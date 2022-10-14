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Наближаємось до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Гроссі

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", – наголосив Гроссі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 9 населених пунктів. Ворог використовує ЗАЕС як базу для розміщення особового складу, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
там лише ЗСУ зробить захисну зону, в ж опу це магате, обсє, оон, червоний хрест і інші
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14.10.2022 11:04
+11
А шо таке захистна зона ? виводити війська наскільки пам"ятаю москалі відмовляються . і шо то за захиста зона буде ? москалі будут "захищати" ?
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14.10.2022 11:17
+10
По инфе из СМИ сруцкие там устроили военную базу...выходит что защитная зона будет для их армии а не для ЗАЕС и Украине будет крайне сложно взять под контроль свой же объект С каких это пор и на каких основаниях магате договаривается с ядерными террористами?
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14.10.2022 11:33
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14.10.2022 10:55 Відповісти
отрицательное всплытие...
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14.10.2022 10:56 Відповісти
Запхайте в сраку собі ту зону. Заберіть до себе в МАГАТЕ кацапів звідти і буде спокій на ЗАЕС.
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14.10.2022 10:57 Відповісти
Да не смогут они это сделать, уж слишком большая она, в ж.пу, ну никак не влезет.
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14.10.2022 21:07 Відповісти
там лише ЗСУ зробить захисну зону, в ж опу це магате, обсє, оон, червоний хрест і інші
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14.10.2022 11:04 Відповісти
Незабаром туди ЗСУ дійдуть і буде тобі захисна зона
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14.10.2022 11:06 Відповісти
Яка нафіг захисна зона, якщо там будуть сидіти обзроєні нелюди.
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14.10.2022 11:13 Відповісти
А шо таке захистна зона ? виводити війська наскільки пам"ятаю москалі відмовляються . і шо то за захиста зона буде ? москалі будут "захищати" ?
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14.10.2022 11:17 Відповісти
Зараз скаже, що тільки рузькі зможуть захистити АЕС
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14.10.2022 11:21 Відповісти
По инфе из СМИ сруцкие там устроили военную базу...выходит что защитная зона будет для их армии а не для ЗАЕС и Украине будет крайне сложно взять под контроль свой же объект С каких это пор и на каких основаниях магате договаривается с ядерными террористами?
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14.10.2022 11:33 Відповісти
Це ж з якого боку ви наближаєтесь? Рашисти туди вже пруть ліжка з матрасами для зимівлі, може ви їм ковдри завозите? Всі ці імпотентні інституції задовбали вже.
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14.10.2022 11:45 Відповісти
Будуть захищати рашистську військову базу на ЗАЕС
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14.10.2022 11:47 Відповісти
ЗАЕС треба звільняти, а так що? - росія поставить там своіх людей, і? - "не чіпай"? вони ж самі не вийдуть - тільки якщо іх ви3,14здити звідти
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14.10.2022 11:48 Відповісти
А где реакция на то что они ЗАЭС украли?
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14.10.2022 12:00 Відповісти
захисна зона чтобы рашисты спокойно там переключали на свои провода...
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14.10.2022 12:12 Відповісти
Он, похоже, тоже из тех, кто работает на "отчет о проделанной работе". Какая к черту защитная зона? Выше здесь написали, что "Враг использует ЗАЭС в качестве базы для размещения личного состава"
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14.10.2022 15:50 Відповісти
Фсбшна консерва Гросі відпрацьовує рублі, намагаючись легалізувати аквафрешних свиней за українським столом.
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14.10.2022 17:13 Відповісти
Свято наближається, свято наближається........
Добре ще що не висловив глибоке занепокоєння.
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14.10.2022 19:15 Відповісти
Ох уж эти западные мечтатели....
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14.10.2022 20:26 Відповісти
Хай русня звідти звалить, і все буде добре
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15.10.2022 08:45 Відповісти
 
 