РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5329 посетителей онлайн
Новости Война
2 869 10

Запорожская АЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ, – МАГАТЭ

заес

Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная станция вновь подключена к линии напряжением 750 кВ.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи 750 кВ после того, как оно было потеряно в третий раз за десять дней", - сказал Гросси.

При этом он обратил внимание, что теперь для связи с энергосистемой Украины доступны как основная, так и резервная линии, но интенсивные обстрелы инфраструктуры по всей стране привели к задержке работ по восстановлению второй резервной внешней линии электропередачи 330 кВ от ЗаТЭС.

"Все-таки ожидается, что ремонтные работы будут завершены сегодня", – отметил глава МАГАТЭ.

Кроме того, присутствующая на ЗАЭС команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели, говорится в сообщении.

"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение. Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – отметило агентство.

Читайте также: Россия исключает вариант демилитаризации Запорожской АЭС

Как сообщалось со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", 17 октября россияне задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку, 10 октября похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Запорожская АЭС, потерявшая утром 17 октября связь с энергосистемой Украины из-за отключения линии 750 кВ ЗАЭС-Днепровская вследствие обстрелов, сначала перешла на обеспечение дизель-генераторами, а затем была подключена к энергосистеме по резервной схеме через распределительную станцию Запорожской ТЭС.

Читайте также: Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы

Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Гилка не подконтрольна пока нам, но э/э идет в нашу энергосистему
показать весь комментарий
19.10.2022 00:09
+1
Ця гілка на підконтрольні чи на окуповані райони йде?
показать весь комментарий
18.10.2022 23:51
+1
Я, також, не розумію, це добре для нас, чи погано?
показать весь комментарий
19.10.2022 00:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця гілка на підконтрольні чи на окуповані райони йде?
показать весь комментарий
18.10.2022 23:51 Ответить
Я, також, не розумію, це добре для нас, чи погано?
показать весь комментарий
19.10.2022 00:06 Ответить
Гилка не подконтрольна пока нам, но э/э идет в нашу энергосистему
показать весь комментарий
19.10.2022 00:09 Ответить
Важко уявити, але хай буде так...
показать весь комментарий
19.10.2022 01:02 Ответить
Всю эту чекистскую МАГАТЕ, которая и при взрыве на Чернобыле молчала, пока Скандинавы не стали кипишевать - в утиль.
показать весь комментарий
19.10.2022 00:07 Ответить
Така ссср не підтверджувала факт аварії.
показать весь комментарий
19.10.2022 00:19 Ответить
как и МАГАТЕ
показать весь комментарий
19.10.2022 00:32 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 01:02 Ответить
ЗАЭС законсервирована требует для этого потребления немалого количества электроэнергии.Законсервировать ее - не Россия принимала такое решение!
показать весь комментарий
19.10.2022 07:01 Ответить
корректировку выполнили на пятерочку.
показать весь комментарий
19.10.2022 08:57 Ответить
 
 