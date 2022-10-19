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У світі вже виникла нова вісь зла, - Яценюк на КБФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яценюк

Іран, який перебуває під жорсткими санкціями вільного світу, зміг виготовити та поставити Росії тисячі дронів-камікадзе.

Північна Корея лише кілька днів тому проводила тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерну зброю. Обидві ці країни під санкціями. І попри це їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-216 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 19 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Це сигнал для всього вільного світу - ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. Щось точно не так", - підкреслив голова КБФ.

У світі вже виникла нова вісь зла, наголосив він: "І ця вісь зла - це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю? Після зібрання комуністичної партії, яке зараз проходить, очевидно, що Китай надто войовничий по відношенню до Заходу. Китай не на правильному боці, наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму. Те саме стосується й Індії".

"Нам треба зважати на те, що ми живемо в зовсім іншому світі, і виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Можливо, у нас буде двополярний світ, в якому ми вже живемо: демократія проти автократії", - підкреслив Яценюк.

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Він наголосив, що після того як Росія поставила за мету вражати цивільні цілі й енергетичні об’єкти, є нагальна потреба для України в системі протиповітряної та протиракетної оборони: "І це, звичайно, поєднується з тим, що Україні надзвичайно потрібні винищувачі. Впевнений, що в найближчому майбутньому наші партнери мають прийняти рішення щодо постачання Україні винищувачів "натівського" зразка, як-от F-16. Адже українське військо зараз повністю сумісне зі стандартами НАТО. Нам треба переключитися з повністю застарілого озброєння радянського штибу на нове сучасне оснащення, яке допомагає нам на полі бою".

"Я впевнений, що і наші партнери, і сама Україна мають пришвидшити поставки та виготовлення систем ППО. Адже у нас є внутрішні спроможності для цього", - підкреслив Яценюк.

Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
По факту сказанного замечания есть? Или кроме литья помоев персонально на Яценюка больше ничего не интересует?
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19.10.2022 13:12
+16
Яценюк находится в Украине. Высер про "Маями" стоит расценивать как вранье и литье помоев.
А премьером Яценюк был достаточно неплохим, нынешним "профессионалам" до него, как до Луны.
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19.10.2022 13:32
+15
Так , найбільше недоносків збирається , коли можна обгадити успішну , розумну людину - Кличка , Порошенка , Яценюка . А от арєстовічі для полудурків авторитети .
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19.10.2022 13:42
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По факту сказанного замечания есть? Или кроме литья помоев персонально на Яценюка больше ничего не интересует?
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19.10.2022 13:12 Відповісти
Вопрос в том, какое значение во время войны имеет "сказанное" и какая практическая ценность "сезона онлайн-дискуссий"? Напоминаю, Сеня Яценюк в украинской политике с далёкого 2001! года
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19.10.2022 13:18 Відповісти
"Вопрос в том, какое значение во время войны имеет "сказанное" и какая практическая ценность "сезона онлайн-дискуссий"?" - Вы серьезно? Значение и ценность в том, чтобы война в Украине была обсуждаемой, важной темой и не уходила на второй план, в первую очередь для населения стран Запада, которое должно понимать и помнить, что их материальные убытки, некоторое снижение качества жизни - это необходимый взнос для победы над мировым злом.
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19.10.2022 13:26 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но КЕМ и С КЕМ обсуждаемая на "онлайн-дискуссиях"? Сколько народа на Западе знает и смотрит Яценюка и всех остальных, всем гамузом, украинских политиков? Вы серьёзно? А вот видосы, сделанные ПРОСТЫМИ украинскими Воинами расходятся многосоттысячными тиражами, а некоторые и миллионными. Картинку сегодня может сделать ЛЮБОЙ участник событий, но не болтовня наших политиканов со стажем в 20 лет. И да, взнос в победу должен быть МАТЕРИАЛЬНЫМ,тем более если есть денежки, а не демагогическим
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19.10.2022 13:33 Відповісти
Я тоже считаю , что на фронте защитники Украины
А СЕНЯ хочет приползти и влезьть в Раду после войны Как и батальон Монако
НУЖЕН ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ БАЛЛТИРОВАТЬСЯ В ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ И РАБОТАТЬ ТОП - чиновниками мужчинам , которые пересидели войну за рубежом
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19.10.2022 13:38 Відповісти
Вот Андрей Ильенко ( партия Свобода )- стал лейтенантом
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Посмотреть список участников мероприятия и составить логическую цепочку не судьба? Оставайтесь наедине с вашим завуалированным хейтом весьма адекватного политика и его инициативы.
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19.10.2022 13:45 Відповісти
Список участников Сениного мероприятия всегда один : героические отставники, иногда с громкими именами, но к сожалению НИЧЕГО не решающие и по большому счёту никому не нужные даже в своих странах. Хейт по Яценюку был ещё в далёком 2005-06, когда вся их кампания жиденько обосралась с так ожидаемыми народом Украины реформами. Сегодня же нам надо искать абсолютно новых политиков, никак не связанных с грустным прошлым. Война показывает наследие этих деятелей
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19.10.2022 14:03 Відповісти
Яценюк в Україні , тому прохання до ботів - наймаців заспокоїтися
і свій гнів, і заздрість спрямувати на щось корисне !
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19.10.2022 13:20 Відповісти
То я бот найманець??? Ти ж мене кожен день читаєш....
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19.10.2022 13:26 Відповісти
так. Принаймі, ти - брехун. Отже - зебіл
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19.10.2022 13:55 Відповісти
Не голосував за зелених.... Не кажи, шо в тебе розрив шаблонів....
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19.10.2022 14:06 Відповісти
якщо брешеш в тон зебілу - то ти зебіл. Незалежно від того, за кого голосував. бо галасуєш по факту за них.
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19.10.2022 14:40 Відповісти
Перепрошую, але навіть не уявляю, як то брехати в тон "зебілу" - я його не дивлюсь, не слухаю і не читаю.

