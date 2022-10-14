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Подходим к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в РФ и Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Гросси.

"Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите", – подчеркнул Гросси.

Читайте: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 9 населенных пунктов. Враг использует ЗАЭС в качестве базы для размещения личного состава, - Генштаб
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Топ комментарии
+15
там лише ЗСУ зробить захисну зону, в ж опу це магате, обсє, оон, червоний хрест і інші
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14.10.2022 11:04
+11
А шо таке захистна зона ? виводити війська наскільки пам"ятаю москалі відмовляються . і шо то за захиста зона буде ? москалі будут "захищати" ?
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14.10.2022 11:17
+10
По инфе из СМИ сруцкие там устроили военную базу...выходит что защитная зона будет для их армии а не для ЗАЕС и Украине будет крайне сложно взять под контроль свой же объект С каких это пор и на каких основаниях магате договаривается с ядерными террористами?
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14.10.2022 11:33
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14.10.2022 10:55 Ответить
отрицательное всплытие...
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14.10.2022 10:56 Ответить
Запхайте в сраку собі ту зону. Заберіть до себе в МАГАТЕ кацапів звідти і буде спокій на ЗАЕС.
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14.10.2022 10:57 Ответить
Да не смогут они это сделать, уж слишком большая она, в ж.пу, ну никак не влезет.
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14.10.2022 21:07 Ответить
там лише ЗСУ зробить захисну зону, в ж опу це магате, обсє, оон, червоний хрест і інші
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14.10.2022 11:04 Ответить
Незабаром туди ЗСУ дійдуть і буде тобі захисна зона
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14.10.2022 11:06 Ответить
Яка нафіг захисна зона, якщо там будуть сидіти обзроєні нелюди.
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14.10.2022 11:13 Ответить
А шо таке захистна зона ? виводити війська наскільки пам"ятаю москалі відмовляються . і шо то за захиста зона буде ? москалі будут "захищати" ?
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14.10.2022 11:17 Ответить
Зараз скаже, що тільки рузькі зможуть захистити АЕС
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14.10.2022 11:21 Ответить
По инфе из СМИ сруцкие там устроили военную базу...выходит что защитная зона будет для их армии а не для ЗАЕС и Украине будет крайне сложно взять под контроль свой же объект С каких это пор и на каких основаниях магате договаривается с ядерными террористами?
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14.10.2022 11:33 Ответить
Це ж з якого боку ви наближаєтесь? Рашисти туди вже пруть ліжка з матрасами для зимівлі, може ви їм ковдри завозите? Всі ці імпотентні інституції задовбали вже.
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14.10.2022 11:45 Ответить
Будуть захищати рашистську військову базу на ЗАЕС
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14.10.2022 11:47 Ответить
ЗАЕС треба звільняти, а так що? - росія поставить там своіх людей, і? - "не чіпай"? вони ж самі не вийдуть - тільки якщо іх ви3,14здити звідти
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14.10.2022 11:48 Ответить
А где реакция на то что они ЗАЭС украли?
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14.10.2022 12:00 Ответить
захисна зона чтобы рашисты спокойно там переключали на свои провода...
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14.10.2022 12:12 Ответить
Он, похоже, тоже из тех, кто работает на "отчет о проделанной работе". Какая к черту защитная зона? Выше здесь написали, что "Враг использует ЗАЭС в качестве базы для размещения личного состава"
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14.10.2022 15:50 Ответить
Фсбшна консерва Гросі відпрацьовує рублі, намагаючись легалізувати аквафрешних свиней за українським столом.
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14.10.2022 17:13 Ответить
Свято наближається, свято наближається........
Добре ще що не висловив глибоке занепокоєння.
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14.10.2022 19:15 Ответить
Ох уж эти западные мечтатели....
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14.10.2022 20:26 Ответить
Хай русня звідти звалить, і все буде добре
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15.10.2022 08:45 Ответить
 
 