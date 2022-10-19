У світі вже виникла нова вісь зла, - Яценюк на КБФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Іран, який перебуває під жорсткими санкціями вільного світу, зміг виготовити та поставити Росії тисячі дронів-камікадзе.
Північна Корея лише кілька днів тому проводила тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерну зброю. Обидві ці країни під санкціями. І попри це їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. Про це заявив прем’єр-міністр України 2014-216 років, голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 19 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
"Це сигнал для всього вільного світу - ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. Щось точно не так", - підкреслив голова КБФ.
У світі вже виникла нова вісь зла, наголосив він: "І ця вісь зла - це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю? Після зібрання комуністичної партії, яке зараз проходить, очевидно, що Китай надто войовничий по відношенню до Заходу. Китай не на правильному боці, наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму. Те саме стосується й Індії".
"Нам треба зважати на те, що ми живемо в зовсім іншому світі, і виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Можливо, у нас буде двополярний світ, в якому ми вже живемо: демократія проти автократії", - підкреслив Яценюк.
Він наголосив, що після того як Росія поставила за мету вражати цивільні цілі й енергетичні об’єкти, є нагальна потреба для України в системі протиповітряної та протиракетної оборони: "І це, звичайно, поєднується з тим, що Україні надзвичайно потрібні винищувачі. Впевнений, що в найближчому майбутньому наші партнери мають прийняти рішення щодо постачання Україні винищувачів "натівського" зразка, як-от F-16. Адже українське військо зараз повністю сумісне зі стандартами НАТО. Нам треба переключитися з повністю застарілого озброєння радянського штибу на нове сучасне оснащення, яке допомагає нам на полі бою".
"Я впевнений, що і наші партнери, і сама Україна мають пришвидшити поставки та виготовлення систем ППО. Адже у нас є внутрішні спроможності для цього", - підкреслив Яценюк.
Як повідомлялось, сьогодні, 19 жовтня, Київський Безпековий Форум розпочинає новий сезон онлайн-дискусій "Боротьба за Україну", присвячених нашій війні проти російських загарбників.
Будь ласка, зачекайте...
А СЕНЯ хочет приползти и влезьть в Раду после войны Как и батальон Монако
НУЖЕН ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ БАЛЛТИРОВАТЬСЯ В ДЕПУТАТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ И РАБОТАТЬ ТОП - чиновниками мужчинам , которые пересидели войну за рубежом
і свій гнів, і заздрість спрямувати на щось корисне !
Вподобає, як ви швидко сформулювали свою думку.....
А премьером Яценюк был достаточно неплохим, нынешним "профессионалам" до него, как до Луны.
И почему вранье и литьё помоев? У него не появилось кучи недвижки в Маями, после строительства "стены"? Он сам туда не сваливал???
Теперь насчёт "пролетарской души"... Будьте добры, почитайте внимательно мои предыдущие посты и что, именно я делаю во время войны со своими коллегами заробитчанами.
Если ещё будут вопросы, отвечу...
А то таке враження, що з якимось задротом спілкуюсь.
І я не рускій..... Тут ти не попав......
ч/з мацкву тегеран пхеньян . Пекін Делі хитрожопі азіати
. І є ще вісь зради демократії: Угорщина, Ізраїль, Сербія
Ещё нюансы из «Укроборонпрома». Мне тут отписали, что Набсовет внял мольбам Юрия Гусева и по итогам к «успешнейшего» третьего квартала выписал премию в размере 1 млн 160 тыс гривен. Короче говоря, десятка тысяч баксов в месяц за то, что иранские дроны летают с центре Киева, пока нас кормят байками, что когда-то в центр Москвы полетят наши. Tymofiy Mylovanov это правда?
Пішов на... тварюко.
А ти просто пригадай, хто перший розпочав "зраду" Яценюка. А перед тим, - в кого Яценюк відібрав кормушку управління держпідприємствами...
Як там стіна на кордоні?
Довідкова інформація (рос.мова):
"Шпионский скандал.
16 сентября 2022
По данным следствия СБУ, инженер из КБ "Южное" была завербована российским ФСБ в начале лета. Резеда Перькова могла передавать данные о ЗРК "Кільчень" и оперативно-тактическом комплексе "Сапсан". Его разработку восстановили. ...
Украинские правоохранители задержали инженера из КБ "Южное", которая по данным следствия, была завербована российскими спецслужбами. Об этом сообщает ВВС Украина ссылаясь на данные из Единого госреестра судовых решений. ...
ОТРК "Сапсан"
Больше всего следователей заинтересовала информация о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан". Он должен был быть ответом "Искандеру" с дальностью поражения до 500 км. Его разработку начали еще в 2005 году, однако она была заморожена в 2013 году при Януковиче. С тех пор власти говорили о необходимости восстановить финансирование, но с тех пор информации об этом не было долгое время.
В 2016 году в СМИ появилась информация, что "Южное" таки изготавливает "Гром-2" - это ОТРК на базе "Сапсана", но для Саудовской Аравии. В 2021 году заявлялось, что первый комплекс готов на 80%. Слухи о появлении ОТРК "Гром-2" в ВСУ стали появляться после удара по аэродрому РФ в Крыму. Позднее в статье генерала Залужного и генерал-лейтенанта Забродского указывалось, что это был ракетный удар. ...
"Возобновлены работы на тему Сапсан (аналог Искандера) (земля-земля), остановлены несколько лет назад. Сейчас гонят и требуют летные испытания даже раньше наземных", - сообщение такого содержания отправила Перькова 7 июня.
Сотрудник ФСБ у нее прямо спросил, был ли это удар "Громом" или "Сапсаном" по аэродрому в Новофедоровке. На это Перькова ответила, что до обстрела Павлограда (2 июля) комплекс был "на стадии готовности и выхода изделия". После "прилета", изготовление остановилось, но не отменилось. Также она отметила, что есть два типа ракет для "Сапсана" - 900 мм с дальностью 500 км и 600-мм с дальностью удара до 280 км. ..."
Скоро вибори.,..
и возникают вопросы ，откудава у людей который следят за цензором и ******** власть такая любовь к сеньке воину ? что то тут нечисто!