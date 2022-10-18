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Запорізька АЕС знову підключена до робочої лінії 750 кВ, - МАГАТЕ

заес

Окупована російськими військами Запорізька атомна станція знову підключена до лінії напругою 750 кВ.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЗАЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередачі 750 кВ після того, як воно було втрачено втретє за десять днів", сказав Гроссі.

При цьому він звернув увагу, що тепер для зв'язку з енергосистемою України доступні як основна, так і резервна лінії, але інтенсивні обстріли інфраструктури по всій країні призвели до затримки робіт із відновлення другої резервної зовнішньої лінії електропередачі 330 кВ від ЗАТЕС.

"Все-таки очікується, що ремонтні роботи буде завершено сьогодні", – зазначив голова МАГАТЕ.

Крім того, команда МАГАТЕ, яка присутня на ЗАЕС, дізналася про звільнення заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, затриманого на початку минулого тижня, йдеться в повідомленні.

"Генеральний директор Гроссі привітав його звільнення. Однак він висловив глибоке занепокоєння недавніми затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС, підтвердженими МАГАТЕ", – зазначило агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія виключає варіант демілітаризації Запорізької АЕС

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", 17 жовтня росіяни затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника гендиректора станції Олега Ошеку, 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка.

Запорізька АЕС, що вранці 17 жовтня втратила зв'язок з енергосистемою України через відключення лінії 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська внаслідок обстрілів, спочатку перейшла на забезпечення дизель-генераторами, а потім була підключена до енергосистеми за резервною схемою через розподільчу станцію Запорізької ТЕС.

Також читайте: Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи 

Автор: 

МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+4
Гилка не подконтрольна пока нам, но э/э идет в нашу энергосистему
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19.10.2022 00:09
+1
Ця гілка на підконтрольні чи на окуповані райони йде?
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18.10.2022 23:51
+1
Я, також, не розумію, це добре для нас, чи погано?
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19.10.2022 00:06
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Ця гілка на підконтрольні чи на окуповані райони йде?
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18.10.2022 23:51 Відповісти
Я, також, не розумію, це добре для нас, чи погано?
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19.10.2022 00:06 Відповісти
Гилка не подконтрольна пока нам, но э/э идет в нашу энергосистему
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19.10.2022 00:09 Відповісти
Важко уявити, але хай буде так...
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19.10.2022 01:02 Відповісти
Всю эту чекистскую МАГАТЕ, которая и при взрыве на Чернобыле молчала, пока Скандинавы не стали кипишевать - в утиль.
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19.10.2022 00:07 Відповісти
Така ссср не підтверджувала факт аварії.
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19.10.2022 00:19 Відповісти
как и МАГАТЕ
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19.10.2022 00:32 Відповісти
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19.10.2022 01:02 Відповісти
ЗАЭС законсервирована требует для этого потребления немалого количества электроэнергии.Законсервировать ее - не Россия принимала такое решение!
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19.10.2022 07:01 Відповісти
корректировку выполнили на пятерочку.
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19.10.2022 08:57 Відповісти
 
 