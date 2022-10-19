ЄС знайшов заміну 2/3 російського газу

За 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз знайшов заміну двом третинам російського газу.

Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що потрібно буде кілька років для заміни російського газу. Але факт у тому, що нам знадобилося всього вісім місяців, щоб замінити дві третини. Іншими словами, ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.

Вона визнала, що така диверсифікація обійшлася Євросоюзу дуже дорого.

Тому Урсула фон дер Ляєн пропонує збільшити інвестиції у європейську енергогенерацію, насамперед - на відновлювальних джерелах енергії.

У 2021 році Європа імпортувала 150 млрд кубометрів російського газу.

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Частину цього газу замінили імпортом з інших країн, близько 50 млрд кубометрів зекономлять.

Єдиною країною Євросоюзу, яка не скорочує імпорт російського газу, залишається Угорщина. Вона планує купувати його щонайменше до 2050 року.