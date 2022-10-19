Російські військові активно мінують окуповану Херсонську область, - Центр національного спротиву
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Російські окупанти хаотично мінують Херсонську область.У такий спосіб намагаються виграти час для відступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог мінує протитанковими та протипіхотними мінами не лише поля та ліси, а й населені пункти поблизу Херсону. Таким чином наражаючи місцевих на небезпеку. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованої Херсонщини за можливості залишити регіон, й зберігати пильність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупаційна влада Херсона звернулася до місцевого населення зі закликом залишити місто. 19 жовтня було оголошено про евакуацію з міста.
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Те саме вони зроблять з іншими зайнятими територіями.
Цих пі@арів у 20000 голів треба гнати по іх же мінних полях...
Завадити цьому може лише рішучий наступ українських військ на Берислав і Нову Каховку та стрімке захоплення і розмінування дамби.