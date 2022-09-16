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Німеччина (4508) Греція (350) зброя (5740) БМП (214)

Греція з Німеччиною через майже чотири місяці погодили передачу Україні 40 радянських БМП-1

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп-1

Греція та Німеччина остаточно погодили схему "кругового обміну", відповідно до якої грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

Таке в п’ятницю повідомило міністерство оборони Греції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца міністр національної оборони Нікос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1, які будуть замінені бойовими броньованими машинами Marder, які Німеччина надасть Греції", – йдеться в повідомленні.

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Ще напередодні міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обіцяла "невдовзі" завершити круговий обмін з Грецією, щоб Україна могла отримати радянські БМП, водночас відкинувши прямі поставки Marder в Україну. Нагадаємо, ще наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у межах якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Таким чином, на узгодження "кругового обміну" пішли майже чотири місяці.
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Топ коментарі
+23
та не торопитесь... нашим уже современную технику подогнали...
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16.09.2022 20:17
+22
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16.09.2022 20:17
+19
40 штук бмп-1? ну все тепер можна хоч до урала. Невже не можна було ці довбані мардери віддати нам?
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16.09.2022 20:20
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16.09.2022 20:17 Відповісти
та не торопитесь... нашим уже современную технику подогнали...
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16.09.2022 20:17 Відповісти
Мда... только что бьі не обвинили свои же массьі населения в том что они "зажали" и єтим помогали Кремлю.
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16.09.2022 20:43 Відповісти
40 штук бмп-1? ну все тепер можна хоч до урала. Невже не можна було ці довбані мардери віддати нам?
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16.09.2022 20:20 Відповісти
Роздуплились.
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16.09.2022 20:20 Відповісти
що робили в Греції совецкі бмп?
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16.09.2022 20:20 Відповісти
После развала СССР хранились в музее.
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16.09.2022 20:24 Відповісти
...в музеї битви під Термопілами. Як трофеї, здобуті від армії Ксеркса
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16.09.2022 20:33 Відповісти
їздили.
їх греки навіть "облагородили" - поставили замість башти зсу-23-2
елегантно так вийшло і потужніше ніж у Мардера
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16.09.2022 20:27 Відповісти
взагалі греки ******* зсу-23-2
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16.09.2022 20:30 Відповісти
Сподівюся що про модифікації це правда.
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16.09.2022 20:31 Відповісти
греки є греки, можуть всучити і "нульову" беху-1 з ПТРК "Малюк",
як ото на фото

може знайдемо музея щоб її пристроїти
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16.09.2022 20:58 Відповісти
рашка підігнала шоб турка били.
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16.09.2022 20:37 Відповісти
в Німеччині потужна турецька община із німецьким громадянством у третьому коліні

шольц може одержати домашню заготовку
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16.09.2022 21:00 Відповісти
взагалі то "громада", мышкин
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16.09.2022 21:05 Відповісти
пардон, білінгвізм клятий.

але, звиняйте, не мішкін, а мишкевич
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16.09.2022 23:10 Відповісти
5 млн турків.
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16.09.2022 21:17 Відповісти
теперь буба и грекам орден должен...
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16.09.2022 20:21 Відповісти
Не через чотири місяці, а через звільнення харківщини
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16.09.2022 20:22 Відповісти
після оплеухи від Штатів
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16.09.2022 20:32 Відповісти
Даштен фантастик!
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16.09.2022 20:22 Відповісти
Немцы!
А ёлки уже повыносили?
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16.09.2022 20:24 Відповісти
А я німців розумію, після того що у них було....
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16.09.2022 20:24 Відповісти
а що у них таке було, чого не було у нас ?
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16.09.2022 21:02 Відповісти
Да нах@р ВСУ всралось это барахло?
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16.09.2022 20:24 Відповісти
вы хотите забороныты попандопулосам участвовать в параде пэрэмогы?
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16.09.2022 20:29 Відповісти
Не кажи, німці вміють робити зброю.
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16.09.2022 20:29 Відповісти
вміли до 1945 року ... самоходки вже відвоювали .
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16.09.2022 20:58 Відповісти
апарат заряжанія устал від свєрхурочних пострілів
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16.09.2022 21:03 Відповісти
зараз бундеси проведуть ревізію й ще шось спишуть..а ми їм зекономіли на утриманні й утилізації..
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16.09.2022 20:25 Відповісти
Ждемо лендліз.
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16.09.2022 20:26 Відповісти
3 года
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16.09.2022 21:06 Відповісти
А Греция тут при чём?
Халявщики как и Венгрия,живущие за деньги Германии и Франции
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16.09.2022 20:26 Відповісти
Ну да, грекам сейчас важнее новые БМП, чем Украине. Цуко, это какой-то сюр.
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16.09.2022 20:30 Відповісти
Греція це НАТО. А ми боронемо їх, це сюр.
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16.09.2022 20:32 Відповісти
попали в точку !
в свєте разборок із Туреччиною...

