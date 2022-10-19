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Російські військові активно мінують окуповану Херсонську область, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

Російські окупанти хаотично мінують Херсонську область.У такий спосіб намагаються виграти час для відступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву

"Ворог мінує протитанковими та протипіхотними мінами не лише поля та ліси, а й населені пункти поблизу Херсону. Таким чином наражаючи місцевих на небезпеку. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованої Херсонщини за можливості залишити регіон, й зберігати пильність", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо,  окупаційна влада Херсона звернулася до місцевого населення зі закликом залишити місто. 19 жовтня було оголошено про евакуацію з міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі підрозділи та міністерства окупаційної "адміністрації" Херсонщини уже переїжджають на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

Автор: Марина Макєєва
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М-да, кацапи винесли уроки зі "організованого відходу" з Харківщини...
Те саме вони зроблять з іншими зайнятими територіями.
Цих пі@арів у 20000 голів треба гнати по іх же мінних полях...
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19.10.2022 13:58 Відповісти
ще будуть зубами триматися кілька тижнів
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19.10.2022 14:20 Відповісти
Не страшно. В нас э зелена партія, яка зможе швидко все розмінувати - ніхто і не помітить.
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19.10.2022 14:32 Відповісти
Коля "Титан" Катлета сам все розмінує і виграє битву в честь найвеличнішого лідора **********))))
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19.10.2022 15:03 Відповісти
Виродки
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19.10.2022 14:48 Відповісти
Судячи з ворожого наказу про евакуацію колаборантів на лівий берег Дніпра, а головно зі слів рашистського командувача суровікіна, який анонсував відповідний акт буцім-то зі сторони ЗСУ, окупантами планується підрив дамби Каховського водосховиша і затоплення значних територій на правобережжі включно з Херсоном.
Завадити цьому може лише рішучий наступ українських військ на Берислав і Нову Каховку та стрімке захоплення і розмінування дамби.
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19.10.2022 16:03 Відповісти
 
 