РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7795 посетителей онлайн
Новости Война
13 053 39

Россия исключает вариант демилитаризации Запорожской АЭС

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Россия считает невозможной демилитаризацию Запорожской АЭС.

Об этом заявил заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

По словам российского дипломата, ЗАЭС не может оставаться без охраны военных РФ, поскольку это создает возможности для нападения на ВСУ.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершению террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", - отметил Воронцов.

Читайте: Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"

Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".

оккупация (10130) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Треба буде брати в "котел" весь район з ЗАЕС. Орки на місцях-це не й@бнуті горлопани в москвабаді. Шкуру свою вони цінять і ручки вгору швидко піднімуть.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:51
+26
А кто то думал что будет по другому? А как дурачки из Европы и МАГАТЕ ездили к ***** на поклон дагавариваца. Ну что придурки, договорились? Только зря жопу ему лизали и лишний раз дали ему повод самоудовлетвориться. Только уничтожение рашистской армии и Параши может привести к миру и никак иначе
показать весь комментарий
17.10.2022 23:59
+23
А як же ЗАЕС працювала роками без захисту військовими поки клоун не дав її *****?
показать весь комментарий
17.10.2022 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось вам і "тактична ЯЗ"... А за потужністю і наслідками - стратегічна.

Шантаж недопалку вдається... Поки що...
показать весь комментарий
17.10.2022 23:45 Ответить
Ванька, какой шантаж, але)
показать весь комментарий
17.10.2022 23:49 Ответить
Ванька, а ну здогадайся!

Можу натякнути: Чорнобиль, Фокусіма....
показать весь комментарий
17.10.2022 23:52 Ответить
Лол и кто повелся на шантаж твоей рашки, который ты тут продвигаешь?
показать весь комментарий
17.10.2022 23:59 Ответить
Ти з розумом своїм коли останній раз зустрічався? А новини коли останнього разу дивився?
Нічого, що про ядерний шантаж говорять світові ЗМІ та лідери держав? Але, якщо ти таки обмежений в інформації, то скажу, що на цей шантаж )окрім інших) повівся геній Маск.
Цього достатньо для отримання винагороди за пост чи ще будеш провокувати?
показать весь комментарий
18.10.2022 00:05 Ответить
Хоча б жабоїд.
показать весь комментарий
18.10.2022 03:44 Ответить
Треба буде брати в "котел" весь район з ЗАЕС. Орки на місцях-це не й@бнуті горлопани в москвабаді. Шкуру свою вони цінять і ручки вгору швидко піднімуть.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:51 Ответить
Горить їх шкіра в Єйську і вони дебіли.
показать весь комментарий
18.10.2022 00:16 Ответить
ЗСУ расію виключать.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:48 Ответить
А шлюшка гросси так старался. А кацапы об него ноги вытерли,как обычно.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:48 Ответить
Они не вытерли. Они его привели к власти и дальше продолжают башлять
показать весь комментарий
17.10.2022 23:51 Ответить
А як же ЗАЕС працювала роками без захисту військовими поки клоун не дав її *****?
показать весь комментарий
17.10.2022 23:48 Ответить
Серьезная аналитика с польского фронта...
Ты когда приедешь в Украину и запишешься в ВСУ?
показать весь комментарий
17.10.2022 23:54 Ответить
Цікаво, яка це зрадлива пітрида пропонувала демілітаризацію на території України, не спитавши ЗСУ.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:50 Ответить
Пропоную ЗСУ "виключити можливість брати у полон терористів з ЗАЕС живими"...
показать весь комментарий
17.10.2022 23:56 Ответить
А кто то думал что будет по другому? А как дурачки из Европы и МАГАТЕ ездили к ***** на поклон дагавариваца. Ну что придурки, договорились? Только зря жопу ему лизали и лишний раз дали ему повод самоудовлетвориться. Только уничтожение рашистской армии и Параши может привести к миру и никак иначе
показать весь комментарий
17.10.2022 23:59 Ответить
Не "самоудоволетворится" а точнее "самоутвердится" в своїй безнаказанности
показать весь комментарий
18.10.2022 07:33 Ответить
По ЗАЕС скоріше за все буде окрема операція сил ССО.Або ситуація взяття тотально в кільце русні.Все буде залежитеме від результату нна визволення Херсону.
показать весь комментарий
18.10.2022 00:21 Ответить
Скоріш за все так, але думає це станеться не раніше весни, русня ще не настільки виснажена нажаль....
показать весь комментарий
18.10.2022 00:31 Ответить
Згоден.Час покаже.
показать весь комментарий
18.10.2022 00:43 Ответить
Ех, придумать би якусь хитромудру спецоперацію...
показать весь комментарий
18.10.2022 00:36 Ответить
Як в бородатому анекдоті "Та що тут думати?" Знищувати окупантів.
показать весь комментарий
18.10.2022 04:37 Ответить
Скинути туди якийсь ''газовий балон", приспати чмобіків , а потім теплими брати!
показать весь комментарий
23.12.2022 14:44 Ответить
По словам российского дипломата, ЗАЭС не может оставаться без охраны военных РФ, поскольку это создает возможности для нападения на ВСУ. )))))

показать весь комментарий
18.10.2022 09:05 Ответить
Террористы продолжает быть террористы.
показать весь комментарий
18.10.2022 11:18 Ответить
Яка несподіванка, . Не для того свіноматка, Орка растила
показать весь комментарий
18.10.2022 09:14 Ответить
 
 