Вподобає, як ви швидко сформулювали свою думку.....
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19.10.2022 15:08 Відповісти
Вася кирпич, почему "литья помоев"? Сеня всегда был демагогом, в этом нет ничего плохого, когда человек ещё что-то делает....
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19.10.2022 13:25 Відповісти
Яценюк находится в Украине. Высер про "Маями" стоит расценивать как вранье и литье помоев.
А премьером Яценюк был достаточно неплохим, нынешним "профессионалам" до него, как до Луны.
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19.10.2022 13:32 Відповісти
Вася кирпич, возможно нынешним профессионалам до всего, как до луны.... Я с этими даже и не сравнивал.

И почему вранье и литьё помоев? У него не появилось кучи недвижки в Маями, после строительства "стены"? Он сам туда не сваливал???
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19.10.2022 13:40 Відповісти
Не нужно примитивных манипуляций и вранья, Женя. Вот и до "стены" ты дошел весьма предсказуемо. Это она является главным оскорблением для твоей, очевидно пролетарской, души?
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19.10.2022 13:50 Відповісти
Вася кирпич, каких манипуляций, уважаемый??? Я и имел ввиду стену с самого начала, просто, Вы, не вкурили.... Это также сарказм, я знаю, что мои комментарии никак не повлияют на карьеру Сени кролика, ну, хотя бы постебусь...

Теперь насчёт "пролетарской души"... Будьте добры, почитайте внимательно мои предыдущие посты и что, именно я делаю во время войны со своими коллегами заробитчанами.

