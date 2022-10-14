Подходим к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в РФ и Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Гросси.

"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", – подчеркнул Гросси.

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