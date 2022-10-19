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Рада закликала Іран негайно припинити постачання РФ будь-яких озброєнь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іран

Рада ухвалила заяву, якою засудила сприяння Іраном збройній агресії проти України та закликала Тегеран припинити постачання Росії будь-яких озброєнь.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

303 нардепа підтримали відповідне рішення. 

У заяві зазначається, що рішення Ірану щодо постачань зброї до РФ покладають на Іран відповідальність за наслідки збройної агресії проти України.

Також постачання Іраном озброєння до РФ підриває двосторонні відносини між Києвом та Тегераном.

Також документ:

- відзначає, що постачання Іраном зброї не сумісні з резолюцією Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй No2231 (2015);
- закликає Іран негайно припинити постачання до держави-агресора - рф будь-яких озброєнь;
- закликає світову спільноту невідкладно вжити всіх можливих заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до рф, а у разі відмови Ірану від припинення таких постачань - запровадити дієві санкції;
- закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти суттєвому зміцненню обороноздатності України, зокрема невідкладно посилити можливості України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Читайте: Євросоюз готує нові санкції проти Ірану за продані безпілотники Росії

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
та що їх закликати, вони як і русскіх "їх_там_нєт".
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19.10.2022 13:07
+5
а тепер закликайте путлера.. потім орбана
словесний понос
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19.10.2022 13:22
+5
Іран аж затремтів... від сміху
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19.10.2022 13:25
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а толку з такої заяви?
Розривати дипстосунки, вимагати накладення на Іран додаткових санкцій (бо Іран вже давно визнаний спонсором тероризму) - оце було би дієвіше.
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19.10.2022 13:07 Відповісти
Все одно ніякого толку...
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19.10.2022 13:09 Відповісти
надо было прое***ать Аллаха типа ваш пастух гомик за***ал.... о!!!! реакция Ирану была бы еще та..... а так высморкались себе же в трусы... унизительно и пошло.. на***уй не пробывали послать ИРАН нет.. а приостановить отправку зерна Ев***анным мусульманам пусть помирают с голоду...... чего так..... или еврею Зеленскому бабло не пахнет галюном??????
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19.10.2022 13:15 Відповісти
иран их послушал....ага , зрада может в спорт лото жаловаться
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19.10.2022 13:16 Відповісти
Іран обкладено санкціями вже багато років. Що в цьому дієвого?
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19.10.2022 13:10 Відповісти
Мало! Ще більше треба!
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19.10.2022 13:15 Відповісти
Как бы это неправда. В 15 году было снято кучу санкций. Но вот эта поставка дронов нарушает этот договор. Отчего Иран так отрицает.
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19.10.2022 13:17 Відповісти
А їм тепер по#єр - кацапи їм ядерну бомбу подарують, і плювати на ту ядерну програму, за яку на них санкції накладали.
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19.10.2022 13:28 Відповісти
та що їх закликати, вони як і русскіх "їх_там_нєт".
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19.10.2022 13:07 Відповісти
Уррра Гнидник отреагировал на заяву Ирану когда в Украине их дронами уже разрушено почти половина энергосистемы Украины,деж вы дорогие раньше то были????
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19.10.2022 13:21 Відповісти
как где ? кофиек , винишко, мяско , жалобы на маленькую зарплату, смех и радость в раде ( посмотри на их довольные ипальники ) , схемы , гуманитарка, ремонт дорог , ..............нах им тот иран всрался .
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19.10.2022 13:25 Відповісти
а тепер закликайте путлера.. потім орбана
словесний понос
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19.10.2022 13:22 Відповісти
Іран аж затремтів... від сміху
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19.10.2022 13:25 Відповісти
42 роки вони вже під санкціями, а тут взяли і злякалися.
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19.10.2022 13:33 Відповісти
Ірану до сраки такі заяви. Можливо, якби влада наважилась інтернувати всіх громадян Ірану, які мешкають в Україні, та розмістити їх на територіях єлектростанцій та підстанціії, а також інших стратегічних об'єктів тоді іранське керівництво щось й зрозуміло б.
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Іран треба ******* і вже. А вони язиками по сраках плескають.
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19.10.2022 13:51 Відповісти
я так розумію-розрив дипвідносин був пустопорожнім випердом зеленомордих членограїв? повторюється історія з літаком?
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19.10.2022 14:27 Відповісти
А ви вже взагалі ***** поклали на точність висловлювання в заголовках , так?)
Яка рада?
Чиє ОВА?
Гортати стрічку новин на цензорі - як у кросворд грати
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19.10.2022 14:52 Відповісти
 
 