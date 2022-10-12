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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным прибыл в Киев

зеленський,гроссі

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Киев 12 октября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Гросси.

"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – написал Гросси.

В Киеве он встретится с Зеленским.

Напомним, 11 октября Гросси провел встречу с Путиным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запорожская АЭС является украинским предприятием, - МАГАТЭ

Автор: 

Киев (25483) МАГАТЭ (388) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+26
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12.10.2022 19:55
+15
Вже є хлопці,які пройшли вишкіл в Британії,і зараз на фронті.Серед них мій племінник.Нехай береже їх і всіх наших воїнів Господь
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12.10.2022 20:23
+13
Интересно, он в **** после беседу со шизофреничным страпёром срущим в чемодан или с его баблом на кармане?
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12.10.2022 19:56
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12.10.2022 19:55 Ответить
Интересно, он в **** после беседу со шизофреничным страпёром срущим в чемодан или с его баблом на кармане?
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12.10.2022 19:56 Ответить
и то, и другое
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12.10.2022 19:58 Ответить
Да, с шизонутого маразматика сейчас, как с дойного лоха, стригут все кому не лень Даже Гретта Тумберг уже по тройному тарифу с него взяла.
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12.10.2022 20:03 Ответить
Лох не мамонт.
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12.10.2022 20:23 Ответить
прах гітлера нервує
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12.10.2022 20:25 Ответить
Він теж хоче, щоб аміак прокачувааася?
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12.10.2022 19:59 Ответить
ну так..міндобрива
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12.10.2022 20:26 Ответить
воздушные цьомкы от ***** бубе притаранил...чы ермаку?
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12.10.2022 19:59 Ответить
А чого ти збудився так? Ти не жадібний до цьомок ?
То цьомкой ***** хоч спереду ,хоч із заду, разом із своїм дерьмаком та кловуном.
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12.10.2022 20:25 Ответить
мадам,з гумором у вас не все гаразд...
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12.10.2022 20:28 Ответить
Так ви жартуйте так щоб було якось хоч трошки конкретизовано,бо стьоб якись двузначний вийшов.
А мадам зараз ,честно кажучи ,не до жартів..
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12.10.2022 20:30 Ответить
Ну прохавай тревогу, Путин тебе привет передает, что бы ты, собака, место свое знал.
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12.10.2022 20:01 Ответить
на мою думку..Гроссі привіз чергове умовляння на переговори..або просто припинення бойових дій
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12.10.2022 20:02 Ответить
Це мені тільки здається, що він зовні чимось схожий на мертвечука?
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12.10.2022 20:02 Ответить
Щось я теж з трудом побачила там гендиректора МАГАТЕ,чи то путлер його покусав,побачимо яку він там маляву нашому притарабанив від *****.
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12.10.2022 20:05 Ответить
Спочатку до Києва... Потім до москви... Потім знов до Києва...
Акі пчєла, ****! Аж упрів трудар!
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12.10.2022 20:04 Ответить
Гросси в Москве говорил Гопнику.. Фуфлогон сдавайся,иначе твою сраную вторую армию третьего Мира сожгут живьём... HIMSRSoв и Javelinoв хватит даже для могилиZироаанного быдла🦍🦍🦍💀👽☠️
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12.10.2022 20:10 Ответить
Ой навряд!
Скоріш за все щось отаке: "шеф, всьо прапало! Ані нє вєдутся на наші просьби! Сказалі, ***** ми ваше ***** в сраку! І сматрітє, ЗСУ всьо бліже, еті - точно *******! Пара бєжать, шеф!"
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12.10.2022 21:17 Ответить
щас начнет чушь нести как Маск - отдайте Крым и станцию
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12.10.2022 20:10 Ответить
А якого, м'яко кажучи, ***, грося не поїхав спочатку в Україну?
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12.10.2022 20:11 Ответить
Він їздив Київ-москва-Київ.
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12.10.2022 20:36 Ответить
10 000 украинских солдат сегодня закончили военную подготовку в Великобритании и теперь возвращаются в Украину, чтобы отправиться на фронт.
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12.10.2022 20:11 Ответить
Вже є хлопці,які пройшли вишкіл в Британії,і зараз на фронті.Серед них мій племінник.Нехай береже їх і всіх наших воїнів Господь
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12.10.2022 20:23 Ответить
🙏💛💙
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12.10.2022 20:26 Ответить
На "гробовые", за убиенного на Украине сына, его папаша купил белую "ладу-калину" и ездит на ней по деревне туда-сюда, туда-сюда.
Не прошло и недели, как спалили ночью его транспорт Приехал участковый, стал разбираться. Оказалось соседей "жаба задушила",- их вояка "задаром" в плен попал.
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12.10.2022 20:12 Ответить
Франция передаст Украине три аналога HIMARS - СМИ
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12.10.2022 20:18 Ответить
Не потрібно нічого видумувати,-контрольне питання Гроссі прямо на границі : ЗАЕС -це Україна ? В залежності від відповіді витрачати на нього час ,чи подякувати пенделем.
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12.10.2022 20:31 Ответить
Цей підар повинен відбути з Києва за допомогою копняка під сраку.
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12.10.2022 20:36 Ответить
Це гра як в дитячому,,Садику,, Віддай іграшку бо мамі скажуу... І соплі... Совдепія далеко коріння пустила. а як батога то відразу б
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12.10.2022 20:55 Ответить
на *** прибув? *********? Як пибув - так і поїде в зад... На лобі нехай собі вишкрибе - спочатку до нас, а потім - як скажимо...
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12.10.2022 21:42 Ответить
 
 