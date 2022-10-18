Запорожская АЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ, – МАГАТЭ

Оккупированная российскими войсками Запорожская атомная станция вновь подключена к линии напряжением 750 кВ.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ЗАЭС возобновила подключение к последней действующей линии электропередачи 750 кВ после того, как оно было потеряно в третий раз за десять дней", - сказал Гросси.

При этом он обратил внимание, что теперь для связи с энергосистемой Украины доступны как основная, так и резервная линии, но интенсивные обстрелы инфраструктуры по всей стране привели к задержке работ по восстановлению второй резервной внешней линии электропередачи 330 кВ от ЗаТЭС.

"Все-таки ожидается, что ремонтные работы будут завершены сегодня", – отметил глава МАГАТЭ.

Кроме того, присутствующая на ЗАЭС команда МАГАТЭ узнала об освобождении заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка, задержанного в начале прошлой недели, говорится в сообщении.

"Генеральный директор Гросси приветствовал его освобождение. Однако он выразил глубокую обеспокоенность недавними задержаниями двух других сотрудников ЗАЭС, подтвержденными МАГАТЭ", – отметило агентство.

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Как сообщалось со ссылкой на НАЭК "Энергоатом", 17 октября россияне задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку, 10 октября похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Запорожская АЭС, потерявшая утром 17 октября связь с энергосистемой Украины из-за отключения линии 750 кВ ЗАЭС-Днепровская вследствие обстрелов, сначала перешла на обеспечение дизель-генераторами, а затем была подключена к энергосистеме по резервной схеме через распределительную станцию Запорожской ТЭС.

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