Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным прибыл в Киев

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Киев 12 октября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Гросси.

"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – написал Гросси.

В Киеве он встретится с Зеленским.

Напомним, 11 октября Гросси провел встречу с Путиным.

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