Запорізька АЕС знову підключена до робочої лінії 750 кВ, - МАГАТЕ

Окупована російськими військами Запорізька атомна станція знову підключена до лінії напругою 750 кВ.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередачі 750 кВ після того, як воно було втрачено втретє за десять днів", сказав Гроссі.

При цьому він звернув увагу, що тепер для зв'язку з енергосистемою України доступні як основна, так і резервна лінії, але інтенсивні обстріли інфраструктури по всій країні призвели до затримки робіт із відновлення другої резервної зовнішньої лінії електропередачі 330 кВ від ЗАТЕС.

"Все-таки очікується, що ремонтні роботи буде завершено сьогодні", – зазначив голова МАГАТЕ.

Крім того, команда МАГАТЕ, яка присутня на ЗАЕС, дізналася про звільнення заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, затриманого на початку минулого тижня, йдеться в повідомленні.

"Генеральний директор Гроссі привітав його звільнення. Однак він висловив глибоке занепокоєння недавніми затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС, підтвердженими МАГАТЕ", – зазначило агентство.

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Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", 17 жовтня росіяни затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника гендиректора станції Олега Ошеку, 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка.

Запорізька АЕС, що вранці 17 жовтня втратила зв'язок з енергосистемою України через відключення лінії 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська внаслідок обстрілів, спочатку перейшла на забезпечення дизель-генераторами, а потім була підключена до енергосистеми за резервною схемою через розподільчу станцію Запорізької ТЕС.

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