте: Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть виїхати до ЄС по внутрішньому паспорту, - Держприкордонслужба

Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень.

Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Тобто хотять заробити гроші на біженцях.
А хто їде ? Це їдуть пенсіонери жінки з дітьми із них будуть здирати гроші.
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19.10.2022 12:09
+13
Наша влада робить гроші на всіх документах. Навіть на тих що нікому не потрібни.
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19.10.2022 12:09
+13
Ще хтось має сумнів що це придумали не зрадники ?
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19.10.2022 12:13
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А зачем нам заграничнай паспорт, если мужиков зеля за границу не выпускает. Это такой же стеб как про без-виз с Ганолулу?
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19.10.2022 12:01 Відповісти
Не нада «ля-ля», з Гонолулу в українців безвізу немає 🙃
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19.10.2022 12:21 Відповісти
Гондурас!
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19.10.2022 12:44 Відповісти
зеленые в своём репертуаре
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19.10.2022 14:02 Відповісти
Щоб повиздихала зелена сволота!
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19.10.2022 14:18 Відповісти
А що за проїздной документ беженця ? Це потрібно для Румуніі чи Польщі ?
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19.10.2022 12:05 Відповісти
Тобто хотять заробити гроші на біженцях.
А хто їде ? Це їдуть пенсіонери жінки з дітьми із них будуть здирати гроші.
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19.10.2022 12:09 Відповісти
Тобто у владі знають, що гарантовано взимку ляже інфраструктура і жінки з дітьми будуть терміново виїжджати з України, а це такий ласий привід нажитися на українцях.
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19.10.2022 12:17 Відповісти
Наша влада робить гроші на всіх документах. Навіть на тих що нікому не потрібни.
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19.10.2022 12:09 Відповісти
Ще хтось має сумнів що це придумали не зрадники ?
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19.10.2022 12:13 Відповісти
Зелені дебіли.
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19.10.2022 12:32 Відповісти
Здуріли зовсім
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19.10.2022 12:36 Відповісти
Это подорожание должен оплачивать лично Зеленский и его свора как те, которые довели ситуацию до войны.
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19.10.2022 12:38 Відповісти
І де людині, яка втекла зі знищеного будинку в піжямі і капцях, взяти ті гроші?
Коли ж паскуди плісняві нажеретесь? Питання риторичне. Ви така ж бездонна прірва, як і ваш коломойський.
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19.10.2022 13:04 Відповісти
Головне - не відкривати кордони! Бо хто ж тоді буде приймати участь в цих зелених атракціонах - інфляція, подорожчання всього, дефіцити, безробіття та таке інше?
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19.10.2022 13:05 Відповісти
Какое то шоу зеленых Довгоносиков,крадут с новой силой,коррупция зашкаливает,цены ростут не контролированно,бардак зделан искуственно,чтобы подорвать сплоченность Народа.
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19.10.2022 13:06 Відповісти
А мені ті паспорта ... На хлібчик аби хватило
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19.10.2022 13:35 Відповісти
И только подорожание бензина и валют в 2 раза прошло для Украинцев незамеченным.
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19.10.2022 15:28 Відповісти
 
 