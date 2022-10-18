Запорожская АЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ, – МАГАТЭ
Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная станция вновь подключена к линии напряжением 750 кВ.
Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи 750 кВ после того, как оно было потеряно в третий раз за десять дней", - сказал Гросси.
При этом он обратил внимание, что теперь для связи с энергосистемой Украины доступны как основная, так и резервная линии, но интенсивные обстрелы инфраструктуры по всей стране привели к задержке работ по восстановлению второй резервной внешней линии электропередачи 330 кВ от ЗаТЭС.
"Все-таки ожидается, что ремонтные работы будут завершены сегодня", – отметил глава МАГАТЭ.
Кроме того, присутствующая на ЗАЭС команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели, говорится в сообщении.
"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение. Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – отметило агентство.
Как сообщалось со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", 17 октября россияне задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку, 10 октября похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.
Запорожская АЭС, потерявшая утром 17 октября связь с энергосистемой Украины из-за отключения линии 750 кВ ЗАЭС-Днепровская вследствие обстрелов, сначала перешла на обеспечение дизель-генераторами, а затем была подключена к энергосистеме по резервной схеме через распределительную станцию Запорожской ТЭС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль