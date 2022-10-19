ЄС знайшов заміну 2/3 російського газу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз знайшов заміну двом третинам російського газу.
Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що потрібно буде кілька років для заміни російського газу. Але факт у тому, що нам знадобилося всього вісім місяців, щоб замінити дві третини. Іншими словами, ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.
Вона визнала, що така диверсифікація обійшлася Євросоюзу дуже дорого.
Тому Урсула фон дер Ляєн пропонує збільшити інвестиції у європейську енергогенерацію, насамперед - на відновлювальних джерелах енергії.
У 2021 році Європа імпортувала 150 млрд кубометрів російського газу.
Частину цього газу замінили імпортом з інших країн, близько 50 млрд кубометрів зекономлять.
Єдиною країною Євросоюзу, яка не скорочує імпорт російського газу, залишається Угорщина. Вона планує купувати його щонайменше до 2050 року.
Будь ласка, зачекайте...
Ніби нічого особливого у кожному конкретному випадку. Там зняли прапорці, які вицвіли на сонці, але нових не повісили. А й справді, скільки ж можна тримати на вікнах прапорці чужої держави?
Там привели російських діток у групу підтримки біженців. А й справді, не може ж група бути суто українською, на світі інші біженці є.
Там мамі висловили претензію у садочку, бо зайняли чужі місця. Або вийшли із - поки що - одиничним пікетом проти "українізації" Польщі чи Німеччини...
Війна почала зачіпати безпосередні інтереси німців, французів, італійців. Ціни дійсно зросли, опалення подорожчало, бюджети проїдаються. Можна зрозуміти природне бажання покінчити з цим якнайшвидше і будь-якою ціною. Під будь-якою за умовчанням мається на увазі "ціною України", яку звичайно шкода, але не дуже.
Немає сенсу боротися з цією хвилею розчарування і нетерпіння, у нас все одно немає ресурсів, щоб обернути її назад. Та це і неможливо.
Натомість можна змістити вектор. Хочете швидше? Дайте Україні зброю. Дайте все що у вас є і навіть більше. Тоді війна закінчиться на території України і повернеться на територію росії. А свої витрати ви потім відіб'єте, коли будете будувати повоєнний світ на руїнах імперії.
Бо альтернатива - це зовсім не капітуляція України. Неможливо загасити пожежу, підкидаючи у вогонь більше хмизу. Альтернатива - це прихід орди до вас додому, це бомбардування ваших міст, убивства і гвалтування ваших жінок і дітей.
Це потрібно весь час повторювати на всіх можливих майданчиках і у приватному спілкуванні. https://t.me/nuts_roses/1685
Ви самі особисто багато переймалися коли рашисти напали на Грузію? Багато ваших найомих цим переймалися(поговорити на кухні не враховуємо)? У Вас є фото того часу з прапорами Грузії на вікнах? Я знаю відповідь- ні. Отож..... "се ля ві" панове.