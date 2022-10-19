Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва
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Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до української столиці у середу, 19 жовтня.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочинаю свій візит до Києва. Я мав зустріч у посольстві Греції з головою групи дружи парламентів Греція - Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус", - написав Дендіас.
Міністр поінформував, що у ході зустрічей, зокрема, обговорив російське вторгнення в Україну, а також питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.
"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я також подякував пані Темістоклеус за її допомогу з евакуацією з України, в тому числі грецьких громадян і представників діаспори", - зазначив міністр.
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Але, що гарно, що в Греції цього року не було туристичної русні. Греки це не афішували, зробили тихо.
Їм важливо проводити риси між Сталіним та Путіним, тоді вони нормально реагують. Але я розумію, вони завжди раділи раша-туристам, як якомусь звʼязку з минулою країною.
Сталін їхніх дідусей спочатку голодом в Поволжжі морив, потім, хто вижив - до ГУЛАГу відправив.
А онуки дивляться раша-ТВ та підтримують сталінізм-2. Теж самі автопробіги, прапори, мітінги, можемо повторити, Ра-сі-я Ра-сі-я, тощо.
Дуже багато алкоголікив таких хронічних в них є - багато пиячуть. Ось така в них є схожа особливість.