Если ещё будут вопросы, отвечу...
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19.10.2022 13:58 Відповісти
Так , найбільше недоносків збирається , коли можна обгадити успішну , розумну людину - Кличка , Порошенка , Яценюка . А от арєстовічі для полудурків авторитети .
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19.10.2022 13:42 Відповісти
в мене є спеціальний кондуїт для таких. От і зараз туди заношу парочку з Г+Г в їхніх черепках
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19.10.2022 13:58 Відповісти
Завжди був за Кличка. Бачив Пороха у Лондоні, так, критикував за канхвєти декілька років тому, але бачу, як він допомагає ЗСУ, змінив свою думку.
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19.10.2022 14:18 Відповісти
Якось дивно ... Він і декілька років тому на фронт зброю возив (разом з цукерками і полуницями).
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19.10.2022 16:19 Відповісти
Можливо не афішував, як я написав вище, змінив свою думку - ми всі люди....
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19.10.2022 16:27 Відповісти
Сказано правильно, але це проквакала жаба з вкраденого забора. І срати всі хотіли на подальше його квакання.
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19.10.2022 14:08 Відповісти
Брєд і брехня - паркан за його каденції, тільки почали будувати.
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19.10.2022 16:21 Відповісти
73%... =(
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19.10.2022 15:59 Відповісти
Він говорив, що не залишав Україну після 24.02.2022.
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19.10.2022 13:20 Відповісти
Нема питання, я і не про 24.02.2022 писав...
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19.10.2022 13:27 Відповісти
Ти брат кроликів ?
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19.10.2022 13:38 Відповісти
Кацап , відповідай на питання прямо .
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19.10.2022 13:45 Відповісти
Послухай, бовдуре, якщо ти хочеш нормальної адекватної відповіді, то й питання задавай адекватне.
А то таке враження, що з якимось задротом спілкуюсь.
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19.10.2022 13:48 Відповісти
Я не хочу від тебе відповіді - від'бись , рускій .
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19.10.2022 13:52 Відповісти
"Я не хочу від тебе відповіді" - чоловіче, з тобою все гаразд??? Ти у своєму пості запитав, чи я брат кроликів, а потім ще раз написав, щоб я відповів, а зараз пишеш, що не хочеш відповіді? Скільки тобі років, серйозно?? Якщо була б жінка, я б зрозумів, що трапиться, але чоловік???

