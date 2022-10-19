У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом
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Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що близько 50 співробітників Запорізької АЕС наразі перебувають у російському полоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barrons.
З початку повномасштабної агресії Росії проти України було викрадено понад 150 співробітників Запорізької АЕС.
"Деякі з них були пізніше звільнені, але є й ті, чия доля досі невідома", - повідомив Котін.
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