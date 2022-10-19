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Новини За кордоном
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ЄС знайшов заміну 2/3 російського газу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ляєн

За 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз знайшов заміну двом третинам російського газу.

Про це під час виступу в Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"У той час, коли ми в березні вперше запропонували RePowerEU, існувала величезна залежність від російського газу. Тоді ми очікували, що потрібно буде кілька років для заміни російського газу. Але факт у тому, що нам знадобилося всього вісім місяців, щоб замінити дві третини. Іншими словами, ми значно прискорили переорієнтацію на інших постачальників за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.

Вона визнала, що така диверсифікація обійшлася Євросоюзу дуже дорого.

Тому Урсула фон дер Ляєн пропонує збільшити інвестиції у європейську енергогенерацію, насамперед - на відновлювальних джерелах енергії.

У 2021 році Європа імпортувала 150 млрд кубометрів російського газу.

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Частину цього газу замінили імпортом з інших країн, близько 50 млрд кубометрів зекономлять.

Єдиною країною Євросоюзу, яка не скорочує імпорт російського газу, залишається Угорщина. Вона планує купувати його щонайменше до 2050 року.

Автор: Ольга Лузан
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Вже не раз читаю у дописах про втому європейців від війни в Україні. Поки що на побутовому, а не офіційному рівні.

Ніби нічого особливого у кожному конкретному випадку. Там зняли прапорці, які вицвіли на сонці, але нових не повісили. А й справді, скільки ж можна тримати на вікнах прапорці чужої держави?

Там привели російських діток у групу підтримки біженців. А й справді, не може ж група бути суто українською, на світі інші біженці є.

Там мамі висловили претензію у садочку, бо зайняли чужі місця. Або вийшли із - поки що - одиничним пікетом проти "українізації" Польщі чи Німеччини...

Війна почала зачіпати безпосередні інтереси німців, французів, італійців. Ціни дійсно зросли, опалення подорожчало, бюджети проїдаються. Можна зрозуміти природне бажання покінчити з цим якнайшвидше і будь-якою ціною. Під будь-якою за умовчанням мається на увазі "ціною України", яку звичайно шкода, але не дуже.

Немає сенсу боротися з цією хвилею розчарування і нетерпіння, у нас все одно немає ресурсів, щоб обернути її назад. Та це і неможливо.

Натомість можна змістити вектор. Хочете швидше? Дайте Україні зброю. Дайте все що у вас є і навіть більше. Тоді війна закінчиться на території України і повернеться на територію росії. А свої витрати ви потім відіб'єте, коли будете будувати повоєнний світ на руїнах імперії.

Бо альтернатива - це зовсім не капітуляція України. Неможливо загасити пожежу, підкидаючи у вогонь більше хмизу. Альтернатива - це прихід орди до вас додому, це бомбардування ваших міст, убивства і гвалтування ваших жінок і дітей.

Це потрібно весь час повторювати на всіх можливих майданчиках і у приватному спілкуванні. https://t.me/nuts_roses/1685
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19.10.2022 12:49 Відповісти
Як Українці у 2010 невірними що може бути війна з засрашкою так світ не вірить зараз..... й нічого тут не вдіяти. А ще у світі дуже вірять що НАТО та Армія їх захистить.
Ви самі особисто багато переймалися коли рашисти напали на Грузію? Багато ваших найомих цим переймалися(поговорити на кухні не враховуємо)? У Вас є фото того часу з прапорами Грузії на вікнах? Я знаю відповідь- ні. Отож..... "се ля ві" панове.
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19.10.2022 12:56 Відповісти
ми якраз із тих, що криком волали: "наступний за чурчхелою трофей рф - київський торт"...
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19.10.2022 13:32 Відповісти
Я, наразі, на кордоні біля Сирету, трохи поспілкувався з румунськими прикордонниками, подякував за допомогу. Бачу, як допомагають нашим біженцям, сам трохи задонатив. Може, хто і втомився, за усю Європу не буду базікати, у Британії, де я вже мешкаю більше двадцяти років, люди налаштовані позитивно. Не бачив поганого відношення до українців, але за всю країну казати не буду - люди різні!
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19.10.2022 13:01 Відповісти
Вже з березня передбачають цю втому, але поки що більше розмов ніж самої втоми (на щастя)
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19.10.2022 14:39 Відповісти
Много ходов очка
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19.10.2022 13:12 Відповісти
Скоро ті пропагандони на колінах будуть благати поновити транзит та закувлю їхньої смердядити.
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19.10.2022 13:19 Відповісти
русня шо з їбалом?
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19.10.2022 13:22 Відповісти
Норвегия, Дания, Швеция..... Короче все страны, имеющие береговые линии, скоро ощетинятся ветряками. Южные территории солнечными плантациями. В итоге кацапская труба нафиг будет не нужна.
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19.10.2022 14:58 Відповісти
 
 