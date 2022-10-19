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Глава МЗС Греції Дендіас прибув із візитом до Києва

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дендіас

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до української столиці у середу, 19 жовтня.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаю свій візит до Києва. Я мав зустріч у посольстві Греції з головою групи дружи парламентів Греція - Україна Тетяною Плачковою, ректором Маріупольського державного університету Миколою Трофименком та заступницею Голови місії Кіпру Ліною Темістоклеус", - написав Дендіас.

Міністр поінформував, що у ході зустрічей, зокрема, обговорив російське вторгнення в Україну, а також питання парламентської дипломатії, євроінтеграції, греко-українських відносин та грецької діаспори в Україні.

"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я також подякував пані Темістоклеус за її допомогу з евакуацією з України, в тому числі грецьких громадян і представників діаспори", - зазначив міністр.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
Це той прибув, хто постійно грецькі танкери з російською нафтою з під санкцій виводить.
Але, що гарно, що в Греції цього року не було туристичної русні. Греки це не афішували, зробили тихо.
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19.10.2022 14:14
+2
На кой?
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19.10.2022 14:15
+1
Так насправді. *руським духом* не дуже пахло серед турис.тів. Тут хватає росопондієв (це. наче етнічні греки виходці з сесесеру). Багато хто з них просто купили ті свідотцтва.
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19.10.2022 14:24
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Це той прибув, хто постійно грецькі танкери з російською нафтою з під санкцій виводить.
Але, що гарно, що в Греції цього року не було туристичної русні. Греки це не афішували, зробили тихо.
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19.10.2022 14:14 Відповісти
Так насправді. *руським духом* не дуже пахло серед турис.тів. Тут хватає росопондієв (це. наче етнічні греки виходці з сесесеру). Багато хто з них просто купили ті свідотцтва.
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19.10.2022 14:24 Відповісти
Але вони не вперті путіністи. Я з однією бабусею минулого року в Греції розмовляв, що вони натерпілися, я був в шоці: з Турції були депортовані в СРСР, на Донбас, потім Сталін посадив їх в ГУЛАГ до Сибіру, при Хрушові іх вивезли в пустелю в Середню Азію, та тільки Горбачов дозволив їм повернутися на Донбас, а згодом до Греції.
Їм важливо проводити риси між Сталіним та Путіним, тоді вони нормально реагують. Але я розумію, вони завжди раділи раша-туристам, як якомусь звʼязку з минулою країною.
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19.10.2022 15:00 Відповісти
Та це видно тільки деякі бабусі й пам*ятають В більшості своїй вони всі відморожені *путіністи*. там не має з ким розмовляти. 28 лютого мої невістки з онуками евакуювувались з України автобусом фірми такого *любітєля руського миру*. який до речі більше 20 років працює цими рейсами в Україну. заробляє гроші. Якщо до водіїв зверталися українською мовою. то воно їм рота затикало *што. бл...і бистро забили руській язик*. Организовували та проводили *автопробєг за росію * та тикали факи нашим мітінгуючим
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19.10.2022 15:16 Відповісти
В Німеччині схожа ситуація з російськими німцями.
Сталін їхніх дідусей спочатку голодом в Поволжжі морив, потім, хто вижив - до ГУЛАГу відправив.
А онуки дивляться раша-ТВ та підтримують сталінізм-2. Теж самі автопробіги, прапори, мітінги, можемо повторити, Ра-сі-я Ра-сі-я, тощо.
Дуже багато алкоголікив таких хронічних в них є - багато пиячуть. Ось така в них є схожа особливість.
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19.10.2022 17:37 Відповісти
На кой?
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19.10.2022 14:15 Відповісти
Метаксу привіз
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19.10.2022 14:20 Відповісти
пальонку
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19.10.2022 14:22 Відповісти
Греки те еще хитрожопы в этой ситуации...
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19.10.2022 14:20 Відповісти
В них є унікальна можливість радянський крам на НАТівські зразки поміняти. Тому грек буде наполягати.
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19.10.2022 14:23 Відповісти
Оно так, только они совсем не спешат..
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19.10.2022 14:31 Відповісти
Тому що Шольц їх ще не підтримав щодо цього обміну.
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19.10.2022 15:01 Відповісти
це його раїсяне у Києві вибухами зустрічають??
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19.10.2022 14:22 Відповісти
Так, як і Гутьку ереша, озирнувся, хвоста підібгав і чкурнув стрімглав галасвіта, позауманню, під хвіст Сіркові, міз бульби, з ума та з блеску
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19.10.2022 14:45 Відповісти
...як ганна без солі, або як пердун по цибулі
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19.10.2022 14:46 Відповісти
 
 