І я не рускій..... Тут ти не попав......
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19.10.2022 14:03 Відповісти
а разве кролик сейчас рулит ?
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19.10.2022 13:50 Відповісти
уже нагострив лижі щоб рулювати і будувати нову стіну
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19.10.2022 13:51 Відповісти
Нет, но я вообще-то про другое писал....ладно, проехали...
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19.10.2022 14:04 Відповісти
Хитрые люди они мля все больше на Лазурных берегах или просто в теплых краях за кордоном или просто на Хворуме но никак не на передовой или хотябы волонтером..
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19.10.2022 13:11 Відповісти
а на Банковій не хитрі? прям *** передова.)))
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19.10.2022 13:25 Відповісти
А мы только что Ирану 60 тысяч тонн кукурузы Чёрным морем отправили. Бизнес, ****. Ничего личного.
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19.10.2022 13:12 Відповісти
Так студенти науку у нас опановують В 2020 році було ~1400 штук .Гнати їх безповоротно
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19.10.2022 13:24 Відповісти
Вісь Зла починається від Бреста і проходить
ч/з мацкву тегеран пхеньян . Пекін Делі хитрожопі азіати
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19.10.2022 13:14 Відповісти
+ Дамаск
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19.10.2022 13:20 Відповісти
виробничі потужності в нас є , тільки української зброї немає !
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19.10.2022 13:14 Відповісти
Якщо вісь зла у лоб, то що?
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19.10.2022 13:16 Відповісти
ну то може вже пора нарешті витягти голову із дупи, перестати хитати фундаменти, на яких вся наша цивілізація була побудована і мораль руйнувати. Бо як виявилося мораль дуже важлива.
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19.10.2022 13:18 Відповісти
"І ця вісь зла - це Росія, Іран, Північна Корея"
. І є ще вісь зради демократії: Угорщина, Ізраїль, Сербія
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19.10.2022 13:20 Відповісти
а Китай?
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19.10.2022 13:23 Відповісти
То окрема вісь -хитродупа
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19.10.2022 13:26 Відповісти
так, так
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19.10.2022 13:26 Відповісти
а Китай ніколи не був демократичним. Його слід скоріше віднести до вісі зла, озвученої Яценюком.
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19.10.2022 13:27 Відповісти
як на мене Китай бенефіціар цієї "вісі зла"
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19.10.2022 14:47 Відповісти
а ти *** з перодової, сиди тихо і не блєй кончина.
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19.10.2022 13:28 Відповісти
навчись грамотно писати дурню правильно пишеться "передова"
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19.10.2022 13:30 Відповісти
дебіл у стійло і не блєй.
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Ти найрозумніший адепт Яценюка
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21.10.2022 15:39 Відповісти
Всё что нужно знать про зелёных
Ещё нюансы из «Укроборонпрома». Мне тут отписали, что Набсовет внял мольбам Юрия Гусева и по итогам к «успешнейшего» третьего квартала выписал премию в размере 1 млн 160 тыс гривен. Короче говоря, десятка тысяч баксов в месяц за то, что иранские дроны летают с центре Киева, пока нас кормят байками, что когда-то в центр Москвы полетят наши. Tymofiy Mylovanov это правда?
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19.10.2022 13:26 Відповісти
ППО та винищувачі потрібні Україні, але ще більше Україні потрібне озброєння стримування агресорів. Щоб народ- скрепоносець лякався відповіді. Дивись статтю гнерала Залужного.
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19.10.2022 13:27 Відповісти
Решил напомнить о себе, где он был? Наверное за своей "стеной"
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19.10.2022 13:28 Відповісти
Jan Kot, тобi зручнiше-"напаминать" навiть не потрiбно, бо активно драiш палубу на кацапських почвах "маЦква"...
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19.10.2022 15:54 Відповісти
Куля в лоб.
Пішов на... тварюко.
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19.10.2022 13:28 Відповісти
шкода, і в тебе Г+Г не вивітрилось... Шкода.
А ти просто пригадай, хто перший розпочав "зраду" Яценюка. А перед тим, - в кого Яценюк відібрав кормушку управління держпідприємствами...
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19.10.2022 14:09 Відповісти
Сеня, курва, хто б міг подумати! Якби не ти то ми і гадки не мали що сталося.
Як там стіна на кордоні?
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19.10.2022 13:29 Відповісти
Сеня где забор ? Вот так и в остальном Мире , 🌍 ждут пока жареный цыплёнок не клюнет
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19.10.2022 13:36 Відповісти
Меня там выше "патриоты" заклевали, которые, даже не удосужились понять, про что я писал.....
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19.10.2022 13:44 Відповісти
Схоже, що сонному західном світу важливіше був ранковий круасан з кавою, а не якась там 3-я світова на носі, бо це типу їх не стосується і десь там далеко. Які ж вони тормознуті та інфантильні!
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19.10.2022 13:38 Відповісти
а тебе сильно зранку турбувало коли в Сирії бомбили хімієй, може війна за Карабах не давала їсти?) це ж та сама третя світова) вона не 24 лютого почалась
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19.10.2022 14:50 Відповісти
Міцну стіну побудував Арсеній.Вона нам дуже допомогла
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19.10.2022 13:45 Відповісти
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19.10.2022 14:10 Відповісти
Вы все коррупционеры и брыхуны и воры внутренние враги
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19.10.2022 13:59 Відповісти
Шо таке,Сєня? Ти ж збудував стіну,яка повинна була відгородити світ від цієї вісі....
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19.10.2022 13:59 Відповісти
Хай би і далі будував але ж бидло завжди проти.

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19.10.2022 16:21 Відповісти
Подивіться на УП серію2 про бійців батальйону"Монако". Але схоже Сєні там немає,кажуть він десь у Флориді бореться зі світовим злом,покинув свої дружбанів на призволяще в Каннах та Монте-Карло...
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19.10.2022 14:03 Відповісти
Хто це ?
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19.10.2022 14:14 Відповісти
Тепер є слушний час для завершення випробувань ОТРК "Грім-2" ("Сапсан"), як української зброї відплати і стримування.

