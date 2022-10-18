Россия исключает вариант демилитаризации Запорожской АЭС

Россия считает невозможной демилитаризацию Запорожской АЭС.

Об этом заявил заместитель главы российской делегации на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.

По словам российского дипломата, ЗАЭС не может оставаться без охраны военных РФ, поскольку это создает возможности для нападения на ВСУ.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершению террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", - отметил Воронцов.

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Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".