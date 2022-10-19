Ми маємо розірвати дипвідносини з Іраном, - Арахамія
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Україна має розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він не припинить постачати зброю Російській Федерації
Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Іраном, доки він постачатиме зброю Росії. Щойно такі поставки припиняться - говоритимемо про відновлення всього спектра відносин між нашими країнами", - сказав Арахамія.
За словами політика, іранська зброя допомагає РФ вчиняти терористичні акти на території України. Весь світ побачив, що дрони-камікадзе використовують... проти жінок, дітей, об'єктів енергетики, цивільної інфраструктури", - наголосив народний депутат.
Він зазначив, що дрони-камікадзе з'явилися у російських військ після серії їхніх поразок в окупаційній війні, тому "надання такого озброєння агресору слід розглядати саме як підтримку російського терористичного режиму".
Керівник фракції також звернув увагу на повідомлення, що з'явилися останнім часом, про можливе продовження поставок Іраном зброї до РФ.
"Ми поки що не маємо достовірного підтвердження цієї інформації, але й не чули від іранської сторони заяв, які засуджують використання їхньої зброї для вчинення воєнних злочинів", - підсумував Арахамія.
Як повідомлялося, Верховна Рада в середу засудила Іран за підтримку російської агресії в Україні та рекомендувала уряду негайно підготувати питання щодо розриву дипломатичних відносин із цією країною.
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І зернові угоди нах*й
1. А де ви раніше були, блін?
2. Чого про Білорусь не згадуєте?
А що з бульборейхом? 8 місяців з тієї території проводяться обстріли України, останні тижні звідти йдуть ешелони (ЕШЕЛОНИ, Карл!) зі зброєю та БК. Чи "ета другоє"?
Хламідія, краще мовчи. За розумного все одно не підеш після всіх твоїх висерів, але може про тебе забудуть. І людям спокійніше буде, і в тебе перспективи не бути битим збільшаться
хламідія, о де потвора рідкісна.
Не, ну а чё? Грустным сурикатам можно, а другим не?
Шапито, *****!
Было бы смешно, если бы не было так грустно ...
Да... Оно такое... оно умное... не даром что диджей из сумской области.
В его голову конечно не приходит другого решения по иранским дронам.
Например:
-срочное создание простых, но надежных стрелковых систем типа советской зенитной установки «Шилка»,
-Применения Стрелкового оружия ( автоматы/пулеметы) на вращающихся « базах»,
- Массовое размещение таких средств подавления на крышах больших домов,
- привлечения Тёробороны, охотников и других добровольцев, умеющих стрелять,
-другие меры, включая Укроборонпром и все возможности «административной власти».
Нужны срочные эффективные системные меры защиты от дронов.
А не «дипломатические потуги, неопытных любителей все порешать».
Что касается лично Арахамии, то его сейчас надо просто убрать из публичной сферы. АПосле Победы дать объективную оценку таким хероям.