Довідкова інформація (рос.мова):
"Шпионский скандал.
16 сентября 2022
По данным следствия СБУ, инженер из КБ "Южное" была завербована российским ФСБ в начале лета. Резеда Перькова могла передавать данные о ЗРК "Кільчень" и оперативно-тактическом комплексе "Сапсан". Его разработку восстановили. ...
Украинские правоохранители задержали инженера из КБ "Южное", которая по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами. Об этом сообщает ВВС Украина ссылаясь на данные из Единого госреестра судовых решений. ...
ОТРК "Сапсан"
Больше всего следователей заинтересовала информация о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Он должен был быть ответом "Искандеру" с дальностью поражения до 500 км. Его разработку начали еще в 2005 году, однако она была заморожена в 2013 году при Януковиче. С тех пор власти говорили о необходимости восстановить финансирование, но с тех пор информации об этом не было долгое время.
В 2016 году в СМИ появилась информация, что "Южное" таки изготавливает "Гром-2" - это ОТРК на базе "Сапсана", но для Саудовской Аравии. В 2021 году заявлялось, что первый комплекс готов на 80%. Слухи о появлении ОТРК "Гром-2" в ВСУ стали появляться после удара по аэродрому РФ в Крыму. Позднее в статье генерала Залужного и генерал-лейтенанта Забродского указывалось, что это был ракетный удар. ...
"Возобновлены работы на тему Сапсан (аналог Искандера) (земля-земля), остановлены несколько лет назад. Сейчас гонят и требуют летные испытания даже раньше наземных", - сообщение такого содержания отправила Перькова 7 июня.
Сотрудник ФСБ у нее прямо спросил, был ли это удар "Громом" или "Сапсаном" по аэродрому в Новофедоровке. На это Перькова ответила, что до обстрела Павлограда (2 июля) комплекс был "на стадии готовности и выхода изделия". После "прилета", изготовление остановилось, но не отменилось. Также она отметила, что есть два типа ракет для "Сапсана" - 900 мм с дальностью 500 км и 600-мм с дальностью удара до 280 км. ..."
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19.10.2022 15:28 Відповісти
А Сеня Яценюк мені дуже подобається, говорить чітко, правильно, конкретно, зрозуміло. Маладца!
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19.10.2022 15:33 Відповісти
Ооооо, появився....по верху все плаває, як і всяке г.мно...
Скоро вибори.,..
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19.10.2022 16:43 Відповісти
там в топ коментарях просят не оскорблять великого стеноукладчика (наверное в США стену строил перепутал адреса)
и возникают вопросы ，откудава у людей который следят за цензором и ******** власть такая любовь к сеньке воину ? что то тут нечисто!
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19.10.2022 20:20 Відповісти
проплачені
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21.10.2022 15:42 Відповісти
Світ сам винен .Грається диктаторами грається с геноцидом.Коли диктаторів потрібно знищувати фізично коли за геноцид треба вішати.Але як показує наша війна світ це лайно який нічого не вчиться.Ба більше хочете справедливості тоді тільки самі сможете це зробити.Щоб світ щось зрозумів потрібно щоб РФ туди попала танками і авіаударами щоб загинули тисячі там щоб пограбували згвалтували тисячі ось тоді може всі країни зрозуміють нашу біль і прокинуться.А поки всім начхати.Знову загравання с диктатором як в 39.Нам потрібна служба варіант массад ми повинні найти кожного вояку і всіх хто підтримує цю війну і вбити ! Тільки так.Начхати на імпотентів с ООН і інших гівнюків.Кожна тварюка яка вбивала тут наши народ повинна бути знищена.Ніякої жалості прощення і розуміння.Ні !
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19.10.2022 20:53 Відповісти
По факту на цій осі ще сидить Ізраїль, який допомагає рашці обходити санкції.
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19.10.2022 23:39 Відповісти
 
 