Наближаємось до створення захисної зони для Запорізької АЕС, - Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС після своїх візитів до РФ та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Гроссі.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", – наголосив Гроссі.

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