У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що близько 50 співробітників Запорізької АЕС наразі перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Barrons.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України було викрадено понад 150 співробітників Запорізької АЕС.

"Деякі з них були пізніше звільнені, але є й ті, чия доля досі невідома", - повідомив Котін.

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