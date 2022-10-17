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Новини Війна
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Росія виключає варіант демілітаризації Запорізької АЕС

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Росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

За словиами російського дипломата, ЗАЕС не може залишатися без охорони військових РФ, оскільки це створює можливості для нападу ЗСУ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчиненню терористичних актів, а також появі умов для контрнаступу збройних сил України",— зазначив Воронцов.

Також читайте: Унаслідок обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею, - "Енергоатом"

Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС"

Автор: 

окупація (6680) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+26
Треба буде брати в "котел" весь район з ЗАЕС. Орки на місцях-це не й@бнуті горлопани в москвабаді. Шкуру свою вони цінять і ручки вгору швидко піднімуть.
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17.10.2022 23:51
+26
А кто то думал что будет по другому? А как дурачки из Европы и МАГАТЕ ездили к ***** на поклон дагавариваца. Ну что придурки, договорились? Только зря жопу ему лизали и лишний раз дали ему повод самоудовлетвориться. Только уничтожение рашистской армии и Параши может привести к миру и никак иначе
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17.10.2022 23:59
+23
А як же ЗАЕС працювала роками без захисту військовими поки клоун не дав її *****?
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17.10.2022 23:48
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Ось вам і "тактична ЯЗ"... А за потужністю і наслідками - стратегічна.

Шантаж недопалку вдається... Поки що...
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17.10.2022 23:45 Відповісти
Ванька, какой шантаж, але)
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17.10.2022 23:49 Відповісти
Ванька, а ну здогадайся!

Можу натякнути: Чорнобиль, Фокусіма....
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17.10.2022 23:52 Відповісти
Лол и кто повелся на шантаж твоей рашки, который ты тут продвигаешь?
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17.10.2022 23:59 Відповісти
Ти з розумом своїм коли останній раз зустрічався? А новини коли останнього разу дивився?
Нічого, що про ядерний шантаж говорять світові ЗМІ та лідери держав? Але, якщо ти таки обмежений в інформації, то скажу, що на цей шантаж )окрім інших) повівся геній Маск.
Цього достатньо для отримання винагороди за пост чи ще будеш провокувати?
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18.10.2022 00:05 Відповісти
Хоча б жабоїд.
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18.10.2022 03:44 Відповісти
Треба буде брати в "котел" весь район з ЗАЕС. Орки на місцях-це не й@бнуті горлопани в москвабаді. Шкуру свою вони цінять і ручки вгору швидко піднімуть.
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17.10.2022 23:51 Відповісти
Горить їх шкіра в Єйську і вони дебіли.
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18.10.2022 00:16 Відповісти
ЗСУ расію виключать.
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17.10.2022 23:48 Відповісти
А шлюшка гросси так старался. А кацапы об него ноги вытерли,как обычно.
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17.10.2022 23:48 Відповісти
Они не вытерли. Они его привели к власти и дальше продолжают башлять
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17.10.2022 23:51 Відповісти
А як же ЗАЕС працювала роками без захисту військовими поки клоун не дав її *****?
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17.10.2022 23:48 Відповісти
Серьезная аналитика с польского фронта...
Ты когда приедешь в Украину и запишешься в ВСУ?
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17.10.2022 23:54 Відповісти
Цікаво, яка це зрадлива пітрида пропонувала демілітаризацію на території України, не спитавши ЗСУ.
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17.10.2022 23:50 Відповісти
Пропоную ЗСУ "виключити можливість брати у полон терористів з ЗАЕС живими"...
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17.10.2022 23:56 Відповісти
А кто то думал что будет по другому? А как дурачки из Европы и МАГАТЕ ездили к ***** на поклон дагавариваца. Ну что придурки, договорились? Только зря жопу ему лизали и лишний раз дали ему повод самоудовлетвориться. Только уничтожение рашистской армии и Параши может привести к миру и никак иначе
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17.10.2022 23:59 Відповісти
Не "самоудоволетворится" а точнее "самоутвердится" в своїй безнаказанности
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18.10.2022 07:33 Відповісти
По ЗАЕС скоріше за все буде окрема операція сил ССО.Або ситуація взяття тотально в кільце русні.Все буде залежитеме від результату нна визволення Херсону.
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18.10.2022 00:21 Відповісти
Скоріш за все так, але думає це станеться не раніше весни, русня ще не настільки виснажена нажаль....
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18.10.2022 00:31 Відповісти
Згоден.Час покаже.
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18.10.2022 00:43 Відповісти
Ех, придумать би якусь хитромудру спецоперацію...
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18.10.2022 00:36 Відповісти
Як в бородатому анекдоті "Та що тут думати?" Знищувати окупантів.
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18.10.2022 04:37 Відповісти
Скинути туди якийсь ''газовий балон", приспати чмобіків , а потім теплими брати!
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23.12.2022 14:44 Відповісти
По словам российского дипломата, ЗАЭС не может оставаться без охраны военных РФ, поскольку это создает возможности для нападения на ВСУ. )))))

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18.10.2022 09:05 Відповісти
Террористы продолжает быть террористы.
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18.10.2022 11:18 Відповісти
Яка несподіванка, . Не для того свіноматка, Орка растила
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18.10.2022 09:14 Відповісти
 
 