тільки боюсь Султан не зрозуміє цих каруселей, пардон
німецьких хороводів під рашиську гармошку

ми в свою чергу можемо нагадати Султану, що шольц - земляний червяк, пардон, ліверна ковбаса
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16.09.2022 20:35 Відповісти
А ЛЮДЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПРИНЯЛИ !!! ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЕ ГОСУДАРСТВА СТОЛЬКО ОРУЖИЯ СТРОЯТ !?)
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16.09.2022 20:35 Відповісти
чим Польща ?
чи може малюсінька Литва, у перерахунку на кількість її мешканців.

втім, ми вдячні простим німцям за прийом біженців і надану зброю1
німцям, а не шольцу, який навіть реальну допомогу вміє загорнути у говняний папірець
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16.09.2022 21:07 Відповісти
це в червні передали?
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16.09.2022 20:35 Відповісти
гітлер би вже пів європи захопив,
такі швидкі що аж гидко,
хтось жопою не пошевелив а міг би врятувати десятки солдат
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16.09.2022 20:36 Відповісти
Якби не ЗСУ,то Греція та Німеччина вже були б окуповані й це совкове залізо їм би вже мало допомогло.А вони ,курва погоджують 4 місяці.Але добре й так.
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16.09.2022 20:37 Відповісти
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16.09.2022 20:37 Відповісти
может в германии? не благодари
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16.09.2022 20:46 Відповісти
Анжела всегда была чесная девушка, начиная с DDR
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16.09.2022 21:09 Відповісти
Современное вооружение Греции, которая никогда воевать не будет, а сюда советские БМП. На тобi, небоже...
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16.09.2022 20:38 Відповісти
наверно еще и по ценам Бредли?
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16.09.2022 20:41 Відповісти
Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
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16.09.2022 20:41 Відповісти
Не в тему, але люди повинні знати. Такий розвод особливо
по взуттю активізувався після початку війни.
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16.09.2022 20:42 Відповісти
така реклама і до війни була, нічого нового, взуття вбивається майже одразу
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16.09.2022 20:47 Відповісти
Так була. Але на***ували не настільки. Робили звісно самопал, але в такому самопалі ЕССО я майже три сизона мокасіни виношував, майже як оригінал. А зараз, по перше, зовнішній вигляд лайно, а подруге зроблені топором. Користуються, що нормальне літнє взуття зараз підскочило та коштує від 3000, а вони впарюють за 1200. От люди й ведуться. Я теж на початку літа замовляв мокасіни, почали мені по вухах їздити, що тільки по предоплаті працюють та т.і. Короче добазарились, що я їм скидаю на карту 130 грн, а решту при отриманні. Прийшов на пошту, відкрив, подививсь і відмовився. Ну розвели мене на 130 грн. Нова пошта заробила.
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16.09.2022 20:58 Відповісти
ЕССО не вийшла з рашки!

купуйте ось це і будете ходити вічно !

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16.09.2022 21:20 Відповісти
Нажаль мій вік вже не дозволяє в таке звуватись
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16.09.2022 22:40 Відповісти
а китайські пенсионери після розвалу совка дуже оцінили ботіночки до совецької парадно-вихідної форми
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16.09.2022 23:15 Відповісти
Дякую!!!, Мене все ж таки чує Бог, тільки но хотіла заказати саме там.
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16.09.2022 20:57 Відповісти
Зараз я взагалі вам не раджу купувати взуття через інтернет. Розводять навіть магазини, я вже про OLX не говорю. Краще йдіть на ринок чи магазин. Особливо зараз під час війни дуже багато шахраїв активізувалось.
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16.09.2022 21:01 Відповісти
Але ж виробляють прекрасне львівське взуття,від виробника дешевше,і мені здавалося саме так можно купити дійсно якісне взуття.Щож ,прийдеться йти до ринку ,але там вже ціни галактичні.
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16.09.2022 21:05 Відповісти
Так отож... Нажаль...
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16.09.2022 21:12 Відповісти
- 73 %
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16.09.2022 21:00 Відповісти
У меня немой вопрос.
А почему бы не оставить ************** грекам БМП-1
А украинцам отдать новые Marder

*********** !!!!!!!
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16.09.2022 20:45 Відповісти
це питання німецька контррозвідка має поставити шольцу
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16.09.2022 23:16 Відповісти
Туркам це не сподобається...
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16.09.2022 20:49 Відповісти
Як на мене, вже можливо було усвідомити що німці всрались. То треба говорити з другими країнами у яких є яйця? Чорти б їх взяли!
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16.09.2022 20:50 Відповісти
не прошло и полгода очень горячей войны, как произошёл тот случай, когда бронетехника не очень-то и нужна ни Украине уже (у нас есть много чего и получше) ни Греции (у греков - техника тупо сгниёт от бездействия и скуки)
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16.09.2022 20:51 Відповісти
Від серця мотлох відірвали.
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16.09.2022 20:54 Відповісти
с поганой овцы хоть шерсти клок.... пусть будет. раз своей бронетехники и танков нету....
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16.09.2022 20:57 Відповісти
Возможно это и есть "своя" бт-техника которую еще Гриценко сотнями распродавал по цене металлолома
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16.09.2022 21:38 Відповісти
ні, це якийсь кацапський Гриценко продав
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16.09.2022 23:17 Відповісти
Це ж треба бути настільки без яєць як ці німці. Адже в них ці Мардери на консервації стояли. Їх різати на метал збирались ще кілька років тому... І все одно не дають
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16.09.2022 21:06 Відповісти
Ух ты, нежданчик. Однако типа раша у нас сейчас основной поставщик чермета. Спасибо, конечно.
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16.09.2022 21:12 Відповісти
а знову буде шольц казати, що це виключно німецькою зброєю ЗСУ русскіх перемогає.
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16.09.2022 21:42 Відповісти
Нормальний такий "апгрейд" грецької армії, за рахунок війни в Україні.
А може спробувати якось без посередників, а, гер Шольц?
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16.09.2022 21:57 Відповісти
От неволодію інфо..наскількі вони нам конче необхідні..чи непокриває кацапській лендліз..анті-анті демілітарізації...алеб було файно від них відмовитись..по типу лишить собі дорогенькі..що вамше самим знадобится..щоб від орків відбиватись...
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16.09.2022 22:33 Відповісти
нам вже русня на харківщині поставила..
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16.09.2022 23:27 Відповісти
Конечно, хочется поглумиться с прижимистых немцев и хитрых греков, но раз командование готово принять этот пепелац, значит он еще на что-то годен. Возможна модификация, скорее всего, возможно использование с целями отличными от доставки отделения пехоты на линию огня, возможно будет использован как учебный .
Короче говоря, спасибо и немцам и грекам.
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16.09.2022 23:43 Відповісти
Все требуют у Германии современное оружие чтобы передать Украине советский хлам. Испания, Польша, Греция.. кто там еще в этом списке неизвестно. Т-64 только за Леопарды (которых в Германии оказалось совсем мало). Странные благодетели.
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17.09.2022 00:03 Відповісти
И конечно всегда во всем виновата чертова обнаглевшая Германия. Немцы стали такими жалкими терпилами после кастрации во Второй мировой.
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17.09.2022 00:05 Відповісти
Больше всех в мире (сутра до заката) греки и хайские арабы говорят о христианской солидарности.
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17.09.2022 18:12 Відповісти
 
 