Греція з Німеччиною через майже чотири місяці погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1
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Греція та Німеччина остаточно погодили схему "кругового обміну", відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.
Таке в п’ятницю повідомило міністерство оборони Греції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, які будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції", – йдеться в повідомленні.
Ще напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяла "невдовзі" завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП, водночас відкинувши прямі поставки Marder в Україну. Нагадаємо, ще наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у межах якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Таким чином, на узгодження "кругового обміну" пішли майже чотири місяці.
Будь ласка, зачекайте...
їх греки навіть "облагородили" - поставили замість башти зсу-23-2
елегантно так вийшло і потужніше ніж у Мардера
як ото на фото
може знайдемо музея щоб її пристроїти
шольц може одержати домашню заготовку
але, звиняйте, не мішкін, а мишкевич
А ёлки уже повыносили?
Халявщики как и Венгрия,живущие за деньги Германии и Франции
в свєте разборок із Туреччиною...
тільки боюсь Султан не зрозуміє цих
каруселей, пардон
німецьких хороводів під рашиську гармошку
ми в свою чергу можемо нагадати Султану, що шольц -
земляний червяк, пардон, ліверна ковбаса
чи може малюсінька Литва, у перерахунку на кількість її мешканців.
втім, ми вдячні простим німцям за прийом біженців і надану зброю1
німцям, а не шольцу, який навіть реальну допомогу вміє загорнути у говняний папірець
такі швидкі що аж гидко,
хтось жопою не пошевелив а міг би врятувати десятки солдат
по взуттю активізувався після початку війни.
купуйте ось це і будете ходити вічно !
А почему бы не оставить ************** грекам БМП-1
А украинцам отдать новые Marder
*********** !!!!!!!
А може спробувати якось без посередників, а, гер Шольц?
Короче говоря, спасибо и немцам и грекам.