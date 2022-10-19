УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 156 46
війна (56949) дипломатія (674) Іран (1343) Арахамія (1004) дрони (2601)

Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арахамія

Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він не припинить постачати зброю Російській Федерації

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він постачатиме зброю Росії. Щойно такі поставки припиняться - говоритимемо про відновлення всього спектра відносин між нашими країнами", - сказав Арахамія.

За словами політика, іранська зброя допомагає РФ вчиняти терористичні акти на території України. Весь світ побачив, що дрони-камікадзе використовують... проти жінок, дітей, об'єктів енергетики, цивільної інфраструктури", - наголосив народний депутат.

Він зазначив, що дрони-камікадзе з'явилися у російських військ після серії їхніх поразок в окупаційній війні, тому "надання такого озброєння агресору слід розглядати саме як підтримку російського терористичного режиму".

Керівник фракції також звернув увагу на повідомлення, що з'явилися останнім часом, про можливе продовження поставок Іраном зброї до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада закликала Іран негайно припинити постачання РФ будь-яких озброєнь

"Ми поки що не маємо достовірного підтвердження цієї інформації, але й не чули від іранської сторони заяв, які засуджують використання їхньої зброї для вчинення воєнних злочинів", - підсумував Арахамія.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу засудила Іран за підтримку російської агресії в Україні та рекомендувала уряду негайно підготувати питання щодо розриву дипломатичних відносин із цією країною.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Ооо, вылезло.
показати весь коментар
19.10.2022 14:08
+22
наша абізяна не тільки краде, воно ще й палітік.
показати весь коментар
19.10.2022 14:11
+18
дурахамія- ти дебіл- піди натовчи рило послу..
показати весь коментар
19.10.2022 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дурахамія- ти дебіл- піди натовчи рило послу..
показати весь коментар
19.10.2022 14:08 Відповісти
Ооо, вылезло.
показати весь коментар
19.10.2022 14:08 Відповісти
такой весь грозный , шо капец
показати весь коментар
19.10.2022 14:24 Відповісти
Ну так розривайте, "мають" вони...
І зернові угоди нах*й
показати весь коментар
19.10.2022 14:08 Відповісти
мали б то зробити ще як вони літак збили, і не признавались, та нікого не покарали.
показати весь коментар
19.10.2022 14:09 Відповісти
Союз в Омані не дозволяє ні Іран чіпати, ні москалів пи...дити. Зелене бл.дство.
показати весь коментар
19.10.2022 14:22 Відповісти
А з білорашей ніт,то другоє?
показати весь коментар
19.10.2022 14:33 Відповісти
як би це прибрало їх лайно з повітря. А так виглядає як "відморожу фуха на зло бабці"
показати весь коментар
19.10.2022 14:09 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 14:09 Відповісти
Два питання:
1. А де ви раніше були, блін?
2. Чого про Білорусь не згадуєте?
показати весь коментар
19.10.2022 14:11 Відповісти
Вони з Бульбостаном тихенько торгують .
показати весь коментар
19.10.2022 14:18 Відповісти
качають бензин та солярку з бєларусі. Як була вона зеленого кольру так і є. В Європі паливо жовте
показати весь коментар
19.10.2022 18:39 Відповісти
наша абізяна не тільки краде, воно ще й палітік.
показати весь коментар
19.10.2022 14:11 Відповісти
Беріть вище, він організовує крадіжки.
показати весь коментар
19.10.2022 15:54 Відповісти
мурло
показати весь коментар
19.10.2022 14:11 Відповісти
А з Китаєм? Ні-ні? Єта другоє?
показати весь коментар
19.10.2022 14:12 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2022 14:13 Відповісти
Агрохімія, займися мінеральними добривами.
показати весь коментар
19.10.2022 14:14 Відповісти
Головний" дипломат"- переговорник знову щось промекав!
показати весь коментар
19.10.2022 14:15 Відповісти
"Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він постачатиме зброю Росії" Джерело: https://censor.net/ua/n3374828

А що з бульборейхом? 8 місяців з тієї території проводяться обстріли України, останні тижні звідти йдуть ешелони (ЕШЕЛОНИ, Карл!) зі зброєю та БК. Чи "ета другоє"?

