Росія виключає варіант демілітаризації Запорізької АЕС

Росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант.

За словиами російського дипломата, ЗАЕС не може залишатися без охорони військових РФ, оскільки це створює можливості для нападу ЗСУ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчиненню терористичних актів, а також появі умов для контрнаступу збройних сил України",— зазначив Воронцов.

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Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС"