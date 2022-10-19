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У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що близько 50 співробітників Запорізької АЕС наразі перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Barrons.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України було викрадено понад 150 співробітників Запорізької АЕС. 

"Деякі з них були пізніше звільнені, але є й ті, чия доля досі невідома", - повідомив Котін.

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Автор: Марина Макєєва
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Блєать!
Не в полоні ,а в заручниках! Пишіть правильно!
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19.10.2022 14:02 Відповісти
Там ще оборонці були, десь під двісті осіб.....((((
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19.10.2022 14:09 Відповісти
Якого хе , вони там сиділи і працювали на окупантів !??
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19.10.2022 14:16 Відповісти
???!!!
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19.10.2022 14:22 Відповісти
Ви сапієнс, чи щось інше?
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19.10.2022 17:08 Відповісти
А потом удивляемся прилетам в энергетические обьекты, пытают а может кто и сам рассказывает где и что находится.
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19.10.2022 15:22 Відповісти
Де і що знаходиться, російські енергетики й так знають.
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19.10.2022 17:09 Відповісти
 
 