Хламідія, краще мовчи. За розумного все одно не підеш після всіх твоїх висерів, але може про тебе забудуть. І людям спокійніше буде, і в тебе перспективи не бути битим збільшаться
показати весь коментар
19.10.2022 14:16 Відповісти
Який же він здогадливий і саме головне як вчасно висловився з приводу дипвідносин, геній... ********,- школа Трускавця це вам не аби що 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
19.10.2022 14:18 Відповісти
без мавп зрозуміло.
хламідія, о де потвора рідкісна.
показати весь коментар
19.10.2022 14:18 Відповісти
По суті, це нічого для України не змінює. Суто демонстраційний крок. Це не допоможе повалити тоталітарний режим в Ірані. І не зупинить Іран в їхній військовій допомозі рашистам. Навіть навпаки.
показати весь коментар
19.10.2022 14:20 Відповісти
ШО?
показати весь коментар
19.10.2022 14:21 Відповісти
то есть сбитого ираном боинга с гражданами Украины было не достаточно ..................лицемерные гниды , один хайп на уме и желание подольше посидеть на должностях , потому что без кресел они никто , и звать их - ни как.
показати весь коментар
19.10.2022 14:23 Відповісти
Зеля тоді пробував розказати що це була технична аварія літака.
показати весь коментар
19.10.2022 14:50 Відповісти
яке воно тільки чмо
показати весь коментар
19.10.2022 14:27 Відповісти
А з Білоруссю ти не хочешь розірвати?
показати весь коментар
19.10.2022 14:27 Відповісти
дуже швидкі зебіли, чим займються незрозуміло. з *********** до сих пір не розірвали. Коли з Іраном розродитесь і розірвите, будь ласка хоч не забудьте депортувати всіх громадян цієї террористичної країни додому
показати весь коментар
19.10.2022 14:29 Відповісти
Віддайте його в зоопарк.
показати весь коментар
19.10.2022 14:42 Відповісти
Не приймають! Хвилюються, щоб інші звіри не померли від сусідства.
показати весь коментар
19.10.2022 15:40 Відповісти
дуже небезпечний субект для нашої карїни
показати весь коментар
19.10.2022 14:46 Відповісти
Хто тут постійно пише що Цензор не читають ні в ОП, ні Закордон. Читають. Роблять висновки. Наші бо бояться розлюченого народу, Закордон правдивої інформації для.
показати весь коментар
19.10.2022 15:00 Відповісти
Та поверніть його, нарешті, зоопарку - буде вожаком у зелених мартишок!
показати весь коментар
19.10.2022 15:02 Відповісти
Шо,серьйозно? Ну просто гігант мислі,та атєц української демократії...
показати весь коментар
19.10.2022 15:18 Відповісти
Чому ця чорнорота мавпа вилізла із клітки?! Негайно поверніть її в зоопарк!
показати весь коментар
19.10.2022 15:23 Відповісти
С нетерпением ждем громких заявлений от Коли - котлеты. А там глядишь и Корявченков (он же "Юзик") подтянется ...
Не, ну а чё? Грустным сурикатам можно, а другим не?
Шапито, *****!

Было бы смешно, если бы не было так грустно ...
показати весь коментар
19.10.2022 15:23 Відповісти
наволоч брехлива
показати весь коментар
19.10.2022 15:27 Відповісти
Обізяна запізнилася. Наш Кулеба вже це озвучив.
показати весь коментар
19.10.2022 15:38 Відповісти
Арахамія не політик. Це чужинець - жадібне, тупе, корумповане і прокацаплене падло, яке б в будь якій дійсно вільній та патріотичній країні згнило на гілляці і його кіски вже були б згризені собаками та сточені хробаками...
показати весь коментар
19.10.2022 15:44 Відповісти
Высказался « величайший дипломат», специалист по переговором с кацапстаном, Давид Арахамия...

Да... Оно такое... оно умное... не даром что диджей из сумской области.

В его голову конечно не приходит другого решения по иранским дронам.

Например:

-срочное создание простых, но надежных стрелковых систем типа советской зенитной установки «Шилка»,

-Применения Стрелкового оружия ( автоматы/пулеметы) на вращающихся « базах»,

- Массовое размещение таких средств подавления на крышах больших домов,

- привлечения Тёробороны, охотников и других добровольцев, умеющих стрелять,

-другие меры, включая Укроборонпром и все возможности «административной власти».

Нужны срочные эффективные системные меры защиты от дронов.
А не «дипломатические потуги, неопытных любителей все порешать».

Что касается лично Арахамии, то его сейчас надо просто убрать из публичной сферы. АПосле Победы дать объективную оценку таким хероям.
показати весь коментар
19.10.2022 16:00 Відповісти
Бажано, через оптичний приціл, це найоб'єктивніша оцінка
показати весь коментар
19.10.2022 16:31 Відповісти
Ну і прохвост - розірвати дипвідносини на час постачання зброї РФ. Це він висловив думку свого партнера по прохіндейству Козиря. Шота пару днів його Козиря чути не було, де подівалось ясне сонечко.
показати весь коментар
19.10.2022 16:01 Відповісти
Може, цей макак ще і про кетай таке скаже
показати весь коментар
19.10.2022 16:30 Відповісти
Зеленые получили компенсацию за сбитый самолет от Ирана? Разорвете и что, вернут? Когда контакта не будет. Надо просить у союзников Украины аналогичные системы вооружения. Тогда будет толк.
показати весь коментар
19.10.2022 17:12 Відповісти
 
 