Глава МАГАТЭ Гросси после переговоров с Путиным прибыл в Киев
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в Киев 12 октября после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Гросси.
"По договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским после встреч в Санкт-Петербурге возвращаюсь в Киев. Продолжаются работы по созданию защитной зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС", – написал Гросси.
В Киеве он встретится с Зеленским.
Напомним, 11 октября Гросси провел встречу с Путиным.
Топ комментарии
+26 саша паламарчук
показать весь комментарий12.10.2022 19:55
+15 Olga Mansika
показать весь комментарий12.10.2022 20:23
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий12.10.2022 19:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То цьомкой ***** хоч спереду ,хоч із заду, разом із своїм дерьмаком та кловуном.
А мадам зараз ,честно кажучи ,не до жартів..
Акі пчєла, ****! Аж упрів трудар!
Скоріш за все щось отаке: "шеф, всьо прапало! Ані нє вєдутся на наші просьби! Сказалі, ***** ми ваше ***** в сраку! І сматрітє, ЗСУ всьо бліже, еті - точно *******! Пара бєжать, шеф!"
Не прошло и недели, как спалили ночью его транспорт Приехал участковый, стал разбираться. Оказалось соседей "жаба задушила",- их вояка "задаром" в плен попал.