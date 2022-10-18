Російські військові викрали двох працівників Запорізької АЕС

Російські військові, які перебувають на Запорізькій ЗАЕС, викрали начальника служби інформаційних технологій та помічника генерального директора станції. Їх місцезнаходження наразі невідоме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку", - йдеться у повідомленні.

"Енергоатом" закликаВ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всю світову спільноту докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Як повідомлялось раніше, російські окупанти вдались до нової тактики ядерного шантажу. Упродовж останніх днів російські загарбники, обстрілюючи територію України, навмисне цілили в підстанції, з’єднані високовольтними лініями зв’язку з українськими атомними електростанціями.

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